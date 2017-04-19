Шекспир: «Нет ничего зазорного в поражении от «Атлетико»

Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир не видит ничего зазорного в проигрыше своей команды «Атлетико» по сумме двух встреч в рамках четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов.

«Нам пришлось отдать все силы. Мы создали соперникам трудности благодаря своей самоотдаче. Нет ничего зазорного в проигрыше команде такого уровня. Весь клуб – от болельщиков до владельцев – должен очень гордиться», – заявил после матча Шекспир.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Лестер» – «Атлетико» завершился со счетом 1:1. В первом матче сильнее были испанцы – 1:0.