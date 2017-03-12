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  • Созин считает, что «Зенит» может свалить причину поражения от «Амкара» на работу судей

Созин считает, что «Зенит» может свалить причину поражения от «Амкара» на работу судей

12 марта 2017, 14:01
20

Член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что причину поражения от «Амкара» в рамках 19-го тура РФПЛ (0:1) «Зенит» может свалить на работу судей. Отметим, что в данной встрече в начале первого тайма судьи не засчитали гол петербургской команды, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот.

«Что касается «Зенита», то могу предположить, что вместо разбора собственных огрехов и недочетов питерская команда вполне может свалить вину за поражение на судейство. Предполагаю, что снова вернутся в обиход выражения «задушили», «прибили», «убили» – то есть все, кроме анализа собственных ошибок. «Дни Турбиных» сочтены?» – сказал Созин.

Данная победа позволила «Амкару» набрать 30 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» остался на второй позиции.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит
Комментарии (20)
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Cosh18
1489316580
Может наоборот разозлятся
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BrezAndr
1489316740
Не один, а два гола(когда Дзюба по пустым ударил) Так еще и чистый пеналь не поставил...
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MrVanes-Zenit
1489316830
Судейство отвратительное, но виноваты сами
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Danjer
1489317932
Да не спорю,осенью похожий матч со спартаком был,там была подсужка зениту,но согласитесь в этом матче,судья на 100% отомстил Зениту))))))))даже переборщил))))
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Asbjorn
1489318208
Цыган уже свалил
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zarsm
1489319095
Так вам и надо. Все когда-нибудь возвращается бумерангом. Сколько очков благодаря ошибкам получили, столько и потеряют.
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slavа0508
1489336942
Кому кому но только не Питеру на судей жаловаться
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Danjer
1489369716
Почему сука ,когда по мнению большинства подсуживают Зениту,все кричат ,купили,им подсуживают,бомжи и т.д.все обсирают Зенит,м никто ниразу не поддержал Зенит,и не отстаивал свою точку зрения,что судейство было безошибочное????а когда Зенит прям в наглую,на глазах у тысячи людей,засуживают,и это понимают 90% людей,все кричат что Зенит снова хуеплт,а судья молодец!!!!да блять вам всем такого судейства!!!!!!!!
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