Луческу: «Зенит» практически всегда терял очки, когда его судили арбитры из Москвы»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после поражения в матче 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) посетовал на работу судей в данной встрече. Отметим, что в начале игры главный арбитр Евгений Турбин не засчитал гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

«Сложно комментировать такой матч. Очень интенсивная игра с обеих сторон. Хозяева жертвовали собой, бились за каждый мяч и подобрали правильную тактику для достижения положительного результата. Хорошо оборонялись, агрессивно, закрывали все зоны, провели несколько опасных контратак. Повезло в какой-то мере им тоже – за первые 30 минут почти не было атак и первая же привела к забитому мячу. Мы ошиблись в центральной зоне, наверное, понадеялись на вне игры, но там не было офсайда.

Не хочется повторять, но придется – мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно, когда мы встали на первое место после матча со «Спартаком». По мнению игроков, был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, все против нас. Мы сыграли не лучший свой матч. После пропущенного мяча играли суетливо, ошибались в простых ситуациях и теряли мяч. Мы имели преимущество, в какой-то мере было невезение, например, когда Кокорин ударил в штангу. У нас были ситуации в матче, которые могли трактоваться по-другому», – сказал Луческу.

После данного поражения «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?