Гаджиев: «В матче против «Амкара» у «Зенита» не было реальных моментов»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ, в котором пермская команда одержала победу над «Зенитом» со счетом 1:0. По словам специалиста, в данной встрече соперник не имел реальных моментов.

«Зенит» владел территорией, но нельзя сказать, что у соперника были очевидные моменты. Хотя, конечно, соперник мог забить, но не забил, в чем заслуга нашей команды. «Амкар» действовал дисциплинированно и самоотверженно. Свою роль сыграло и стечение обстоятельств.

Реальных моментов у «Зенита» не было. Мы владели мячом в 2-2,5 раза меньше, но у нас были хорошие контратаки и реальные возможности для гола. Учитывая то, что у нас нет группы игроков, я доволен результатом», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».

После данного результата «Амкар» набрал 30 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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