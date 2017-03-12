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  • Дзюба назвал судью главным героем матча между «Зенитом» и «Амкаром»

Дзюба назвал судью главным героем матча между «Зенитом» и «Амкаром»

12 марта 2017, 14:35
31

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал главного арбитра матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) Евгения Турбина основным героем встречи.

Отметим, что в одном из эпизодов рефери не засчитал гол петербургского клуба, хотя мяч после подачи Олега Шатова пересек линию ворот хозяев.

«Говорить по игре нечего. Судья сегодня – главный герой матча», – сказал Дзюба.

После данного поражения «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Дзюба Артем
Комментарии (31)
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turist82
1489318663
Иуда заговорил! 30 серебренников то пропил уже или еще нет?
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BANNIKOV1970
1489318769
Учитесь суко у Карреры!
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Диктор
1489319255
Дуб сказал свое веское слово.
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pegas1276
1489319395
и чего топ-клуб проиграл, и усе судья виноват, а чего сами то не задумывались, что ху"то сыграли... цска - чемпион, нам то на руку...)))
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Pourport
1489319440
5 раз падал,и 2 выпрашивал пенальти ЛИЧНО!Это ты герой,ты Артемий!Повеселил на весь день,давай еще)
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diadushka
1489319588
"Судью на мыло" - кричит Артемка Ведь проиграть в Перми так колко!!! Судья ошибся снова - как обычно, Но тут уже не в нашу пользу - непривычно!!!
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LIWER RW
1489319593
Так других героев в лазурной команде сегодня и не было.
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APchelov
1489320675
Дзюба в Питер за трофеями ехал. Но ни с ним, ни с такими, как Коко Зениту трофеев не видать.
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vasily52
1489322471
А что мешало "игрочишке" забить еще пару голов команде, бюджет которой в 9(!!!) раз меньше той, что жрет из царского корыта?
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спартач 23рус
1489323582
надо играть достойно деревяшка !
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