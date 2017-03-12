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  • Гаджиев: «В матче против «Амкара» у «Зенита» не было реальных моментов»

Гаджиев: «В матче против «Амкара» у «Зенита» не было реальных моментов»

12 марта 2017, 13:48
4

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ, в котором пермская команда одержала победу над «Зенитом» со счетом 1:0. По словам специалиста, в данной встрече соперник не имел реальных моментов.

«Зенит» владел территорией, но нельзя сказать, что у соперника были очевидные моменты. Хотя, конечно, соперник мог забить, но не забил, в чем заслуга нашей команды. «Амкар» действовал дисциплинированно и самоотверженно. Свою роль сыграло и стечение обстоятельств.

Реальных моментов у «Зенита» не было. Мы владели мячом в 2-2,5 раза меньше, но у нас были хорошие контратаки и реальные возможности для гола. Учитывая то, что у нас нет группы игроков, я доволен результатом», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».

После данного результата «Амкар» набрал 30 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Гаджиев Гаджи
Комментарии (4)
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MrVanes-Zenit
1489316059
Не совсем так, но сами виноваты Да и Турбин молодчина
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shinnik
1489317446
Не хотел хамить,но старый Хачуга неправ.. то есть, не совсем прав.. Ну,собственно прав,конечно((((
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Kollljan
1489318748
Два не засчитанных гола. Чистейших. Российская премьер лига - гавно!!!
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Leonid Maлетин
1489336098
пока не будет очищено всё спортивное сообщество от влияния/ знатоков /английского языка толку не будет-миллионы людей болеют -надеются-но заранее всё определено
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