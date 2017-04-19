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    Шекспир: «Нет ничего зазорного в поражении от «Атлетико»

    Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир не видит ничего зазорного в проигрыше своей команды «Атлетико» по сумме двух встреч в рамках четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов.

    «Нам пришлось отдать все силы. Мы создали соперникам трудности благодаря своей самоотдаче. Нет ничего зазорного в проигрыше команде такого уровня. Весь клуб – от болельщиков до владельцев – должен очень гордиться», – заявил после матча Шекспир.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Лестер» – «Атлетико» завершился со счетом 1:1. В первом матче сильнее были испанцы – 1:0.

    Источник: УЕФА

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    19.04.2017 08:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 апреля 2017, 12:06

      Да уж, вся команда в этом году удостоилась приза "Иуды 2017 года" ))

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 19 апреля 2017, 09:55

      Сказки когда-нибудь должны заканчиваться...пора "Лестеру" писать новую историю...удачи клубу и болельщикам!

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 19 апреля 2017, 09:02

      Достойно играли в ЛЧ! Уважение Лестеру!

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