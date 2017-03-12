Турбин не засчитал гол «Зенита» в ворота «Амкара», несмотря на то, что мяч пересек линию ворот

Главный арбитр матча 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» Евгений Турбин не засчитал гол гостей, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот. Это произошло на седьмой минуте, когда после подачи в исполнении Олега Шатова защитник Луиш Нету пытался забить, но вместо этого выбил мяч в поле.

Напомним, встреча проходит в Перми на стадионе «Звезда». За ходом поединка можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».