Прядкин: «Пока у меня нет каких-то резких высказываний в адрес судей РФПЛ. Все нормально»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о работе судей на матчах РФПЛ. По словам функционера, на данный момент отечественные арбитры не заслуживают резких высказываний в свой адрес.

«Я поддержу моих коллег Евгения Гинера и Виталия Леонтьевича Мутко. И клубы высказываются по этому поводу на общем собрании, говорят, что трактовка должна быть одинаковая. Глава судейского комитета правильно сказал: правила должны быть одинаковые. Но один дает играть, когда чуть-чуть идет борьба, другой «сажает на свисток». Повторюсь, должен быть один подход. Но, в общем, у меня нет пока каких-то резких высказываний в адрес судей, все пока нормально», – сказал Прядкин.

Отметим, что в матче 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» главный арбитр встречи Евгений Турбин не засчитал гол гостевой команды, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот.