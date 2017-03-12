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    Луческу: «Зенит» практически всегда терял очки, когда его судили арбитры из Москвы»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после поражения в матче 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) посетовал на работу судей в данной встрече. Отметим, что в начале игры главный арбитр Евгений Турбин не засчитал гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

    «Сложно комментировать такой матч. Очень интенсивная игра с обеих сторон. Хозяева жертвовали собой, бились за каждый мяч и подобрали правильную тактику для достижения положительного результата. Хорошо оборонялись, агрессивно, закрывали все зоны, провели несколько опасных контратак. Повезло в какой-то мере им тоже – за первые 30 минут почти не было атак и первая же привела к забитому мячу. Мы ошиблись в центральной зоне, наверное, понадеялись на вне игры, но там не было офсайда.

    Не хочется повторять, но придется – мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно, когда мы встали на первое место после матча со «Спартаком». По мнению игроков, был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, все против нас. Мы сыграли не лучший свой матч. После пропущенного мяча играли суетливо, ошибались в простых ситуациях и теряли мяч. Мы имели преимущество, в какой-то мере было невезение, например, когда Кокорин ударил в штангу. У нас были ситуации в матче, которые могли трактоваться по-другому», – сказал Луческу.

    После данного поражения «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2017 14:26
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 12 марта 2017, 23:59

      плохому танцору нужен хороший хирург

      0
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 12 марта 2017, 18:50

      когда тренеры начинают говорить о судействе, это значит, что у них в "королевстве " не все в порядке. Интересно, почему жены "игрочишек" еще молчат, пора брать пример с Парижа, все-таки законодатели мод...

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 12 марта 2017, 17:37

      просто игры нет

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 марта 2017, 17:33

      Ой, оно опять заныло... Оно никак не поймет, что тут - не Хохланд?

      0
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      Рейтинг: +490

      andruhs 12 марта 2017, 16:35

      А еще к этому у Зенита прибавилась тенденция терять очки в тех матчах, когда их Луческу тренирует.....
      Кошмар! Как жить..?

      1
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      Рейтинг: +5178

      Каратель 12 марта 2017, 16:26

      я бы сказал что зина часто теряла очки от того что команда на цыгана хуй ложила

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 12 марта 2017, 16:24

      То есть то,что игроки получающие неадекватно гигантскую для своей квалификации зря плату не могут попасть по мячу виноват судья???

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 12 марта 2017, 16:20

      Ещё и снег был из Перми или из Москвы.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 12 марта 2017, 16:17

      Еще один Боаш появился.

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      Рейтинг: +444

      gennadiy 12 марта 2017, 15:20

      Наконец то.Не всегда же вам подсуживать.Я прость рад.

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