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    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?


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    Голосов: 24
    12.03.2017 21:00
    Главный арбитр встречи «Амкара» и «Зенита» Евгений Турбин отменил два гола гостей, позволив пермякам набрать три очка. «Бомбардир» разбирается в ситуации и объясняет, как проигранный «Зенитом» матч повлияет на чемпионские перспективы «Спартака».

    «В нашем чемпионате арбитры всегда помогают топовым клубам», – однажды возмущался защитник Виталий Дьяков. По итогам матча с «Амкаром» футболисты «Зенита» уж точно поспорят с этим утверждением. Здесь главный судья Евгений Турбин явно не был на стороне команды, претендующей на чемпионство. С самого начала игры он начал принимать спорные решения, большинство из которых шли на пользу хозяевам поля. В сети трубят про два момента с возможными пенальти в ворота «Амкара», прошедших мимо глаз Турбина. Но главные вопросы к судье возникают по отмененным голам.

    Уже на 7-й минуте «Зенит» мог открывать счет. Шатов пульнул со штрафного, а Хомич ловил руками воздух, позволив мячу пролететь в сетку. Голу немного помешал Нету, зачем-то оказавшийся в чужих воротах, но мяч все равно оказался за линией ворот. Однако судья в эпизоде не разобрался, показав, что можно играть дальше.

    «Сейчас посмотрели повтор – мы забили чистый гол. Говорят, мяч на два метра пересек линию ворот. Хотелось бы, чтобы судьи работали чуть внимательнее – все-таки камер здесь много», – возмущался в перерыве нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Но по ходу первого тайма возник и еще один эпизод, вызвавший негодование футболистов «Зенита».

    Голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич разыграл штрафной удар, не сильно пнув мяч в сторону защитника. Расторопный Дзюба передачу перехватил и забил гол. Но Турбин снова остановил игру, показав, что удар надо было производить по свистку и с другого места. Интересно, что свистнул арбитр фактически одновременно с ударом Дзюбы.

    «Все пока нормально. У меня нет каких-то резких высказываний в адрес судей», – рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин. Свой гол «Амкар» забил по всем правилам, к которым не мог придраться ни один арбитр. Хотя игроки «Зенита» пытались доказать, что автор гола Гиголаев находился в офсайде. После матча Гаджи Гаджиев решил обойти тему судей, но отметил, что у «Зенита» реальных моментов для голов вообще не было. Однако по статистике «Зенит» больше чем в два раза превзошел «Амкар» по количеству ударов.

    «Зенит» может попытаться свалить все на судей, а не разбирать собственные ошибки», – высказал интересное мнение член комитета по этике РФС Андрей Созин. «Судья – главный герой матча», – кратко подтвердил слова Созина форвард «Зенита» Артем Дзюба. Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, правда, встал на сторону Турбина. ««Определить, был гол или нет, может только господь бог или система определения взятия ворот. От помощника мяч был закрыт игроком, все остальные ракурсы – блеф, не доказательства», – сказал Будогосский.

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, конечно, тоже не смог пройти мимо действий арбитра. «Придется повториться, хотя этого делать не хочется. Мы почти всегда проигрываем матчи, которые судят арбитры из Москвы. Эти ситуации повторяются слишком часто. К сожалению, все против нас. Судья отменил чистый гол, плюс был пенальти на Дзюбе», – грустно восклицал тренер «Зенита».

    Победа позволила пермякам вклиниться аж в борьбу за попадание в еврокубки. «Зенит» же отпустил «Спартак» на восемь очков. Кажется, борьба за чемпионство почти предрешена, а Луческу действительно близок к уходу из «Зенита». Последний раз в трех матчах подряд «Зенит» не забивал в 2006 году. Пермяки же выиграли у петербургской команды в чемпионате на своем поле всего в третий раз. Интересно, что все эти матчи заканчивались со счетом 1:0.

    Текстовый онлайн матча «Амкар» – «Зенит»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 24
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    Комментарии81
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      Рейтинг: +32

      umarjon1935 14 марта 2017, 09:23

      Таким судьям, как Турбин, не место вообще в футбольном поле!!!

      0
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      Рейтинг: +309

      Ден71 13 марта 2017, 16:59

      Пересмотрел еще раз все спорные моменты. Конечно гол это ошибка судейства, но таких ошибок сотня. Во всем остальном Амкар заслужил победу! Если говорить про падения Дзюбы, то в последние время такое создается ощущения, что люди не в футбол играть выходят, или высокого стали о себе мнения, что к ним прикоснуться нельзя. Посмотрите момент с Комоловым, выход 1 на 1 с зади идет явный толчок в спину, Комолов проскакивает ударную позицию, но не падает а заканчивает момент! Дзюба, что и падение Шатова явно нацелены на пенальти. И если и был контакт, то на пенку он явно не тянет. Одно хочу сказать , играть надо!

      -1
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 13 марта 2017, 11:46

      дзюба с его габаритами !ладонью по плечу коснулись и падать !

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 марта 2017, 11:15

      Амкар был лучше и заслуженно победил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +550

      CSKA №1 13 марта 2017, 10:42

      Зенитки,хватит ныть!!!

      1
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      Рейтинг: +28

      issagaz 13 марта 2017, 05:28

      и тут бомбануло...

      -1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 13 марта 2017, 01:18

      Играть надо,а не ныть!!!

      0
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      Рейтинг: +16

      rogue 13 марта 2017, 01:01

      Зениту грех жаловаться на судейство, за весь сезон он все равно будут в плюсе). Это как пилить сук на котором сидишь).

      1
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 13 марта 2017, 00:15

      Какое же говно у нас, а не судьи, это видно по многим матчам: Зенит-Спартак (Кришито), Зенит-Амкар(Нету), простите, не могу привести больше моментов, ибо являюсь поклонником Зенита и смотрю только наши матчи, но бомбит от ошибок в любую сторону, а они регулярно проскакивают в РФПЛ

      -2
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 12 марта 2017, 23:10

      Странно вели себя и судьи и игроки зенита в лице нету и дзюбы, один выбивает мяч с чужих ворот, а другой сначало зачем то трогает мяч который ещё не разыграли, а потом резко ложится в чужой штрафной и выпрашивает пенальти, мне кажется болельщики амкара не меньше удивлены этим матчем чем болельщики зенита, судья с зенитом наверное бухали накануне и повздорили больше на это похоже, а Амкар типо вообще не в теме.

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