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  • Кокорин: «Зенит» забил «Амкару» чистый гол – мяч на два метра пересек линию ворот»

Кокорин: «Зенит» забил «Амкару» чистый гол – мяч на два метра пересек линию ворот»

12 марта 2017, 12:46
35

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил мнение, что во время матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» судьи ошибочно не засчитали чистый гол петербургского клуба. Отметим, что на седьмой минуте встречи мяч после подачи Олега Шатова пересек линию ворот, однако гол засчитан не был.

«Мешают ли погодные условия? Нет, они для всех одинаковые. Единственное, сейчас посмотрели повтор – мы забили чистый гол. Говорят, мяч на два метра пересек линию ворот. Хотелось бы, чтобы судьи работали чуть внимательнее – все-таки камер здесь много», – сказал Кокорин в перерыве матча в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, встреча проходит в Перми на стадионе «Звезда». За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Кокорин Александр
Комментарии (35)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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бочаров
1489312431
Щас будут плакать бомжары.
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Smekaev
1489313227
Кокорин только пиздить и умеет. А играть вот не получатся у него. Блин, насколько позорно он выглядит на поле!
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Павел Амурский
1489313281
Луческу и кокорина - вон.
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Smekaev
1489313461
Ну и судья, конечно, за Амкар сегодня играет - такого судейства я не видел уже с матча зенит-спартак осенью. Зениту должок что ли решили вернуть, или просто это судья в индивидуальном порядке решил сменить ориентацию?
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Leon_ARS
1489313692
Держись Амкар, держись!!!
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NEMETSRUS
1489313802
2 гола там было и 100% пенальти это уже 1-3 . Свиньи в шоколаде по милости арбитра !!!!!!!!
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Ростов рулит.
1489315669
гол был 100% !!!
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Pourport
1489315899
Вместо того чтобы проявить характер и 20 мин яростно атаковать ворота пермяков,длинный решил падать и выпрашивать пеналь(весь профессионализм его)за что они такой лавандос выхватывают,скажите?(не тот лимит ввели,надо лимит зарплат давно ставить)
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nik55
1489315911
судья судил отлично
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Ростов рулит.
1489316189
Болелам Зенита, хватит ныть про судейство, НАДО ПРОСТО ИГРАТЬ. Сегодня Зенит был ни какой. Доходят до штрафной и всё, финиш.
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