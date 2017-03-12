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    Газзаев: «Если «Спартак» не станет чемпионом России в этом сезоне, то, наверное, не будет им уже никогда»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о шансах «Спартака» на золотые медали чемпионата России. По словам специалиста, если московский клуб не станет победителем РФПЛ по итогам нынешнего сезона, то не будет им уже никогда.

    «В матче «Краснодар» – «Спартак» обе команды играли хорошо. Удовольствие наверняка получили и болельщики, и футболисты двух клубов. Хотя «Спартак», конечно, может переживать, потому что не сумел довести дело до победы. У руководства, тренеров и игроков этой команды сейчас действительно есть чемпионские амбиции.

    Думаю, если бы красно-белые набрали в Краснодаре три очка, можно было бы реально говорить о чемпионстве «Спартака». Но интрига сохранилась. Впереди 12 туров, это почти целый круг. Исход гонки за золото по-прежнему трудно прогнозировать. «Зенит» и ЦСКА тоже претендуют на первое место.

    И все-таки, скажу прямо: игра «Спартака» против «Краснодара» меня впечатлила. Сколько лет красно-белые не занимали первое место, лет 15? Что ж, если «Спартак» и сейчас не завоюет золото, то, наверное, не станет чемпионом уже никогда», – сказал Газзаев.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущий на втором месте «Зенит» на пять и имея игру в запасе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2017 14:17
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 марта 2017, 17:58

      ну никому не дано знать когда ли никогда ктото станет чемпионом... Газзаев че то погорячился..
      хотя конечно в этом сезоне чемпионство как никогда близко. но если зенит и цска также будут х..ней заниматься, то это чемпионство - просто подарок спартаку от них.. и те и другие борются в этом сезоне больше с собой, чем с соперниками

      0
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      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > mihail200606 12 марта 2017, 19:33

      ..и те и другие боролись ещё и в ЛЧ в этом сезоне,а спартак только с собой..не забывай..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 12 марта 2017, 17:37

      "... и тут Остапа понесло..."

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 марта 2017, 17:32

      Не тявкай, Пес. У тебя не спросим когда нам быть чемпионами

      -2
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      ...
      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > momwig_ 12 марта 2017, 18:22

      15 лет не спрашивали, помогло?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > momwig_ 12 марта 2017, 19:35

      Не доводи до греха.. А то и правда не станете.Проклянёт..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 12 марта 2017, 15:48

      Завидуй молча черт усатый....

      -1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Andrering87 12 марта 2017, 19:36

      Уважаемый,уж он то очно не завидует..С его то послужным списком..

      1
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 12 марта 2017, 15:33

      С помощью судью или Бога?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 12 марта 2017, 15:31

      красава сказал

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 марта 2017, 15:00

      какой прорицатель...)) никогда!

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 марта 2017, 14:58

      Да с мозгами у тренер и футбольных функционеров в России не очень. Наверное по этому такое большое количество юмористических передач в стране. Да придумывать ничего не надо, цитируй и ржи.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 марта 2017, 14:53

      Нынешний Спартак по игре уже чемпион.

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Диктор 12 марта 2017, 19:39

      только потому,что не играет на два-три фронта..

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      Рейтинг: +933

      alll-1 12 марта 2017, 14:44

      Что ж, если «Спартак» и сейчас не завоюет золото, то, наверное, не станет чемпионом уже никогда», – сказал Газзаев.

      у него наверное усы в мозг вросли


      Спартак чего последний сезон играет ?

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