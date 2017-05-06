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  • «Спартаку» осталось одно очко до чемпионства. «Тосно» вышел в Премьер-лигу. Дайджест событий дня

«Спартаку» осталось одно очко до чемпионства. «Тосно» вышел в Премьер-лигу. Дайджест событий дня

Марез покинет «Лестер» из-за недовольства решениями Шекспира

Нападающий «Лестера» Рияд Марез в летнее трансферное окно сменит место работы. Он готов перебраться в другой клуб. Причиной тому является недовольство некоторыми решениями главного тренера команды Крейга Шекспира. Например, тот сменил футболиста по ходу матча 35-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем». После игры между игроком и специалистом состоялся серьезный разговор.

Игрок «Эвертона» лечится от психического расстройства. Что происходит?

Лев может возглавить сборную Китая и заработать 50 миллионов

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может перебраться в Китай. Он получил предложение от федерации футбола Китая возглавить национальную команду этой страны. Лев должен помочь вывести команду на лидирующие позиции. Китайцы готовы выплатить немецкому специалисту за два года 50 миллионов евро.

«Челси» хочет получить 150 миллионов с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Продолжаются переговоры китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с «Челси» о переходе форварда лондонцев Диего Косты. Англичане планируют выручить за данный трансфер солидную сумму – 150 миллионов евро. Она является рекордной для трансферов в мировом футболе.

Месси близок к продлению контракта с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к тому, чтобы продлить свой действующий контракт с каталонским клубом. Отец футболиста Хорхе Месси, который является и его агентом, встретился с президентом каталонского клуба Жозепом Марией Бартомеу для обсуждения деталей нового соглашения.

Ранее Месси отклонил предложение клуба, которое предполагало продление контракта до середины 2022 года с зарплатой 30-35 миллионов евро в год. Действующий контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года.

«Тосно» впервые в истории вышел в РФПЛ

«Тосно» в матче 35-го тура Футбольной национальной лиги на выезде выиграл у «Нефтехимика» – 2:0. За три тура до конца первенства команда Дмитрия Парфенова идет второй в турнирной таблице, имея на своем счету 69 очков. У «Енисея», располагающегося на третьем месте, в активе 57 очков. Таким образом, «Тосно» обеспечил себе второе место и впервые в истории вышел в РФПЛ.

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Легкоатлет Болт намерен войти в число 50 лучших футболистов мира

Известный легкоатлет Усэйн Болт признался, что желает попробовать свои силы в футболе. «Я хочу стать одним из 50 лучших футболистов мира. Главное – иметь регулярную практику. Хочу быть форвардом и забивать как минимум 20 голов за сезон», – сказал Болт.

«Шахтер» досрочно обеспечил себе звание чемпиона Украины

«Шахтер», победив «Зарю» (3:2) в поединке шестого тура плей-офф УПЛ, досрочно обеспечил себе звание чемпиона Украины. На данный момент «горняки» имеют в активе 75 очков. У ближайшего преследователя «Динамо» 58 баллов и на одну игру в активе меньше. На третьем месте располагается команда из Луганска, набравшая 42 очка.

Этот титул стал 10-м для «Шахтера» в истории. «Динамо» побеждало в чемпионате Украины 15 раз.

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РФПЛ. «Спартак» обыграл «Томь»

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Спартак (Москва) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Промес, 15 (с пенальти).

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«Даже в 44 года мне бывало грустно оттого, что тренировка закончилась». Каким был Массимо Каррера до прихода в «Спартак»

Россия. Премьер-лига Спартак Томь Лестер Барселона Тосно Китай Тяньцзинь Цюаньцзянь Челси Шахтер Месси Лионель Коста Диего Парфенов Дмитрий Промес Квинси Марез Рияд Лев Йоахим Шекспир Крейг Бартомеу Жозеп
Комментарии (9)
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DZHEK_VOROBEY1987
1494095870
Да хоть 5 очков,всё равно мы чемпионы.
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Masteralex
1494099341
очко судьи, который в следующем туре опять прогнется и поставит левый пеналь :)
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bakha23
1494104956
НАКОНЕЦ ТО 15 ЛЕТ ДОЛГИЙ СРОК ДУМАЮ НА ДНЯХ ОФИЦИАЛЬНО СТАННИТ ЧЕМПИОНОМ
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igormaddog
1494115488
Ну станет Спартак чемпионом!А что он покажет в ЛЧ,там пенальти им ставить не будут!!!
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Strig
1494126012
СПАРТАК - ЧЕМПИОН! ЕЩЁ ЕСТЬ ВОПРОСЫ? А вскякие зениты и цскушки что показали в ЛЧ.? СПАРТАК ХУЖЕ НЕ БУДЕТ!
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vodomut
1494134936
с такой игрой в ЛЧ не светит!
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mihail1980
1494149747
тосно в рфпл мальчиками для битья не будет
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anri1703
1494168649
если зеня проиграет или вничью сгоняет то спартак станет чемпионом уже в этом туре
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