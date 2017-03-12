Созин считает, что «Зенит» может свалить причину поражения от «Амкара» на работу судей

Почему сука ,когда по мнению большинства подсуживают Зениту,все кричат ,купили,им подсуживают,бомжи и т.д.все обсирают Зенит,м никто ниразу не поддержал Зенит,и не отстаивал свою точку зрения,что судейство было безошибочное????а когда Зенит прям в наглую,на глазах у тысячи людей,засуживают,и это понимают 90% людей,все кричат что Зенит снова хуеплт,а судья молодец!!!!да блять вам всем такого судейства!!!!!!!!
Член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что причину поражения от «Амкара» в рамках 19-го тура РФПЛ (0:1) «Зенит» может свалить на работу судей. Отметим, что в данной встрече в начале первого тайма судьи не засчитали гол петербургской команды, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот.
«Что касается «Зенита», то могу предположить, что вместо разбора собственных огрехов и недочетов питерская команда вполне может свалить вину за поражение на судейство. Предполагаю, что снова вернутся в обиход выражения «задушили», «прибили», «убили» – то есть все, кроме анализа собственных ошибок. «Дни Турбиных» сочтены?» – сказал Созин.
Данная победа позволила «Амкару» набрать 30 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» остался на второй позиции.
«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?