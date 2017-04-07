«Он резко сменил окружение после чемпионата России». Как Ахмед Муса проваливается в Англии

«Я наблюдал за Ахмедом в последнее время и думаю, что он начинает лучше понимать английский футбол», − сказал Раньери за месяц до своего увольнения. Потом итальянца уберут с поста, а нигерийца – посадят на лавку.

Летом минувшего года Раньери переполнял оптимизм. Варди не ушел из команды, а к нему добавились Слимани и Муса. Только вот последнего брали как раз с тем расчетом, что английский форвард точно покинет команду. Но 16 миллионов фунтов со счета ЦСКА назад не вернуть − так состав распух аж до пяти нападающих.

В «Лестере» никого не интересовало, что Ахмед умеет играть на фланге. Все быстро поняли, что Муса выглядел быстрым только на фоне российского чемпионата. Раньери этого и не стеснялся: «Муса резко сменил окружение: скорости в чемпионате России немного меньше, тогда как в Англии все происходит в очень высоком темпе». Тренер верил, что нигериец сможет сыграться с Варди в нападении, но в итоге это не получалось ни у одного из них.

Ахмед словно не знал, что делать с мячом. Его прямолинейность вынуждала партнеров страховать игрока, а врываться в штрафную он не мог. Как результат – дальние пушки мимо цели и засуха в нападении. Муса никогда не отличался техникой и всегда брал скоростью или голевым чутьем. Только в АПЛ это не работает.

Чем ближе было зимнее трансферное окно, тем больше росли слухи об аренде Мусы. Говорили даже, что ЦСКА проворачивает очередную многоходовочку и планирует вернуть Ахмеда назад. Но нет. Зимой Муса встретился с Леонидом Слуцким, который делал турне по Англии в поисках себя и работы. О чем они говорили – неизвестно, но уверенности на поле тот разговор футболисту не прибавил.

А потом итальянца уволят. Муса затем напишет: «Так жаль, что вы уходите. Рад, что работал под руководством такого прекрасного тренера, как вы». Создавалось впечатление, что тогда один Муса искренне переживал за тренера и что один Муса играл плохо только лишь потому, что просто не получалось.

Помощник Раньери Крэйг Шекспир давно работает в клубе и заслужил шанс. И он его оправдал. «Лестер» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов и одержал в чемпионате Англии пять побед подряд. Но эти успехи никак не связаны с Мусой. Сейчас середина апреля, а никакого прорыва в форме нигерийца до сих пор нет.

Шекспир предпочитает впереди связку Варди – Окадзаки, притом, что ситуация впереди нередко трансформируется: то это 4-4-1-1, то это 4-4-2. Муса если и выходит, то на последние минут 15. Та же ситуация сложилась и у Ислама Слимани. Учитывая, что Варди забил пять голов в последних пяти турах чемпионата, парни из Африки засели в запас надолго. Муса провел за «Лестер» 30 матчей и забил всего четыре гола. Нападающему требуется в среднем 324 (!) минуты, чтобы забить гол. После ухода Раньери он провел на поле суммарно 14 минут.

Фотография из инстаграма Мусы, выложенная им в день ссоры с женой.

В Англии перестали вспоминать о форварде, но недавно произошел громкий скандал. На днях в дом к Мусе вызвали полицию. Соседи услышали женские крики и предположили, что футболист избивал свою жену. Когда в дом Ахмеда постучались правоохранительные органы, самого футболиста на месте не было. Полиция ждала два часа, и около часа ночи задержала игрока. Но вскоре его отпустят без предъявления обвинений.

Агент нападающего Тони Харрис так прокомментировал информацию: «Все знают, что Муса – хороший парень. Он не пьет и не курит, не закатывает вечеринок, за всю жизнь не имел проблем с полицией. Он мухи не обидит». По словам представителя Мусы, между парой возникла семейная ссора. Интересно, что еще утром Ахмед выкладывал в инстаграм фото с женой, где поздравлял ее с днем рождения. Теперь нигериец готов подать в суд на газету The Sun за клевету, и его юристы уже прорабатывают вопрос.

В свою очередь, клуб никак не среагировал на эту ситуацию и не наказал игрока. Хотя в «Лестере» это умеют. В 2015 году «лисы» уволили главного тренера Найджела Пирсона из-за того, что его сын вместе с еще несколькими футболистами попал в секс-скандал в Таиланде. А сейчас в «Лестере» как будто не обращают внимание на нигерийца. Его функция – быть номером 7 в заявке на очередной матч английской команды.

Перед Ахмедом стоит сложный выбор: либо биться за время в «Лестере», либо пробовать себя в другом месте. Вот только Шекспир наверняка уже все решил.

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