Как «Лестер» уничтожил «Ливерпуль» в первом матче без Раньери

5 последних матчей они проиграли. 6 последних игр не забивали. В 6 из 7 последних встреч дома пропускали не меньше двух. В зону вылета они рухнули, в матче Лиги чемпионов уступили, а уволив тренера, принесшего им чемпионство, влипли в скандал. «Лестеру» больше не сочувствуют. Всем жалко Раньери.

Особенно фанатам.

«Лисы» в первом же матче без итальянца показали, что им это сочувствие нужно меньше всего. Будто освободившись от оков, игроки «Лестера» принялись гоняться за «красными» по всему полю. «Ливерпуль», и без того, выглядевший довольно инертно, окончательно сник к середине первого тайма. Провал в защите – и Варди открыл счет, пустое место в опорной зоне – и Дринкуотер удвоил, а к часу игрового времени у Варди опять проснулся бомбардирский талант – 3:0. Сольный проход Коутиньо с точным ударом в угол мало что мог изменить.

Party у Варди! «Лестер» выиграл чемпионат Англии. Онлайн безумной ночи

Громче всех радовались те, кого обвиняли в заговоре.

«Ливерпуль» же сыграл в свою обычную игру с аутсайдером – предоставив тому полную свободу действий. И снова проиграл. История, рассказанная сотню раз: «Ливерпуль» теряет очки на ровном месте, а после матча все грешат на игроков, не понимающих гениальные задумки Юргена Клоппа. На деле же, немец в клубе полтора года, на трансферы выброшена почти сотня миллионов евро, а команда все так же дарит позитив всем участникам битвы за выживание. Но как же можно в чем-то обвинять такого крутого парня, ведь он так задорно прыгает по бровке и весело шутит на пресс-конференциях. Процесс превращения «Normal One» в «Innocent One» уже давно успешно завершен.

Вот только про его «Ливерпуль» в этом году сказать абсолютно нечего.