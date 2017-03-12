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    Дзюба назвал судью главным героем матча между «Зенитом» и «Амкаром»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал главного арбитра матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) Евгения Турбина основным героем встречи.

    Отметим, что в одном из эпизодов рефери не засчитал гол петербургского клуба, хотя мяч после подачи Олега Шатова пересек линию ворот хозяев.

    «Говорить по игре нечего. Судья сегодня – главный герой матча», – сказал Дзюба.

    После данного поражения «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2017 14:35
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 12 марта 2017, 19:55

      Слезы

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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 12 марта 2017, 19:12

      Артем ушёл за трофеями и деньгами,? С Луческу обнимитесь и поплачте ) играть надо а не ныть

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 12 марта 2017, 18:48

      Тебе бы не языком молоть, а на поле доказывать, кто там главный герой!
      Все время защищал Дзюбу, но он стал много ныть. Вместо игры.

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 12 марта 2017, 18:33

      Дзюба: - Я так расстроен, что даже по шкафчикам шарить неохота

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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 12 марта 2017, 18:30

      Без Дзюбы Зениту было бы намного легче побеждать. Халка слава богу продали и его тоже в Китай отдать можно, даже задаром.

      0
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      Рейтинг: +49

      ot vinta 12 марта 2017, 17:01

      Плохому танцору яйца мешают !!!!!!! Бедняжки какие !!!!! Они же живут в общаге , ездят на общественном транспорте , зарплата 20 тыс . руб. в месяц !!!!!! Бля-ь , откуда же возьмется желание играть ????? Только жаловаться на все и всех !!!!!!!!! Зажравшиеся уроды , а не футболисты !!!!

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 12 марта 2017, 16:51

      Вот не люблю Дзюбу...........вечно плачет всегда кто то виноват а он не пробовал голы забивать ??? Сильный клуб должен игрой доказывать свою мощь и состоятельность . А ошибки будут у судей всегда , потому что у судьи два глаза и нет повторов и пренять решение нужно за доли секунды.......

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      Рейтинг: +5178

      Каратель 12 марта 2017, 16:25

      а что мешало деревяшке становится героем матча?

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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 12 марта 2017, 16:22

      Заныли,,,,,,с таким составом и бюджетом ныть,,,СТЫДНО господа

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      Рейтинг: +268

      BorisoW 12 марта 2017, 16:19

      А голы забивать не пробовал?А так да,судья виноват....

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