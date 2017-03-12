«Зенит» впервые с 2006 года не забил в трех матчах РФПЛ подряд

В матче 19-го тура РФПЛ «Зенит» в гостях проиграл «Амкару» (0:1), не сумев поразить ворота соперника. Отметим, что петербургский клуб не забивает уже в третьей встрече чемпионата России подряд. Ранее сине-бело-голубые не смогли отметиться в играх с «Ростовом» (0:0) и ЦСКА (0:0).

Таким образом, «Зенит» не сумел поразить ворота соперников в трех матчах подряд в рамках РФПЛ впервые с 2006 года, когда трижды сыграл в нулевую ничью.

На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?