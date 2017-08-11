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Шекспир, Муса и Капустка. Как сейчас дела у «Лестера»?

Кто сейчас руководит «Лестером»?

Команду тренирует Крейг Шекспир. Специалист был в тренерском штабе Раньери, а когда итальянца уволили, то он взял руководство на себя. И сходу команда выиграла шесть матчей подряд во внутреннем первенстве, а потом дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. В итоге «Лестер» поднялся с кризисного дна и занял 12-е место, а Шекспиру предложили полноценный контракт на три года. Британец согласился и провел собственную предсезонную подготовку с командой.

Товарищеские матчи команда сыграла не очень удачно, победив лишь «Лутон» и «Боруссию» М. При этом матчи с командами уровня «Бертона» «лисы» провалили. Был еще такой турнир – Кубок АПЛ в Азии. В финале «Лестер» встретился с «Ливерпулем», забил первым, но все равно проиграл.

Английская пресса отмечает несыгранность футболистов и «сыроватость» в самой игре. Есть несколько позиций, которые остаются у Шекспира под вопросом. В первую очередь – оборона, которая еще явно хромает. Плюс ко всему до конца лета выбыл Роберт Хут, перенесший недавно операцию на лодыжке.

Очевидно, что до матча с «Арсеналом» вопросы с составом остались. От этого страдает и содержательная составляющая игры.

Кого купили?

«Лестер» сделал два ключевых трансфера. Первый – Висенте Иборра из «Севильи». Испанец стал одним из самых результативных опорных полузащитников в Европе по итогам прошлого сезона. Футболист заменит в центре поля, скорее всего, Ндиди Онини, который стал одним из главных провалов трансферной кампании «Лестера» в прошлом сезоне. Связка Иборра – Дринкуотер в этом отношении выглядит более чем солидно. Интересно, что в ближайшем матче оба футболиста не смогут принять участие из-за травм.

Второй – Келечи Ихеаначо. Шекспиру был необходим мотивированный и забивной форвард топ-уровня. Нигерийцу всего 20, у него был ряд классных отрезков в «Ман Сити». Вероятно, он будет действовать в связке с Варди, который после чемпионского сезона больше не сияет так ярко и которому уже 30.

За два топ-трансфера «Лестер» выложил 35 миллионов фунтов стерлингов. Также «лисы» закупились игроками из «Халла»: голкипером Элдиным Якуповичем, который на Евро-2008 подавал большие надежды, а в итоге гонял по «Арисам» и «Олимпиакосам», пока не осел в «Халле». И одним из самых перспективных британских центральных защитником Харри Магуайром. Оба игрока претендуют на место в основном составе.

В общей сложности этим летом «Лестер» потратил почти 56 миллионов фунтов стерлингов. Это пятый показатель в АПЛ.

Кого продали?

Из важных «лисы» продали лишь одного игрока – вратаря Рон-Роберта Цилера в «Штутгарт». Оно и понятно – навязать борьбу Шмейхелю за место в старте парень не смог. Остальные – игроки в аренду. Особенно обидно за поляка Бартоша Капустку, который перед прошлым сезоном представлялся как очень перспективный полузащитник, а в итоге не сыграл ни одного матча за основную команду в чемпионате Англии. Теперь он в следующем сезоне побудет во «Фрайбурге».

По слухам, после приобретения Ихеаначо «лисы» планируют разгрузить атакующую линию и продать Слимани с Мусой. Оба футболиста не оправдали ожиданий тренерского штаба. В минувшем сезоне на двоих они забили всего девять мячей в Премьер-лиге.

Долгое время ходили разговоры об уходе вингера Демерэя Грэя. 20 миллионов фунтов за него предлагал «Борнмут», но «Лестеру» сейчас невыгодно продавать фланговых игроков – здесь линии уже давно сформированы.

Кстати, что там у Мусы?

