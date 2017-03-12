Будогосский: «Незасчитанный гол «Зенита»? Здесь поможет только господь бог или система определения взятия ворот»

Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал эпизод с незасчитанным голом «Зенита» в матче 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1).

Отметим, что на седьмой минуте встречи главный арбитр Евгений Турбин не засчитал гол петербургского клуба, хотя мяч пересек линию ворот хозяев после подачи Олега Шатова.

«Определить, был гол или нет, может только господь бог или система определения взятия ворот. От помощника мяч был закрыт игроком, все остальные ракурсы – блеф, не доказательства», – сказал Будогосский.

Ранее главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подверг критике работу судей в данной встрече.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?