Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Он резко сменил окружение после чемпионата России». Как Ахмед Муса проваливается в Англии

«Он резко сменил окружение после чемпионата России». Как Ахмед Муса проваливается в Англии

«Я наблюдал за Ахмедом в последнее время и думаю, что он начинает лучше понимать английский футбол», − сказал Раньери за месяц до своего увольнения. Потом итальянца уберут с поста, а нигерийца – посадят на лавку.

Летом минувшего года Раньери переполнял оптимизм. Варди не ушел из команды, а к нему добавились Слимани и Муса. Только вот последнего брали как раз с тем расчетом, что английский форвард точно покинет команду. Но 16 миллионов фунтов со счета ЦСКА назад не вернуть − так состав распух аж до пяти нападающих.

В «Лестере» никого не интересовало, что Ахмед умеет играть на фланге. Все быстро поняли, что Муса выглядел быстрым только на фоне российского чемпионата. Раньери этого и не стеснялся: «Муса резко сменил окружение: скорости в чемпионате России немного меньше, тогда как в Англии все происходит в очень высоком темпе». Тренер верил, что нигериец сможет сыграться с Варди в нападении, но в итоге это не получалось ни у одного из них.

Ахмед словно не знал, что делать с мячом. Его прямолинейность вынуждала партнеров страховать игрока, а врываться в штрафную он не мог. Как результат – дальние пушки мимо цели и засуха в нападении. Муса никогда не отличался техникой и всегда брал скоростью или голевым чутьем. Только в АПЛ это не работает.

Чем ближе было зимнее трансферное окно, тем больше росли слухи об аренде Мусы. Говорили даже, что ЦСКА проворачивает очередную многоходовочку и планирует вернуть Ахмеда назад. Но нет. Зимой Муса встретился с Леонидом Слуцким, который делал турне по Англии в поисках себя и работы. О чем они говорили – неизвестно, но уверенности на поле тот разговор футболисту не прибавил.

А потом итальянца уволят. Муса затем напишет: «Так жаль, что вы уходите. Рад, что работал под руководством такого прекрасного тренера, как вы». Создавалось впечатление, что тогда один Муса искренне переживал за тренера и что один Муса играл плохо только лишь потому, что просто не получалось.

Помощник Раньери Крэйг Шекспир давно работает в клубе и заслужил шанс. И он его оправдал. «Лестер» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов и одержал в чемпионате Англии пять побед подряд. Но эти успехи никак не связаны с Мусой. Сейчас середина апреля, а никакого прорыва в форме нигерийца до сих пор нет.

Шекспир предпочитает впереди связку Варди – Окадзаки, притом, что ситуация впереди нередко трансформируется: то это 4-4-1-1, то это 4-4-2. Муса если и выходит, то на последние минут 15. Та же ситуация сложилась и у Ислама Слимани. Учитывая, что Варди забил пять голов в последних пяти турах чемпионата, парни из Африки засели в запас надолго. Муса провел за «Лестер» 30 матчей и забил всего четыре гола. Нападающему требуется в среднем 324 (!) минуты, чтобы забить гол. После ухода Раньери он провел на поле суммарно 14 минут.

Фотография из инстаграма Мусы, выложенная им в день ссоры с женой.

В Англии перестали вспоминать о форварде, но недавно произошел громкий скандал. На днях в дом к Мусе вызвали полицию. Соседи услышали женские крики и предположили, что футболист избивал свою жену. Когда в дом Ахмеда постучались правоохранительные органы, самого футболиста на месте не было. Полиция ждала два часа, и около часа ночи задержала игрока. Но вскоре его отпустят без предъявления обвинений.

Агент нападающего Тони Харрис так прокомментировал информацию: «Все знают, что Муса – хороший парень. Он не пьет и не курит, не закатывает вечеринок, за всю жизнь не имел проблем с полицией. Он мухи не обидит». По словам представителя Мусы, между парой возникла семейная ссора. Интересно, что еще утром Ахмед выкладывал в инстаграм фото с женой, где поздравлял ее с днем рождения. Теперь нигериец готов подать в суд на газету The Sun за клевету, и его юристы уже прорабатывают вопрос.

В свою очередь, клуб никак не среагировал на эту ситуацию и не наказал игрока. Хотя в «Лестере» это умеют. В 2015 году «лисы» уволили главного тренера Найджела Пирсона из-за того, что его сын вместе с еще несколькими футболистами попал в секс-скандал в Таиланде. А сейчас в «Лестере» как будто не обращают внимание на нигерийца. Его функция – быть номером 7 в заявке на очередной матч английской команды.

Перед Ахмедом стоит сложный выбор: либо биться за время в «Лестере», либо пробовать себя в другом месте. Вот только Шекспир наверняка уже все решил.

«Почему бы нам не выиграть Лигу чемпионов?». Как «Лестер» вернулся в сказку

Англия. Премьер-лига Англия Лестер Муса Ахмед Раньери Клаудио Шекспир Крейг
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nikiforof
1491574169
Как однажды во время матча кричал Леонид Викторович - "Беги МУСА Беги!!!"
Ответить
Moveton
1491574643
ну насчет того что быстр только на фоне рфпл, как он разрывал по скорости английские команды в лч за цска?
Ответить
Elect
1491577101
Муса вернись в ЦСКА!
Ответить
vladimir-7
1491577248
Вот если бы все наши игроки подробно рассказали о своих выступлениях в АПЛ и вернувшиеся на Родину, а таких уже достаточно и это Р. Павлюченко, А. Аршавин, Ю. Жирков, вот была бы объективная оценка их игр и возможности наших игроков в АПЛ.
Ответить
giluxa1963
1491578765
ЦСКА купит его за три копейки м через год продаст в китай за 20 лямов
Ответить
WhiteEgon
1491581192
Гинер развел Лестер как и Рому. Ждем Ахмеда в ЦСКА! )))
Ответить
арейская
1491607991
Муса, возвращайся в ЦСКА, пусть он сейчас и без Слуцкого, но и Ганчеренко пригодишься
Ответить
ijgjr
1491658404
причем тут на фоне Российского футбола - если он скоростной то и в Африке скоростной
Ответить
САНЁК17
1492447846
Зато он в финале лч играет как он может проваливается.Подумайте сначала прежде чем называть статью!Наберут по объявления...
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+