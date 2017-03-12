Созин считает, что «Зенит» может свалить причину поражения от «Амкара» на работу судей

Член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что причину поражения от «Амкара» в рамках 19-го тура РФПЛ (0:1) «Зенит» может свалить на работу судей. Отметим, что в данной встрече в начале первого тайма судьи не засчитали гол петербургской команды, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот.

«Что касается «Зенита», то могу предположить, что вместо разбора собственных огрехов и недочетов питерская команда вполне может свалить вину за поражение на судейство. Предполагаю, что снова вернутся в обиход выражения «задушили», «прибили», «убили» – то есть все, кроме анализа собственных ошибок. «Дни Турбиных» сочтены?» – сказал Созин.

Данная победа позволила «Амкару» набрать 30 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» остался на второй позиции.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?