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    «Зенит» впервые с 2006 года не забил в трех матчах РФПЛ подряд

    В матче 19-го тура РФПЛ «Зенит» в гостях проиграл «Амкару» (0:1), не сумев поразить ворота соперника. Отметим, что петербургский клуб не забивает уже в третьей встрече чемпионата России подряд. Ранее сине-бело-голубые не смогли отметиться в играх с «Ростовом» (0:0) и ЦСКА (0:0).

    Таким образом, «Зенит» не сумел поразить ворота соперников в трех матчах подряд в рамках РФПЛ впервые с 2006 года, когда трижды сыграл в нулевую ничью.

    На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2017 14:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 12 марта 2017, 16:48

      неплохо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 12 марта 2017, 15:33

      Для Кокоши это хороший повод отметить. Зови Мамаева!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 марта 2017, 14:29

      Судьи виноваты

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 марта 2017, 14:18

      Радостный Шатов-символ всего этого бардака.

      3
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