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    Турбин не засчитал гол «Зенита» в ворота «Амкара», несмотря на то, что мяч пересек линию ворот

    Главный арбитр матча 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» Евгений Турбин не засчитал гол гостей, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот. Это произошло на седьмой минуте, когда после подачи в исполнении Олега Шатова защитник Луиш Нету пытался забить, но вместо этого выбил мяч в поле.

    Напомним, встреча проходит в Перми на стадионе «Звезда». За ходом поединка можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».

    Источник: Twitter

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    12.03.2017 12:25
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +134

      vinsent 12 марта 2017, 16:42

      объективно:
      - я не болельщик зенита ....вообще никак не прикаких
      -судья 3.14дараст..... нет он 3.14дарюга
      -сегодня Ростов судит еськов будут вопросы 100 процентов
      -еськов = турбин

      1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 12 марта 2017, 15:23

      Нету лучше бы свои ворота защищал, а не из чужих выносил мяч! Стопудово завербован Спартаком!

      0
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 12 марта 2017, 14:03

      ой как Халка не хватает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 марта 2017, 13:53

      Короче все согласны. что судейство у нас продажное, типа так и должно быть. Проблема только в том, что засуживают не за ту команду. Дожились.

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 12 марта 2017, 21:25

      А за какую надо?

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 12 марта 2017, 21:28

      За правила (закон)!

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 12 марта 2017, 13:46

      Зенит и сам виноват, что проиграли... Но судью обязательно на мыло!

      5
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 12 марта 2017, 13:43

      Я не болельщик Зенита но судейство в матче с Амкаром это чтото с чемто !!! Явно свиней тянут за уши !!! Дай бог всё устаканится в матче с Анжи:-)

      5
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      Рейтинг: +8018

      nik55 12 марта 2017, 13:42

      сейчас бомжи ныть начнут----- судья не помог

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > nik55 12 марта 2017, 13:54

      Ждал румынского плача в послематчевом интервью, а он вообще не пришёл. Печалька какая. (((

      3
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 12 марта 2017, 13:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Судья просто молодец, давно не было таких честных судей, матч отсудил на 5

      -5
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      Рейтинг: +592

      spaike > Muhametshin 12 марта 2017, 13:44

      за что оценка 5? за 2 незасчитаных чистых гола? за неназначеный пенальти?

      2
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      Рейтинг: +161

      daunis > spaike 12 марта 2017, 14:34

      Пенальти, тут и в топ матчах судья бывают ошибаются. В моменте где мяч пересек или нет линию - тоже спорно, тут нужен чип в мяче, а не по долбодону бесполезному у ворот ставить. Но отмена 100% гола, где перехват после розыгрыша штрафного, это просто ппц.

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      Рейтинг: +592

      spaike > daunis 12 марта 2017, 14:40

      по поводу пенальти и второго гола полностью согласен, а вот по поводу первого нет(в момент касания мячом Нету находился уже в воротах и судья должен был это видеть(обзор ему никто незакрывал и смотрел он в тот момент именно туда)).

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      Рейтинг: +592

      spaike 12 марта 2017, 13:33

      Турбина отстранить от судейства! Не засчитал 2 чистых гола, не назначил пенальти.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 марта 2017, 12:57

      Даже учитывая ошибку судей, Нету- тупой осёл:))))

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