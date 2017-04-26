«В нашем неидеальном мире Венгеру стоит уйти». Главный футбольный блогер страны − о чемпионате Англии, «Матч ТВ» и жизни в Дубае

– У тебя в твиттере уже долгое время стоит статус «Живу и учусь в Дубае». На кого учился?

– Учился в магистратуре, специальность – СМИ и коммуникация. В Беларуси получил основное образование по другой специальности, а потом, скорее спонтанно, возник вариант с Дубаем.

– С погодой в Дубае реально кошмар?

– Жарче, чем в каком-либо месте, где я был. Выходил из самолета – от жары запотевали очки, у меня нигде такого не было. Дождь там идет максимум 5-6 дней в году.

– Ты ходил там на футбол? Защитник Денисов из «Локомотива» рассказывал, что в Катаре, например, так жарко, что на стадионах работают кондиционеры. В ОАЭ тоже?

– Нет, кондиционеров не было, по крайней мере тогда, когда я был на стадионе. Вообще в ОАЭ футболом не очень интересуются – в Дубае всего около пяти стадионов, но все они находятся около аэропорта, это почти что окраина вдали от более современной и дорогой части города. Поэтому на футбол практически никто не ходит, а клубы проделывают мало работы, чтобы это изменить.

– С колготками и мини-юбками там достаточно строго?

– Да, об этом всех предупреждают – женщинам нельзя появляться на улице с открытыми плечами и ногами. Но это формальное правило, его часто нарушают. Теоретически к женщине в таком наряде может подойти полицейский и вынести предупреждение, но вообще можно прилететь в Дубай, надеть мини-юбку на десять прогулок и ни разу не получить никакого предупреждения.

Зато существует ограничение, которое не понравится многие мужчинам: в ОАЭ нигде не продают алкоголь. Один из вариантов достать его – это купить в дьюти-фри. Другой – купить нелегально, но за такое могут спокойно посадить в тюрьму. Третий – очень дорого купить алкоголь в отеле (единственное место, где он официально продается). Ну и для местных есть вариант собрать кучу документов и купить лицензию на алкоголь – тогда его можно будет покупать в некоторых специализированных магазинах.

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– Перейдем к Sports.ru. Как блог «Англия, Англия» взаимодействует с редакцией сайта?

– Сейчас большинство текстов, что я пишу для «Англия, Англия», размещаются за гонорар от сайта после согласования темы с редакцией. Но это происходит потому, что я уже автор сайта, а текст просто принято прикреплять к блогу. Они могли бы размещаться и не в блоге, хотя я уже давно не видел на Sports.ru текстов, не привязанных к какому-либо блогу. То, что не согласуется с редакцией, идет в блог без гонорара – но это уже не мои посты, а статьи других авторов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

– А гонорар сколько?

– Я никогда не спрашивал, честно.

– Понятно.

– Не спрашивал в том числе потому, что денег немного. Я не отношусь к журналистике, в частности к спортивной, как к серьезному заработку.

– В таком случае не собираешься бросать «Англию, Англию»?

– Нет, планирую как минимум поддерживать блог в нормальном состоянии, как максимум – развивать. Завязывать со своими текстами ни в коем случае не собираюсь.

– Черданцев в 15-м году сказал: «Блогеры в интернете о себе слишком многое возомнили. Они размахивают количеством просмотров, кликов... Профессию журналиста надо получить вместе с соответствующим дипломом». Тебе не кажется, что «Матч ТВ» (где Вадим недавно дебютировал в «Передаче без адреса» – прим. ред.) – это место для людей вот с такой нафталиновой позицией?

– Что касается цитаты, то она легко разбивается о реальные примеры людей, которые без дипломов стали журналистами. Сейчас любой чувак имеет доступ к 110% информации, так что важно не заворачивать какую-то долю информации в красивую обертку, чему учат на журфаке, а умение преподнести из этих 110% самое основное – не суть, в какой форме, но главное без воды. На «Матче» есть люди, о которых ты говоришь, – они все еще пытаются преподносить информацию красиво, говорят штампами и не говорят по сути. Но аудитория постепенно начинает это чувствовать, так что цитата Черданцева в основном возникла из-за страха.

– Ты сам смотришь «Матч ТВ»? «Английский акцент», например.

