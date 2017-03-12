Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Будогосский: «Незасчитанный гол «Зенита»? Здесь поможет только господь бог или система определения взятия ворот»

    Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал эпизод с незасчитанным голом «Зенита» в матче 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1).

    Отметим, что на седьмой минуте встречи главный арбитр Евгений Турбин не засчитал гол петербургского клуба, хотя мяч пересек линию ворот хозяев после подачи Олега Шатова.

    «Определить, был гол или нет, может только господь бог или система определения взятия ворот. От помощника мяч был закрыт игроком, все остальные ракурсы – блеф, не доказательства», – сказал Будогосский.

    Ранее главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подверг критике работу судей в данной встрече.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2017 15:01
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 13 марта 2017, 00:42

      «Определить, был гол или нет, может только господь бог или система определения взятия ворот. От помощника мяч был закрыт игроком, все остальные ракурсы – блеф, не доказательства»
      Если Будогосский не может определить гол при том что мяч коснулся колена Нету который в то время был за линией ворот, то как можно такого человека назначать Председателем департамента судейства и инспектирования РФС, такой эпизод можно с легкостью определить(если только ты не слепой или дурак).
      И вообще его слова ставят под вопрос его квалификацию.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 12 марта 2017, 21:53

      Арбитр за воротами не видит, что мяч на пол метра за линией ворот??? Да пидор он вонючий, а не арбитр. Конечно полный беспредел, позорище нашего футбола. Всех гавнюков уволить без выходного пособия. Начать с главного Мудака.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 12 марта 2017, 21:48

      «Определить, был гол или нет, может только господь бог или система определения взятия ворот. От помощника мяч был закрыт игроком, все остальные ракурсы – блеф, не доказательства», – сказал Будогосский. По твоим словам судьи судят с закрытыми глазами. Снял с себя всю ответственность, неудивительно что у нас такое судейство. Как господь бог положит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 12 марта 2017, 19:28

      Мяч может и залетел,ну а как быть с положением вне игры??????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +592

      spaike > slavutiq70 13 марта 2017, 00:34

      Какое вне игры? Учи правила. Если бы Нету коснулся мяча не за линией ворот то был бы офсайд, а так как это произошло за линией то никакого офсайда быть не может.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 марта 2017, 17:58

      Впервые слышу адекватные слова от чинуши!Давно пора!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 12 марта 2017, 16:28

      нужны чипы в мячах и просмотр спорных моментов ... не думаю , что футбол сильно проиграет от этих нововведений в зрелищности , зато снимет многие вопросы ... вот и Барса наверняка не смогла бы пройти в полуфинал , если бы был просмотр спорного пенальти в конце матча ....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 12 марта 2017, 16:09

      "Плохому танцору всегда сапоги жмут".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 12 марта 2017, 16:05

      Вот и нашли тему на всю неделю блеадь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      RON72 12 марта 2017, 15:31

      Не устроил судья из москвы? на матчи спартака постоянно из питера наначают...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 марта 2017, 15:15

      Так, может, Господь Бог наказал "Зенит" за те очки, что судьи ему "делали" в самом начале первенства? Нагло и безнаказанно! Многие болельщики тогда просто перестали смотреть матчи РФПЛ именно из-за этого! И пока это лишь частичное наказание... Судейского произвола в пользу "Зенита" было куда больше!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth > cska-62 12 марта 2017, 15:23

      Это какие такие очки Зениту делали? первый круг по делу пройден, один сложный матч был со Спартаком, где все было по делу.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > cska-62 12 марта 2017, 16:06

      Чья бы корова мычала!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > myelementisearth 12 марта 2017, 16:25

      ??? Склероз не лечится???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth > cska-62 14 марта 2017, 21:44

      Я не доктор, можешь обратиться в клинику для этого, заодно расскажешь, лечится или нет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11