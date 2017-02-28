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  • Как «Лестер» уничтожил «Ливерпуль» в первом матче без Раньери

Как «Лестер» уничтожил «Ливерпуль» в первом матче без Раньери

5 последних матчей они проиграли. 6 последних игр не забивали. В 6 из 7 последних встреч дома пропускали не меньше двух. В зону вылета они рухнули, в матче Лиги чемпионов уступили, а уволив тренера, принесшего им чемпионство, влипли в скандал. «Лестеру» больше не сочувствуют. Всем жалко Раньери.

Особенно фанатам.

«Лисы» в первом же матче без итальянца показали, что им это сочувствие нужно меньше всего. Будто освободившись от оков, игроки «Лестера» принялись гоняться за «красными» по всему полю. «Ливерпуль», и без того, выглядевший довольно инертно, окончательно сник к середине первого тайма. Провал в защите – и Варди открыл счет, пустое место в опорной зоне – и Дринкуотер удвоил, а к часу игрового времени у Варди опять проснулся бомбардирский талант – 3:0. Сольный проход Коутиньо с точным ударом в угол мало что мог изменить.

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Громче всех радовались те, кого обвиняли в заговоре.

«Ливерпуль» же сыграл в свою обычную игру с аутсайдером – предоставив тому полную свободу действий. И снова проиграл. История, рассказанная сотню раз: «Ливерпуль» теряет очки на ровном месте, а после матча все грешат на игроков, не понимающих гениальные задумки Юргена Клоппа. На деле же, немец в клубе полтора года, на трансферы выброшена почти сотня миллионов евро, а команда все так же дарит позитив всем участникам битвы за выживание. Но как же можно в чем-то обвинять такого крутого парня, ведь он так задорно прыгает по бровке и весело шутит на пресс-конференциях. Процесс превращения «Normal One» в «Innocent One» уже давно успешно завершен.

Вот только про его «Ливерпуль» в этом году сказать абсолютно нечего.

Англия. Премьер-лига Англия Лестер Ливерпуль Дринкуотер Дэнни Варди Джейми Раньери Клаудио Клопп Юрген
Комментарии (14)
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Nesterenko
1488241775
Раньери сам виноват в том, что в этом сезоне происходит с Лестером. В открытую говорить в интервью неоднократно, что "мы будет в этом сезоне бороться за выживание...", "скорее инопланетяне прилетят быстрее, чем мы возьмем второй кубок....". Такие слова лучший тренер мира (по версии ФИФА, я его не считаю лучшим тренером мира) говорить не должен, да еще и так открыто, в итоге игроки сами его и уволили.
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igormaddog
1488247598
Это АПЛ!!!Здесь играют лучшие!!!
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sega77+
1488251686
неожиданно
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ИванЯ
1488254882
ставил на Лестер, тотал больше 2,5 поднял норм. Thenk you Claudio
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Make25
1488262857
Я думал он с Лестером ЛЧ возьмет(((
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Hangeldi
1488272400
Liverpoool!!!
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CyPOBbIiXaH
1488284306
случайный прорыв у лестера случился
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Патриот Донбасса
1488290488
Ля...Ставил на победу лисов...норм. подкатал )))
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Fill9
1488319242
Ботаник не пора ли вам в Европу .домой ,вместе с со своим нигерийцем впридачу
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Виталий 82
1488533340
Жаль Раньери!
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