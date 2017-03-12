«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

«В нашем чемпионате арбитры всегда помогают топовым клубам», – однажды возмущался защитник Виталий Дьяков. По итогам матча с «Амкаром» футболисты «Зенита» уж точно поспорят с этим утверждением. Здесь главный судья Евгений Турбин явно не был на стороне команды, претендующей на чемпионство. С самого начала игры он начал принимать спорные решения, большинство из которых шли на пользу хозяевам поля. В сети трубят про два момента с возможными пенальти в ворота «Амкара», прошедших мимо глаз Турбина. Но главные вопросы к судье возникают по отмененным голам.

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Уже на 7-й минуте «Зенит» мог открывать счет. Шатов пульнул со штрафного, а Хомич ловил руками воздух, позволив мячу пролететь в сетку. Голу немного помешал Нету, зачем-то оказавшийся в чужих воротах, но мяч все равно оказался за линией ворот. Однако судья в эпизоде не разобрался, показав, что можно играть дальше.

«Сейчас посмотрели повтор – мы забили чистый гол. Говорят, мяч на два метра пересек линию ворот. Хотелось бы, чтобы судьи работали чуть внимательнее – все-таки камер здесь много», – возмущался в перерыве нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Но по ходу первого тайма возник и еще один эпизод, вызвавший негодование футболистов «Зенита».

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Голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич разыграл штрафной удар, не сильно пнув мяч в сторону защитника. Расторопный Дзюба передачу перехватил и забил гол. Но Турбин снова остановил игру, показав, что удар надо было производить по свистку и с другого места. Интересно, что свистнул арбитр фактически одновременно с ударом Дзюбы.

«Все пока нормально. У меня нет каких-то резких высказываний в адрес судей», – рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин. Свой гол «Амкар» забил по всем правилам, к которым не мог придраться ни один арбитр. Хотя игроки «Зенита» пытались доказать, что автор гола Гиголаев находился в офсайде. После матча Гаджи Гаджиев решил обойти тему судей, но отметил, что у «Зенита» реальных моментов для голов вообще не было. Однако по статистике «Зенит» больше чем в два раза превзошел «Амкар» по количеству ударов.

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«Зенит» может попытаться свалить все на судей, а не разбирать собственные ошибки», – высказал интересное мнение член комитета по этике РФС Андрей Созин. «Судья – главный герой матча», – кратко подтвердил слова Созина форвард «Зенита» Артем Дзюба. Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, правда, встал на сторону Турбина. ««Определить, был гол или нет, может только господь бог или система определения взятия ворот. От помощника мяч был закрыт игроком, все остальные ракурсы – блеф, не доказательства», – сказал Будогосский.

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, конечно, тоже не смог пройти мимо действий арбитра. «Придется повториться, хотя этого делать не хочется. Мы почти всегда проигрываем матчи, которые судят арбитры из Москвы. Эти ситуации повторяются слишком часто. К сожалению, все против нас. Судья отменил чистый гол, плюс был пенальти на Дзюбе», – грустно восклицал тренер «Зенита».

Победа позволила пермякам вклиниться аж в борьбу за попадание в еврокубки. «Зенит» же отпустил «Спартак» на восемь очков. Кажется, борьба за чемпионство почти предрешена, а Луческу действительно близок к уходу из «Зенита». Последний раз в трех матчах подряд «Зенит» не забивал в 2006 году. Пермяки же выиграли у петербургской команды в чемпионате на своем поле всего в третий раз. Интересно, что все эти матчи заканчивались со счетом 1:0.

Текстовый онлайн матча «Амкар» – «Зенит»

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