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    Кокорин: «Зенит» забил «Амкару» чистый гол – мяч на два метра пересек линию ворот»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил мнение, что во время матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» судьи ошибочно не засчитали чистый гол петербургского клуба. Отметим, что на седьмой минуте встречи мяч после подачи Олега Шатова пересек линию ворот, однако гол засчитан не был.

    «Мешают ли погодные условия? Нет, они для всех одинаковые. Единственное, сейчас посмотрели повтор – мы забили чистый гол. Говорят, мяч на два метра пересек линию ворот. Хотелось бы, чтобы судьи работали чуть внимательнее – все-таки камер здесь много», – сказал Кокорин в перерыве матча в эфире телеканала «Наш футбол».

    Напомним, встреча проходит в Перми на стадионе «Звезда». За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2017 12:46
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +8018

      nik55 12 марта 2017, 20:10

      игрочишка слабо играл

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 12 марта 2017, 20:09

      не на 2 метра а на 3

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 марта 2017, 17:30

      2 метра - это за сеткой. А она не шелохнулась. Видать, всё-таки не было гола.

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 12 марта 2017, 16:29

      То есть пробил сетку насквозь,отрекошетил от трибун,и вылетел обратно?

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 марта 2017, 14:35

      На полверсты залетел)в школу чтоль не ходил)

      0
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 12 марта 2017, 14:27

      Точно на 2 метра? Не на 10?
      А если честно, то действительно пересек.))

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 12 марта 2017, 14:23

      Да просто Зенит ничего не смог сделать с Амкаром, начали падать, ныть, с таким составом должны были громить соперника, а они не играли, просто в команде разлад, и все это видят!

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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 12 марта 2017, 13:59

      Нету красавчик, спас ворота Амкара

      1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 > _Аналитик_ 12 марта 2017, 16:13

      Свои бы так спасал....

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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 12 марта 2017, 13:56

      Ну что?почему бомжи не кричат о том что Зенит это лучший лучший клуб РФПЛ?

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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 12 марта 2017, 13:56

      Болелам Зенита, хватит ныть про судейство, НАДО ПРОСТО ИГРАТЬ. Сегодня Зенит был ни какой. Доходят до штрафной и всё, финиш.

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