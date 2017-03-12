Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Спартак» оторвался от конкурентов на 8 очков. Дзюба назвал судейство в Перми «беспределом». Дайджест событий дня

«Спартак» оторвался от конкурентов на 8 очков. Дзюба назвал судейство в Перми «беспределом». Дайджест событий дня

«Реал» хочет получить от Де Хеа окончательный ответ до мая

Руководство «Реала» стремится к ясности по отношении готовности вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа вернуться в Испанию. Как утверждается, мадридцы дали срок голкиперу до мая, чтобы он окончательно определился.

Нынешнее соглашение футболиста с манкунианцами рассчитано до июня 2019 года. Однако «Реал» может выкупить трансфер вратаря за 50 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что Де Хеа уже имел предварительные переговоры с испанским кубом.

Главный судья матча между «Барселоной» и «ПСЖ» нецензурно выражался в адрес игроков парижского клуба

Немецкий арбитр Дениз Айтекин, работавший на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1), нецензурно выражался в адрес футболистов парижского клуба. Как сообщает La Parisien, судья позволял себе материться, когда игроки гостей пытались спорить с его решениями.

Турбин не засчитал гол «Зенита» в ворота «Амкара», несмотря на то, что мяч пересек линию ворот

Главный арбитр матча 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» Евгений Турбин не засчитал гол гостей, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот. Это произошло на седьмой минуте, когда после подачи в исполнении Олега Шатова защитник Луиш Нету пытался забить, но вместо этого выбил мяч в поле.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

«Спартак» обыграл «Анжи» и увеличил отрыв от второго места до 8 очков

В матче 19-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле оказался сильнее «Анжи» – 1:0. Единственный гол в этой встрече на 67-й минуте забил Александр Самедов, вернувшийся в московский клуб этой зимой.

Таким образом, команда Массимо Карреры набрала 44 очка и закрепилась на первой строчке, увеличив отрыв от ближайшего преследователя до восьми баллов. Махачкалинцы имеют на своем счету 20 баллов и занимают 11-ю позицию в турнирной таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Самедов, 67.

Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Маурисио (Ещенко, 69), Зобнин, Попов (Жано, 60), Самедов (Мельгарехо, 90), Фернандо, Промес, Зе Луиш.

Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибел, Мусалов, Гулиев, Брызгалов, Яковлев (Хубулов, 46), Кацаев (Асильдаров, 78), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский.

Предупреждения: нет – Фибел, 4; Яковлев, 29; Хубулов, 48.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Дзюба: «Судейство в матче с «Амкаром» – беспредел. Не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) раскритиковал работу судей данной встречи. По словам футболиста, решения, которые приняли рефери в этой игре, являются беспределом.

«Герой матча – судья. Сегодня продемонстрировал все свое мастерство. Сейчас утверждают еще, что не было гола, был плохой повтор и не было видно момента. Запредельная ситуация, поэтому я считаю, что это беспредел. На седьмой минуте чистый гол, мяч пересек линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра – «Амкар» перестает играть в десять защитников и все становится совсем по-другому. Вместо этого мы получаем гол в свои ворота.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Молчу уже о том, что он три-четыре раза просто не указал на угловые – путал, от кого уходит мяч и потерял все нити игры, начал теряться. Пенальти был стопроцентный – меня бьют и руками толкают. И тени сомнений нету. И это беспредел. Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально», – сказал Дзюба.

Овчинников назвал Акинфеева Яшиным нашего поколения

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о рекорде Игоря Акинфеева, который провел 161-й «сухой» матч в рамках чемпионата России и превзошел достижение Льва Яшина.

«То, что Игорь обошел Льва Яшина, – это очень значимое событие в мире футбола. Это высочайший уровень. Можно сказать, что Акинфеев – Яшин нашего поколения. Такие вратари рождаются раз в эпоху, поэтому Игорь – это уникальное явление, этого никто даже не может оспорить», – сказал Овчинников.

«Лестер» утвердил Шекспира в качестве главного тренера до конца сезона

Руководство «Лестера» официально подтвердило назначение Крейга Шекспира на должность главного тренера команды. Ранее специалист возглавлял команду в качестве исполняющего обязанности наставника команды после увольнения Клаудио Раньери. Отметим, что под руководством Шекспира «Лестер» одержал в чемпионате Англии две победы. «Лисы» на данный момент располагаются на 15-й позиции в АПЛ.

«Начинайте строить ему памятник». Как игроки «Лестера» выгнали Раньери из клуба

Примера. «Барселона» на выезде проиграла «Депортиво»

В рамках 27-го тура Примеры «Депортиво» на своем поле обыграл «Барселону». В составе хозяев голами отметились Хоселу и Алекс Бергантиньос. У каталонцев взятием ворот отметился Луис Суарес.

Испания. Примера. 27-й тур

Депортиво – Барселона – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хоселу, 40; 1:1 – Суарес, 46; 2:1 – Бергантиньос, 74.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Анжи Спартак Барселона Депортиво Реал Лестер Самедов Александр Акинфеев Игорь Дзюба Артем Суарес Луис Де Хеа Давид Бергантиньос Алекс Хоселу Шекспир Крейг Турбин Евгений Айтекин Дениз
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Супермачо
1489353065
"Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально», – сказал Дзюба. Этим всё сказано ... Остальных, значит, нормально?
Ответить
Andrering87
1489354408
Дзюба ппц... говорит не думая... спартак допустим не одного пенальти не бил и ничего...и про судейство молчат, а что луча и что не до игрок ноют из-за этого...
Ответить
TUMS
1489355662
Играть без Халка Зениту тяжко, но играть необходимо. Причем так, чтобы затем не пенять на судей.
Ответить
igormaddog
1489374694
ПСЖ Зенит хватит ныть!!!Играйте!!!
Ответить
Диктор
1489380691
Дзюба не видел что судья так убивал команду? А когда в матче с вами судья убивал Спартак????????????
Ответить
Anton-champion
1489382060
Молодец,Спартак!На всех фронтах успевает.И в футбол играть,и судей покупать....
Ответить
dolf666
1489390395
когда Спартак в питере судьи убивали, бомжи и слова не сказали, видимо это Дзюба нормальным считал))
Ответить
100KAN
1489391128
... и один повтор хуже другого, ну и ракурсы у нас ((( есть же готовое решение в виде камеры НАД линией ворот, чтоб она составляла общую проекцию с верхней штангой; да хоть айфон там повесь с записью и потом всем станет предельно ясно гол или нет, полтора метра или два...
Ответить
Бульба
1489407979
Дзюбе надо напомнить как в первом круге судья "топил" Спартак в Питере
Ответить
батог
1489421737
Артем, ты лучше спроси у Нету зачем он выбил мяч???
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+