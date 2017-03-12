Кокорин: «Зенит» забил «Амкару» чистый гол – мяч на два метра пересек линию ворот»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил мнение, что во время матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» судьи ошибочно не засчитали чистый гол петербургского клуба. Отметим, что на седьмой минуте встречи мяч после подачи Олега Шатова пересек линию ворот, однако гол засчитан не был.

«Мешают ли погодные условия? Нет, они для всех одинаковые. Единственное, сейчас посмотрели повтор – мы забили чистый гол. Говорят, мяч на два метра пересек линию ворот. Хотелось бы, чтобы судьи работали чуть внимательнее – все-таки камер здесь много», – сказал Кокорин в перерыве матча в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, встреча проходит в Перми на стадионе «Звезда». За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».