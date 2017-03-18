«Лестер» выиграл четыре матча подряд после увольнения Раньери

«Лестер Сити» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Англии взял верх над «Вест Хэмом» (3:2). Стоит отметить, что эта победа стала для «лис» четвертой кряду после увольнения Клаудио Раньери. Напомним, что итальянского специалиста на посту главного тренера команды сменил Крейг Шекспир.

На данный момент «Лестер» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. От зоны вылета клуб отделяет шесть очков.