Муса откровенно провалил прошлый сезон, и теперь возглавляет список игроков на продажу. Сначала в СМИ мелькала информация, что нападающий согласовал контракт с «Фенербахче», но позже сам игрок опроверг этот факт. Далее с желанием арендовать форварда выступили «Вест Бромвич» и «Брайтон». Наконец, с реальной целью забрать нигерийца выступил «Халл». Российский тренер в отличных отношениях с Мусой. Когда Слуцкий приехал в Англию зимой, то первым делом посмотрел матч «Лестера» и лично пообщался с Ахмедом. Можно не сомневаться в желании самого игрока уйти именно в «Халл». Тем более что Муса неофициально может стать одной из опций, почему «тигры» отдали своих двух футболистов «лисам». Другой вопрос – насколько принципиален «Лестер» в финансовом плане.

А как Марез?

Этим летом вокруг Мареза бурно. Серьезно игроком заинтересовался только один клуб – «Рома». Римляне долго торговались, и в итоге сделали свое окончательное предложение в 35 миллионов евро. В случае чего алжирец бы стал самым дорогим футболистом в истории итальянской команды.

Но «Лестер» удерживает Рияда. Сам футболист неоднократно заявлял, что хочет уйти. Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи так прокомментировал ситуацию: «Я оптимист по натуре, но на самом деле «Рома» сделала все возможное для того, чтобы приобрести Мареза. Но до сих пор мы не получили положительных откликов с другой стороны». Многие сравнивают эту ситуация с Коутиньо и «Барселоной», но «Ливерпуль» открыто заявляет, что игрок не продается. Тут со стороны «Лестера» − молчание.

Шекспир тоже высказался: «Если он тут, то должен играть. Если Марез не покажет свою приверженность, то не будет играть. У него есть контракт с «Лестером», он должен это понимать». В данном случае тренера можно понять, ведь уже после старта сезона он может потерять системообразующего футболиста. А если и не потеряет, то выпускать не сможет – Марез не мотивирован помогать «лисам» в предстоящем сезоне.

Все это выглядит так, что «Лестер» словно переместился год назад, когда Мареза можно было продать за более чем 50 миллионов евро. Но нужно понимать, что в том сезоне Рияд набрал всего десять баллов по системе «гол+пас».

Какие выводы можно сделать?

«Лестер» провел аккуратную трансферную компанию. Команда точечно усилилась, купив по одному игроку на каждую линию, и все они – футболисты центральной зоны. Также немаловажно, что «лисами» продолжает руководить Крейг Шекспир, которого знают футболисты команды.

Но к сезону «лисы» пока не готовы. А главная проблема в том, что «Лестер» попросту не успел определиться с теми, кто точно будет в команде в предстоящем сезоне. Нет четкого понимания состава. И чем быстрее «лисы» провернут все трансферные манипуляции, тем скорее команда войдет в сезон.

В любом случае – это уже другой «Лестер». Тогда «лисы» показали худшую «защиту» титула в истории АПЛ – 12-е место. Даже «Челси» двумя сезонами ранее ворвался в топ-10.

Первая проверка нового «Лестера» состоится сегодня. Единственная их победа над «Арсеналом» была в 1994-м году. К тому же «лисы» за последние восемь сезонов лишь раз выиграли стартовую встречу. Расклады не очень.

Самые крутые представления игроков. Как середняки опережают топ-клубы

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Англия. Премьер-лига Англия Лестер Муса Ахмед Шекспир Крейг
Комментарии (7)
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Грозный_
1502462951
ЛЕ вряд ли там конкуренция большая,а в 10 думаю попадут.
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САНЁК17
1502470182
Ответь, они ходит по тротуарам как в снимке.
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giluxa1963
1502472931
Слуцкий и Муса сильная пара
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mihail200606
1502475862
ихеначо хорошее приобретение
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kvm5
1502483046
как бы ни было ,а пока Арсенал делают
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Мутный Рай
1502525028
Хорошая команда Лестер , но не моя к сожалению )))
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kvm5
1502552574
вчера с Арсеналом хорошо оторвались
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