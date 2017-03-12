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  • Турбин не засчитал гол «Зенита» в ворота «Амкара», несмотря на то, что мяч пересек линию ворот

Турбин не засчитал гол «Зенита» в ворота «Амкара», несмотря на то, что мяч пересек линию ворот

12 марта 2017, 12:25
32

Главный арбитр матча 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» Евгений Турбин не засчитал гол гостей, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот. Это произошло на седьмой минуте, когда после подачи в исполнении Олега Шатова защитник Луиш Нету пытался забить, но вместо этого выбил мяч в поле.

Напомним, встреча проходит в Перми на стадионе «Звезда». За ходом поединка можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Турбин Евгений
Комментарии (32)
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порт
1489311257
Не долго посвистел в ПЛ. После такого судейства опять сошлют в пердив.
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Zeff
1489311478
Судейство называется, "Спартак - чемпион". Два гола не засчитать в ворота Амкара.
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Супермачо
1489311485
Нету красавец!
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Обер-КанцлерЪ
1489312181
Всего один вопрос - почему Нету до сих пор не понимает, что чтобы забить гол - надо бить мяч в ВОРОТА, а не выбивать его из них !!!
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lekseij2007
1489312219
Я не за Зенит! Но гол был! Судейство первого тайма - отстой!
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la verdad
1489312629
Даже учитывая ошибку судей, Нету- тупой осёл:))))
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spaike
1489314822
Турбина отстранить от судейства! Не засчитал 2 чистых гола, не назначил пенальти.
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Muhametshin
1489315086
Судья просто молодец, давно не было таких честных судей, матч отсудил на 5
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NEMETSRUS
1489315395
Я не болельщик Зенита но судейство в матче с Амкаром это чтото с чемто !!! Явно свиней тянут за уши !!! Дай бог всё устаканится в матче с Анжи:-)
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polt
1489315612
Зенит и сам виноват, что проиграли... Но судью обязательно на мыло!
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