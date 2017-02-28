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    Как «Лестер» уничтожил «Ливерпуль» в первом матче без Раньери


    4
    Голосов: 4
    28.02.2017 00:51
    Сумасшедшие глаза Варди, дикая радость Шмейхеля и самодовольный Дринкуотер. Чемпион уволил тренера и выскочил из зоны вылета, разодрав на куски команду Клоппа, а фанаты все равно скучали по Раньери.

    5 последних матчей они проиграли. 6 последних игр не забивали. В 6 из 7 последних встреч дома пропускали не меньше двух. В зону вылета они рухнули, в матче Лиги чемпионов уступили, а уволив тренера, принесшего им чемпионство, влипли в скандал. «Лестеру» больше не сочувствуют. Всем жалко Раньери.

    Особенно фанатам.

    «Лисы» в первом же матче без итальянца показали, что им это сочувствие нужно меньше всего. Будто освободившись от оков, игроки «Лестера» принялись гоняться за «красными» по всему полю. «Ливерпуль», и без того, выглядевший довольно инертно, окончательно сник к середине первого тайма. Провал в защите – и Варди открыл счет, пустое место в опорной зоне – и Дринкуотер удвоил, а к часу игрового времени у Варди опять проснулся бомбардирский талант – 3:0. Сольный проход Коутиньо с точным ударом в угол мало что мог изменить.

    Party у Варди! «Лестер» выиграл чемпионат Англии. Онлайн безумной ночи

    Громче всех радовались те, кого обвиняли в заговоре.

    «Ливерпуль» же сыграл в свою обычную игру с аутсайдером – предоставив тому полную свободу действий. И снова проиграл. История, рассказанная сотню раз: «Ливерпуль» теряет очки на ровном месте, а после матча все грешат на игроков, не понимающих гениальные задумки Юргена Клоппа. На деле же, немец в клубе полтора года, на трансферы выброшена почти сотня миллионов евро, а команда все так же дарит позитив всем участникам битвы за выживание. Но как же можно в чем-то обвинять такого крутого парня, ведь он так задорно прыгает по бровке и весело шутит на пресс-конференциях. Процесс превращения «Normal One» в «Innocent One» уже давно успешно завершен.

    Вот только про его «Ливерпуль» в этом году сказать абсолютно нечего.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Daily Mail
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7

      Виталий 82 3 марта 2017, 12:29

      Жаль Раньери!

      0
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      Рейтинг: +10

      Fill9 1 марта 2017, 01:00

      Ботаник не пора ли вам в Европу .домой ,вместе с со своим нигерийцем впридачу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      Патриот Донбасса 28 февраля 2017, 17:01

      Ля...Ставил на победу лисов...норм. подкатал )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 28 февраля 2017, 15:18

      случайный прорыв у лестера случился

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 28 февраля 2017, 12:00

      Liverpoool!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Make25 28 февраля 2017, 09:20

      Я думал он с Лестером ЛЧ возьмет(((

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 28 февраля 2017, 07:08

      ставил на Лестер, тотал больше 2,5 поднял норм. Thenk you Claudio

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 28 февраля 2017, 06:14

      неожиданно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 28 февраля 2017, 05:06

      Это АПЛ!!!Здесь играют лучшие!!!

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 28 февраля 2017, 03:57

      И Ливерпуль и Лестер "достойны" друг друга...

      0
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