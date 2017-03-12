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    Созин считает, что «Зенит» может свалить причину поражения от «Амкара» на работу судей

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что причину поражения от «Амкара» в рамках 19-го тура РФПЛ (0:1) «Зенит» может свалить на работу судей. Отметим, что в данной встрече в начале первого тайма судьи не засчитали гол петербургской команды, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот.

    «Что касается «Зенита», то могу предположить, что вместо разбора собственных огрехов и недочетов питерская команда вполне может свалить вину за поражение на судейство. Предполагаю, что снова вернутся в обиход выражения «задушили», «прибили», «убили» – то есть все, кроме анализа собственных ошибок. «Дни Турбиных» сочтены?» – сказал Созин.

    Данная победа позволила «Амкару» набрать 30 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» остался на второй позиции.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.03.2017 14:01
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +145

      Danjer 13 марта 2017, 04:48

      Почему сука ,когда по мнению большинства подсуживают Зениту,все кричат ,купили,им подсуживают,бомжи и т.д.все обсирают Зенит,м никто ниразу не поддержал Зенит,и не отстаивал свою точку зрения,что судейство было безошибочное????а когда Зенит прям в наглую,на глазах у тысячи людей,засуживают,и это понимают 90% людей,все кричат что Зенит снова хуеплт,а судья молодец!!!!да блять вам всем такого судейства!!!!!!!!

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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 12 марта 2017, 19:42

      Кому кому но только не Питеру на судей жаловаться

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 12 марта 2017, 14:44

      Так вам и надо. Все когда-нибудь возвращается бумерангом. Сколько очков благодаря ошибкам получили, столько и потеряют.

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      Рейтинг: +6306

      порт > zarsm 12 марта 2017, 17:11

      Сколько? Напомни.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 марта 2017, 14:30

      Цыган уже свалил

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      Рейтинг: +145

      Danjer 12 марта 2017, 14:25

      Да не спорю,осенью похожий матч со спартаком был,там была подсужка зениту,но согласитесь в этом матче,судья на 100% отомстил Зениту))))))))даже переборщил))))

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      Рейтинг: +145

      Danjer > neon8877 12 марта 2017, 15:26

      Я болельщик зенита,и говорю тебе,что судья в том матче подсуживал зениту,точнее сказать всем так показалось и это было,но в этом матче был перебор уже,он прям в открытою делал,все чтоб зенит не набрал очки в этом матче,ты в этом не согласен???

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 12 марта 2017, 14:07

      Судейство отвратительное, но виноваты сами

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      Рейтинг: +275

      BrezAndr > MrVanes-Zenit 12 марта 2017, 14:12

      В чем виноваты? Забили два чистейших гола!

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > BrezAndr 13 марта 2017, 00:02

      Уже два ??? То что пырнул Дзюба в ворота голом быть не может , игра должна была начаться по свистку , вратарь поспешил да ошибся но игра ещё не начиналась . Это что после свистка об окончании матча , можно пойти и пинать в пустые ворота и требовать что бы их засчитали.....

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      Рейтинг: +145

      Danjer > ВЛАДИВОСТОК 13 марта 2017, 04:44

      А почему,когда Дзюба забрал мая,бежал к воротам,пнул мяч,свисток судьи молчал???а он видел все это!!!!!и свистнул только когда,мяч уже летел в ворота!!!что за бред,ты вообще куда то не туда повернул!!!

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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 12 марта 2017, 14:05

      Не один, а два гола(когда Дзюба по пустым ударил)
      Так еще и чистый пеналь не поставил...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > BrezAndr 12 марта 2017, 15:43

      Не два, а двадцать два! Дзюба и Кокорин же после финального свистка на поле остались, и забили ещё два десятка в пустые ворота! Почему бы и их не учесть?! :-)))
      Даже если судьи и не увидели, что мяч пересёк ленточку на 7 минуте (что совершенно не очевидно при повторе!), то судили они вполне объективно. В отличии от судейского наглого и открытого произвола в пользу "Зенита" в начале первенства! Вот там был произвол полный!

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > cska-62 12 марта 2017, 17:35

      я болельщик Спартака тот мачт смотрел там были спорные моменты - их можно по разному трактовать а здесь это ошибкими не могут быть

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > 12 марта 2017, 17:38

      когда команды так плотно идут и каждое очко важное - судейства должно быть на высоте -а это что за судья откуда его выкопали

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > BrezAndr 13 марта 2017, 00:07

      Пенальти не было , и не надо выдумывать а надо играть .

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      Рейтинг: +183

      Cosh18 12 марта 2017, 14:03

      Может наоборот разозлятся

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