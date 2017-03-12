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  • Будогосский: «Незасчитанный гол «Зенита»? Здесь поможет только господь бог или система определения взятия ворот»

Будогосский: «Незасчитанный гол «Зенита»? Здесь поможет только господь бог или система определения взятия ворот»

12 марта 2017, 15:01
21

Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал эпизод с незасчитанным голом «Зенита» в матче 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1).

Отметим, что на седьмой минуте встречи главный арбитр Евгений Турбин не засчитал гол петербургского клуба, хотя мяч пересек линию ворот хозяев после подачи Олега Шатова.

«Определить, был гол или нет, может только господь бог или система определения взятия ворот. От помощника мяч был закрыт игроком, все остальные ракурсы – блеф, не доказательства», – сказал Будогосский.

Ранее главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подверг критике работу судей в данной встрече.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Будогосский Андрей
Комментарии (21)
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BrezAndr
1489320329
Господь бог будет более реальнее чем в нашем футболе да еще и повторы..
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MrVanes-Zenit
1489320506
Очередное доказательство того, что судьи за воротами бесполезные организмы
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Joko21
1489320873
Пусть разрешат просмотр видео повторов хотя бы как в хоккее (в спорных моментах)! Какой смысл от арбитра за воротами тогда?
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cska-62
1489320915
Так, может, Господь Бог наказал "Зенит" за те очки, что судьи ему "делали" в самом начале первенства? Нагло и безнаказанно! Многие болельщики тогда просто перестали смотреть матчи РФПЛ именно из-за этого! И пока это лишь частичное наказание... Судейского произвола в пользу "Зенита" было куда больше!
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RON72
1489321914
Не устроил судья из москвы? на матчи спартака постоянно из питера наначают...
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directorpg
1489324152
"Плохому танцору всегда сапоги жмут".
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perm 242
1489325281
нужны чипы в мячах и просмотр спорных моментов ... не думаю , что футбол сильно проиграет от этих нововведений в зрелищности , зато снимет многие вопросы ... вот и Барса наверняка не смогла бы пройти в полуфинал , если бы был просмотр спорного пенальти в конце матча ....
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Gullit 76
1489330681
Впервые слышу адекватные слова от чинуши!Давно пора!
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polt
1489344814
Арбитр за воротами не видит, что мяч на пол метра за линией ворот??? Да пидор он вонючий, а не арбитр. Конечно полный беспредел, позорище нашего футбола. Всех гавнюков уволить без выходного пособия. Начать с главного Мудака.
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spaike
1489354964
«Определить, был гол или нет, может только господь бог или система определения взятия ворот. От помощника мяч был закрыт игроком, все остальные ракурсы – блеф, не доказательства» Если Будогосский не может определить гол при том что мяч коснулся колена Нету который в то время был за линией ворот, то как можно такого человека назначать Председателем департамента судейства и инспектирования РФС, такой эпизод можно с легкостью определить(если только ты не слепой или дурак). И вообще его слова ставят под вопрос его квалификацию.
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