– «Английский акцент» – нет, но это тематическая программа с другого канала. На «Матче» смотрю отдельные передачи, вообще над каналом уже какое-то время работают относительное грамотные люди. Мне очень нравилась «Культ Тура» – лучшая программа в истории российского спортивного ТВ. Сейчас есть «Тотальный разбор» с Карпиным – хорошая программа.

– Закрывая тему авторов и блогеров: топ-3 авторов, которых ты читаешь.

– Славу Палагина и Никиту Киселева я бы вынес за скобки, потому что слишком много с ними общаюсь и, наверное, буду необъективен. Но да, первыми на ум приходят Палагин, Киселев и Стас Рынкевич. Плюс Виталий Суворов со спортса и Никита Васюхин.

***

– Давай про «Арсенал». Есть мнение, что Венгеру нужно уходить просто потому, что протесты уже не стихнут. Другого выхода уже нет.

– Да, учитывая, насколько сейчас расколота фанбаза «Арсенала», в нашем неидеальном мире Венгеру стоит уйти. Чисто по соотношению ожиданий и результатов Венгер проделывает отличную работу, этот год будет первым неудачным за все время. До этого сезона «Арсенал» добивался феноменальных достижений. Слово «феноменальные» легко засмеять, но, если реально изучить ожидания от команд и сопоставить их с результатами, то оно вполне подходит. Эти результаты – полностью заслуга Венгера.

– Я знаком с твоей логикой: места в национальных чемпионатах в большинстве случаев распределяются согласно рейтингу зарплат. Чем больше в клубе платят своим футболистам, тем выше команда оказывается в таблице. Но как быть с ЛЧ? «Боруссия» была в финале, «Атлетико» – в двух финалах. А где «Арсенал»?

– Кучу матчей против «Баварии» и «Барселоны» можно не считать – «Арсенал» просто уступает этим командам, и все. Что касается вылета от «Милана» в 2012-м, то я считаю, что по сумме двух матчей «Арсенал» должен был проходить дальше. В первой игре «Милану» повезло, плюс был ужасный газон. Настолько ужасный, что об этом надо сказать. На эту тему можно сколько угодно шутить, но в конце концов можно и поговорить серьезно.

«Монако» – это абсолютно нормальная история. «Арсенал» создал миллиард моментов, а «Монако» забил все, что мог. На тот момент они были очень слабой командой, так что ей невероятно повезло. Но, повторюсь, «Арсенал» сыграл нормально и по явным голевым моментам переиграл Жардима, кажется, со счетом 10:1.

– Исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис несколько лет назад говорил, что у «Арсенала» есть ресурсы, чтобы встать на один уровень с «Баварией». Ты согласен, что при должном подходе у «Арсенала» есть все возможности для этого?

– Я думаю, это просто бред. «Бавария» – это первая команда своего чемпионата, она может привлекать лучших игроков Бундеслиги. Игроки, когда переходят в «Баварию», гарантируют себе трофеи каждый сезон, прочную основу успеха, менталитет победителей. «Бавария» – абсолютно другая стартовая точка, чем «Арсенал». В АПЛ есть как минимум три, а скорее четыре клуба лучше «Арсенала». А «Бавария» в Германии без вопросов лучшая.

– Четыре клуба лучше «Арсенала» – это кто?

– «Ман Сити», «Челси», «Ман Юнайтед» и, возможно, «Ливерпуль». Я не настаиваю, что «Ливерпуль» обязательно лучше «Арсенала», хотя на трансферы и зарплаты футболистам на «Энфилде» тратят больше. Это команды примерно одного уровня. Кстати, «Ливерпуль» – это хороший ориентир. Посмотри на долгосрочные результаты «Ливерпуля» и долгосрочные результаты «Арсенала» и сравни. После этого можно примерно понять тот уровень работы, который проделывает Венгер.

– Если бы ты болел за «Ливерпуль», ты был бы доволен работой Клоппа?

– Да, был бы доволен. Клопп выжимает из своего состава максимум, но этот состав очень узкий – по сути, 14 человек. Минимальные вопросы к Клоппу связаны как раз таки с этим: его ли это решение – иметь такую маленькую обойму. Сам ли он не захотел усилиться или ему не дали – на этот счет есть разночтения. Но, в целом, болей я за «Ливерпуль» – был бы очень доволен. Клопп вообще удивил меня тем, как он поменялся, переехав в Англию.

