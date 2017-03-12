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  • Прядкин: «Пока у меня нет каких-то резких высказываний в адрес судей РФПЛ. Все нормально»

Прядкин: «Пока у меня нет каких-то резких высказываний в адрес судей РФПЛ. Все нормально»

12 марта 2017, 13:10
11

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о работе судей на матчах РФПЛ. По словам функционера, на данный момент отечественные арбитры не заслуживают резких высказываний в свой адрес.

«Я поддержу моих коллег Евгения Гинера и Виталия Леонтьевича Мутко. И клубы высказываются по этому поводу на общем собрании, говорят, что трактовка должна быть одинаковая. Глава судейского комитета правильно сказал: правила должны быть одинаковые. Но один дает играть, когда чуть-чуть идет борьба, другой «сажает на свисток». Повторюсь, должен быть один подход. Но, в общем, у меня нет пока каких-то резких высказываний в адрес судей, все пока нормально», – сказал Прядкин.

Отметим, что в матче 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» главный арбитр встречи Евгений Турбин не засчитал гол гостевой команды, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (11)
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BrezAndr
1489313924
По матчу Амкар-Зенит видно, что "Все нормально»
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порт
1489313948
Всё нормально?
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vladimir-7
1489314300
Свиньям обеспечивают необходимый зазор между Зенитом и ЦСКА. Но там идут вплотную Краснодар, Терек, Ростов, Амкар и т.д.
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polt
1489315399
"По словам функционера, на данный момент отечественные арбитры не заслуживают резких высказываний в свой адрес". Судейство Турбина и его шаражки тому пример. Вот так и живем. Рука руку моет.
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Serjoga
1489317093
Ни гол, а 2 гола! Но все нормально у нас в судейском корпусе! В России не будет чемпиона по спортивному принципу НИКОГДА, пока деньги решают все! И ни о каких ошибках нет и речи!
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