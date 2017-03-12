«Спартак» оторвался от конкурентов на 8 очков. Дзюба назвал судейство в Перми «беспределом». Дайджест событий дня

«Реал» хочет получить от Де Хеа окончательный ответ до мая

Руководство «Реала» стремится к ясности по отношении готовности вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа вернуться в Испанию. Как утверждается, мадридцы дали срок голкиперу до мая, чтобы он окончательно определился.

Нынешнее соглашение футболиста с манкунианцами рассчитано до июня 2019 года. Однако «Реал» может выкупить трансфер вратаря за 50 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что Де Хеа уже имел предварительные переговоры с испанским кубом.

Главный судья матча между «Барселоной» и «ПСЖ» нецензурно выражался в адрес игроков парижского клуба

Немецкий арбитр Дениз Айтекин, работавший на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1), нецензурно выражался в адрес футболистов парижского клуба. Как сообщает La Parisien, судья позволял себе материться, когда игроки гостей пытались спорить с его решениями.

Турбин не засчитал гол «Зенита» в ворота «Амкара», несмотря на то, что мяч пересек линию ворот

Главный арбитр матча 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» Евгений Турбин не засчитал гол гостей, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот. Это произошло на седьмой минуте, когда после подачи в исполнении Олега Шатова защитник Луиш Нету пытался забить, но вместо этого выбил мяч в поле.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

«Спартак» обыграл «Анжи» и увеличил отрыв от второго места до 8 очков

В матче 19-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле оказался сильнее «Анжи» – 1:0. Единственный гол в этой встрече на 67-й минуте забил Александр Самедов, вернувшийся в московский клуб этой зимой.

Таким образом, команда Массимо Карреры набрала 44 очка и закрепилась на первой строчке, увеличив отрыв от ближайшего преследователя до восьми баллов. Махачкалинцы имеют на своем счету 20 баллов и занимают 11-ю позицию в турнирной таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Самедов, 67.

Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Маурисио (Ещенко, 69), Зобнин, Попов (Жано, 60), Самедов (Мельгарехо, 90), Фернандо, Промес, Зе Луиш.

Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибел, Мусалов, Гулиев, Брызгалов, Яковлев (Хубулов, 46), Кацаев (Асильдаров, 78), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский.

Предупреждения: нет – Фибел, 4; Яковлев, 29; Хубулов, 48.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Дзюба: «Судейство в матче с «Амкаром» – беспредел. Не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) раскритиковал работу судей данной встречи. По словам футболиста, решения, которые приняли рефери в этой игре, являются беспределом.

«Герой матча – судья. Сегодня продемонстрировал все свое мастерство. Сейчас утверждают еще, что не было гола, был плохой повтор и не было видно момента. Запредельная ситуация, поэтому я считаю, что это беспредел. На седьмой минуте чистый гол, мяч пересек линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра – «Амкар» перестает играть в десять защитников и все становится совсем по-другому. Вместо этого мы получаем гол в свои ворота.

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Молчу уже о том, что он три-четыре раза просто не указал на угловые – путал, от кого уходит мяч и потерял все нити игры, начал теряться. Пенальти был стопроцентный – меня бьют и руками толкают. И тени сомнений нету. И это беспредел. Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально», – сказал Дзюба.

Овчинников назвал Акинфеева Яшиным нашего поколения

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о рекорде Игоря Акинфеева, который провел 161-й «сухой» матч в рамках чемпионата России и превзошел достижение Льва Яшина.

«То, что Игорь обошел Льва Яшина, – это очень значимое событие в мире футбола. Это высочайший уровень. Можно сказать, что Акинфеев – Яшин нашего поколения. Такие вратари рождаются раз в эпоху, поэтому Игорь – это уникальное явление, этого никто даже не может оспорить», – сказал Овчинников.

«Лестер» утвердил Шекспира в качестве главного тренера до конца сезона

Руководство «Лестера» официально подтвердило назначение Крейга Шекспира на должность главного тренера команды. Ранее специалист возглавлял команду в качестве исполняющего обязанности наставника команды после увольнения Клаудио Раньери. Отметим, что под руководством Шекспира «Лестер» одержал в чемпионате Англии две победы. «Лисы» на данный момент располагаются на 15-й позиции в АПЛ.

«Начинайте строить ему памятник». Как игроки «Лестера» выгнали Раньери из клуба

Примера. «Барселона» на выезде проиграла «Депортиво»

В рамках 27-го тура Примеры «Депортиво» на своем поле обыграл «Барселону». В составе хозяев голами отметились Хоселу и Алекс Бергантиньос. У каталонцев взятием ворот отметился Луис Суарес.

Испания. Примера. 27-й тур

Депортиво – Барселона – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хоселу, 40; 1:1 – Суарес, 46; 2:1 – Бергантиньос, 74.

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Турнирная таблица Примеры