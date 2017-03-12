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  • Газзаев: «Если «Спартак» не станет чемпионом России в этом сезоне, то, наверное, не будет им уже никогда»

Газзаев: «Если «Спартак» не станет чемпионом России в этом сезоне, то, наверное, не будет им уже никогда»

12 марта 2017, 14:17
31

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о шансах «Спартака» на золотые медали чемпионата России. По словам специалиста, если московский клуб не станет победителем РФПЛ по итогам нынешнего сезона, то не будет им уже никогда.

«В матче «Краснодар» – «Спартак» обе команды играли хорошо. Удовольствие наверняка получили и болельщики, и футболисты двух клубов. Хотя «Спартак», конечно, может переживать, потому что не сумел довести дело до победы. У руководства, тренеров и игроков этой команды сейчас действительно есть чемпионские амбиции.

Думаю, если бы красно-белые набрали в Краснодаре три очка, можно было бы реально говорить о чемпионстве «Спартака». Но интрига сохранилась. Впереди 12 туров, это почти целый круг. Исход гонки за золото по-прежнему трудно прогнозировать. «Зенит» и ЦСКА тоже претендуют на первое место.

И все-таки, скажу прямо: игра «Спартака» против «Краснодара» меня впечатлила. Сколько лет красно-белые не занимали первое место, лет 15? Что ж, если «Спартак» и сейчас не завоюет золото, то, наверное, не станет чемпионом уже никогда», – сказал Газзаев.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущий на втором месте «Зенит» на пять и имея игру в запасе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Юрий
Комментарии (31)
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джон базелон
1489317755
Никогда не говори никогда!Усы сбрей наглый лжец.
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161RSM
1489317854
Слишком масштабный перевод, в оригинале было:"Гав-гав"
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VVM1964
1489318024
А КУДА ПРОПАЛО СЛОВО " НАВЕРНОЕ " В ЗАГОЛОВКЕ ? " если «Спартак» и сейчас не завоюет золото, то, наверное, не станет чемпионом уже никогда»,
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Антон Конев
1489318058
Спартак будет чемпионом!
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Maxim Nik
1489318123
Будет, и не один раз, впереди много сезонов.
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Taps
1489318301
Не будет ни нынче, ни присно ...
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dedruz
1489318578
таракан дело говорит
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Kollljan
1489318648
С таким судейством, когда так в наглую тянут в чемпионы за уши, станет 100%
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Диктор
1489319603
Нынешний Спартак по игре уже чемпион.
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Chernyi Lis
1489320034
какой прорицатель...)) никогда!
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