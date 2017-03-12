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  • Луческу: «Зенит» практически всегда терял очки, когда его судили арбитры из Москвы»

Луческу: «Зенит» практически всегда терял очки, когда его судили арбитры из Москвы»

12 марта 2017, 14:26
24

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после поражения в матче 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) посетовал на работу судей в данной встрече. Отметим, что в начале игры главный арбитр Евгений Турбин не засчитал гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

«Сложно комментировать такой матч. Очень интенсивная игра с обеих сторон. Хозяева жертвовали собой, бились за каждый мяч и подобрали правильную тактику для достижения положительного результата. Хорошо оборонялись, агрессивно, закрывали все зоны, провели несколько опасных контратак. Повезло в какой-то мере им тоже – за первые 30 минут почти не было атак и первая же привела к забитому мячу. Мы ошиблись в центральной зоне, наверное, понадеялись на вне игры, но там не было офсайда.

Не хочется повторять, но придется – мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно, когда мы встали на первое место после матча со «Спартаком». По мнению игроков, был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, все против нас. Мы сыграли не лучший свой матч. После пропущенного мяча играли суетливо, ошибались в простых ситуациях и теряли мяч. Мы имели преимущество, в какой-то мере было невезение, например, когда Кокорин ударил в штангу. У нас были ситуации в матче, которые могли трактоваться по-другому», – сказал Луческу.

После данного поражения «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Луческу Мирча
Комментарии (24)
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shinnik
1489318090
Завёл-таки песню..
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Asbjorn
1489318096
Не хочется повторять,но повторять я буду(с)
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turist82
1489318321
Учиться у Карреры вежливости и тактичности надо ему! Хотя ныть и попрошайничать - у цыган в крови
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Pourport
1489318361
С таким составом искать оправдания своим поражениям?Позор!)Сей проект закрывать надо,$ на ветер выбрасывают.
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Taps
1489318393
Миллионеры грёбанные ...
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cska-62
1489319323
А почему "Зенит" в таблице на втором месте? У него с ЦСКА одинаковое количество очков и побед. Далее следуют для определения места личные встречи (1:1, 0:0). За счёт мяча на чужом поле у ЦСКА предпочтение. Вот если бы этого не было, а было полное равенство, то только тогда считается общая разница забитых и пропущенных мячей. Разве не так?
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Опорник84
1489319382
Об чём речь, Спартак в Краснодаре тоже потерял очки, и судья был из Санкт-Петербурга!
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Диктор
1489319401
Не вам на судейство кивать-пример матч со Спартаком.
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directorpg
1489324855
Ещё и снег был из Перми или из Москвы.
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andruhs
1489325725
А еще к этому у Зенита прибавилась тенденция терять очки в тех матчах, когда их Луческу тренирует..... Кошмар! Как жить..?
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