Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Прядкин: «Пока у меня нет каких-то резких высказываний в адрес судей РФПЛ. Все нормально»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о работе судей на матчах РФПЛ. По словам функционера, на данный момент отечественные арбитры не заслуживают резких высказываний в свой адрес.

    «Я поддержу моих коллег Евгения Гинера и Виталия Леонтьевича Мутко. И клубы высказываются по этому поводу на общем собрании, говорят, что трактовка должна быть одинаковая. Глава судейского комитета правильно сказал: правила должны быть одинаковые. Но один дает играть, когда чуть-чуть идет борьба, другой «сажает на свисток». Повторюсь, должен быть один подход. Но, в общем, у меня нет пока каких-то резких высказываний в адрес судей, все пока нормально», – сказал Прядкин.

    Отметим, что в матче 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» главный арбитр встречи Евгений Турбин не засчитал гол гостевой команды, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2017 13:10
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 марта 2017, 14:11

      Ни гол, а 2 гола! Но все нормально у нас в судейском корпусе! В России не будет чемпиона по спортивному принципу НИКОГДА, пока деньги решают все! И ни о каких ошибках нет и речи!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +275

      BrezAndr > Serjoga 12 марта 2017, 14:15

      Так еще и пеналь не поставил

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > BrezAndr 14 марта 2017, 18:40

      Читал мнение "экспертов" в том числе и Бубнова-утверждают, что был! Но. к сожалению, я матч смотрел отрывками и не видел этого момента, поэтому и не комментирую того, чего не видел!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 12 марта 2017, 13:43

      "По словам функционера, на данный момент отечественные арбитры не заслуживают резких высказываний в свой адрес". Судейство Турбина и его шаражки тому пример. Вот так и живем. Рука руку моет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 марта 2017, 13:25

      Свиньям обеспечивают необходимый зазор между Зенитом и ЦСКА. Но там идут
      вплотную Краснодар, Терек, Ростов, Амкар и т.д.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > vladimir-7 12 марта 2017, 14:12

      И их посадят на красные карточки! (Имею ввиду Краснодар, Терек, Ростов, Амкар..)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6306

      порт 12 марта 2017, 13:19

      Всё нормально?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +275

      BrezAndr 12 марта 2017, 13:18

      По матчу Амкар-Зенит видно, что "Все нормально»

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > BrezAndr 12 марта 2017, 20:09

      Ну да Амкар уделал Зенит как хотел

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +275

      BrezAndr > slavutiq70 12 марта 2017, 21:03

      Ошибаешься..не Амкар а судья-клоун

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +275

      BrezAndr > slavutiq70 12 марта 2017, 21:05

      Скажи хоть один пункт в котором Амкар был лучше

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11