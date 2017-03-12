Дзюба назвал судью главным героем матча между «Зенитом» и «Амкаром»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал главного арбитра матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) Евгения Турбина основным героем встречи.

Отметим, что в одном из эпизодов рефери не засчитал гол петербургского клуба, хотя мяч после подачи Олега Шатова пересек линию ворот хозяев.

«Говорить по игре нечего. Судья сегодня – главный герой матча», – сказал Дзюба.

После данного поражения «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?