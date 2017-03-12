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    Гаджиев: «В матче против «Амкара» у «Зенита» не было реальных моментов»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ, в котором пермская команда одержала победу над «Зенитом» со счетом 1:0. По словам специалиста, в данной встрече соперник не имел реальных моментов.

    «Зенит» владел территорией, но нельзя сказать, что у соперника были очевидные моменты. Хотя, конечно, соперник мог забить, но не забил, в чем заслуга нашей команды. «Амкар» действовал дисциплинированно и самоотверженно. Свою роль сыграло и стечение обстоятельств.

    Реальных моментов у «Зенита» не было. Мы владели мячом в 2-2,5 раза меньше, но у нас были хорошие контратаки и реальные возможности для гола. Учитывая то, что у нас нет группы игроков, я доволен результатом», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».

    После данного результата «Амкар» набрал 30 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2017 13:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      Leonid Maлетин 12 марта 2017, 19:28

      пока не будет очищено всё спортивное сообщество от влияния/ знатоков /английского языка толку не будет-миллионы людей болеют -надеются-но заранее всё определено

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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 12 марта 2017, 14:39

      Два не засчитанных гола. Чистейших. Российская премьер лига - гавно!!!

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 марта 2017, 14:17

      Не хотел хамить,но старый Хачуга неправ..
      то есть, не совсем прав..
      Ну,собственно прав,конечно((((

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 12 марта 2017, 13:54

      Не совсем так, но сами виноваты
      Да и Турбин молодчина

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