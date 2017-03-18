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    «Лестер» выиграл четыре матча подряд после увольнения Раньери

    «Лестер Сити» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Англии взял верх над «Вест Хэмом» (3:2). Стоит отметить, что эта победа стала для «лис» четвертой кряду после увольнения Клаудио Раньери. Напомним, что итальянского специалиста на посту главного тренера команды сменил Крейг Шекспир.

    На данный момент «Лестер» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. От зоны вылета клуб отделяет шесть очков.

    Источник: Opta

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    18.03.2017 20:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +447

      alexidj 18 марта 2017, 21:58

      конечно надо знать ситуацию изнутри но на первый взгляд все очень не красиво..взяли да и сплавили Раньери..

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      Рейтинг: +24

      clausmensen 18 марта 2017, 21:34

      теперь будут каждый матч считать..

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