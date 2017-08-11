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Крейг Шекспир
Материалы
Крейг Шекспир - материалы
Англия
26 октября 1963 (63)
Тренер
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Публикации
Шекспир, Муса и Капустка. Как сейчас дела у «Лестера»?
Никита Щербаков рассказывает, чем живет клуб, который недавно стал чемпионом, а сейчас открывает новый сезон АПЛ.
11.08.2017 16:40
7
«Спартаку» осталось одно очко до чемпионства. «Тосно» вышел в Премьер-лигу. Дайджест событий дня
Лев может стать тренером сборной Китая. Месси близок к продлению контракта с «Барсой». «Шахтер» в десятый раз выиграл чемпионат Украины. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
06.05.2017 21:15
9
«Он резко сменил окружение после чемпионата России». Как Ахмед Муса проваливается в Англии
Главный форвард ЦСКА летом присоединился к чемпиону АПЛ и пока выступает совсем слабо. А недавно еще и вляпался в шумный семейный скандал. «Бомбардир» − о падении Ахмеда Мусы.
07.04.2017 15:30
10
Гены Шмейхеля. Как «Лестер» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Сказка «Лестера» продолжается: чемпионы Англии вышли в следующую стадию Лиги чемпионов, обыграв «Севилью». Хорхе Сампаоли может винить только себя, а Крейг Шекспир пишет выдающееся драматическое произведение.
15.03.2017 01:20
7
«Спартак» оторвался от конкурентов на 8 очков. Дзюба назвал судейство в Перми «беспределом». Дайджест событий дня
«Реал» ждет ответа от Де Хеа. «Зенита» проиграл в Перми при странном судействе. «Лестер» назначил Шекспира главным тренером. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
12.03.2017 21:30
13
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
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