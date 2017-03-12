Газзаев: «Если «Спартак» не станет чемпионом России в этом сезоне, то, наверное, не будет им уже никогда»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о шансах «Спартака» на золотые медали чемпионата России. По словам специалиста, если московский клуб не станет победителем РФПЛ по итогам нынешнего сезона, то не будет им уже никогда.

«В матче «Краснодар» – «Спартак» обе команды играли хорошо. Удовольствие наверняка получили и болельщики, и футболисты двух клубов. Хотя «Спартак», конечно, может переживать, потому что не сумел довести дело до победы. У руководства, тренеров и игроков этой команды сейчас действительно есть чемпионские амбиции.

Думаю, если бы красно-белые набрали в Краснодаре три очка, можно было бы реально говорить о чемпионстве «Спартака». Но интрига сохранилась. Впереди 12 туров, это почти целый круг. Исход гонки за золото по-прежнему трудно прогнозировать. «Зенит» и ЦСКА тоже претендуют на первое место.

И все-таки, скажу прямо: игра «Спартака» против «Краснодара» меня впечатлила. Сколько лет красно-белые не занимали первое место, лет 15? Что ж, если «Спартак» и сейчас не завоюет золото, то, наверное, не станет чемпионом уже никогда», – сказал Газзаев.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущий на втором месте «Зенит» на пять и имея игру в запасе.