– Веришь в чемпионскую интригу в этом сезоне? «Тоттенхэм» может?

– Напиши там: АХАХАХАХА.

– Короче, «Тоттенхэм» не поборется?

– Не поборется. Но Покеттино действительно впечатляет: например, тем, как он развивает игроков, при нем абсолютно каждый игрок прибавил. «Тоттенхэм» – и близко не вторая команда Англии по игре. То, что Покеттино с таким ресурсом идет на втором месте – это очень круто, по моему мнению, он лучший тренер АПЛ. С другой стороны, хайп вокруг персоны Покеттино сейчас перевешивает даже его крутые результаты.

– Если кинуть мостик в Испанию: кто будет идеальной заменой Энрике в «Барсе»?

– Хорошим тренером для «Барселоны» был бы Унсуэ, сегодняшний помощник Энрике.

– А Вальверде?

– Вальверде – это глупость. Он играет в футбол, который принято ассоциировать с Англией 80-х. Он ставит хороший прессинг, но в остальном это навесы на Адуриса и примитивные забросы. Для «Барсы» важна преемственность, ей нужен кто-то, исповедующий принципы ее футбола.

– Сампаоли? Его уже не возьмут, и тем не менее.

– Сампаоли – слишком попсовый и переоцененный вариант. К слову, я очень давно за ним следил и писал о нем тексты еще до того, как это стало модно. Мне он нравится как тренер, но он приехал в Европу и в первом сезоне в «Севилье» ему дико прет. И даже с такой прухой «Севилья» проводит не супервыдающийся сезон. Я думаю, Сампаоли в итоге оказался бы чем-то вроде Мартино – очередным тренером для Месси. И это не круто, потому что «Барсе» не нужно становиться еще более зависимой от Месси.

– Куман?

– Куман – чуть лучше Вальверде, но по сути тот же прагматичный и оборонительный тренер, которого с «Барселоной» связывает только то, что он когда-то за нее играл.

– А для «Арсенала» идеальный вариант – Жардим?

– Нет, конечно! Жардим – это ужас. Судить по одному сезону, тем более с таким подбором игроков, – неправильно, не нужно переоценивать его талант. Большую часть его пребывания в «Монако» они играли в ужасно оборонительный футбол, часто монегаскам везло (особенно раньше, но в этом сезоне тоже). Жардим не подходит «Арсеналу» ни по уровню, ни по стилю. «Арсеналу» подходит Томас Тухель.

Исключение – Симеоне. Тут уже пофиг на стиль, у Симеоне просто уникальные результаты, никто и близко таких не показывает. Можно даже говорить, что он – один из лучших тренеров в истории футбола. И я бы не сказал, что ему сильно везет, видно, что он выстроил систему и она работает. Если у любой команды есть шанс заполучить Симеоне, то этим шансом нужно пользоваться.

– Зидана уже воспринимаешь как полноценного тренера?

– Воспринимаю, но до конца оценить его еще нельзя. Шутки про везение и Зидана-физрука должны уйти в прошлое. В «Реале» он достаточно давно, и серьезных ошибок еще не совершал. Конкретные фэйлы по походу матчей – да, но стратегических просчетов у Зидана не было. У него есть большое преимущество: по-моему, с другими тренерами Перес обращался более сурово, сильнее пресекал попытки сыграть оборонительно. «Реалу» же, наоборот, полезно иной раз сыграть от обороны – с таким подбором футболистов команде не надо самой созидать, голы обеспечиваются благодаря индивидуальным действиям. В этих облегченных условиях (по отношению к другим тренерам «Реала») Зидан показывает себя круто, хоть и идет по простому пути.

– И не могу не спросить: как оцениваешь первый сезон Моуринью в «МЮ»?

– «МЮ» в этом году при Моуринью ничего не показал, это провал. Я считаю, что у них лучший состав в Англии, они должны были уже в этом сезоне показывать более серьезные результаты и игру. Моуринью – хороший пиар-менеджер, и он пытается вынести позитив из этого провала. «Мне досталась говнокоманда, ну да, купили Ибрагимовича и Погба, но это же ничего не меняет. К тому же, нам не везет, плюс мы выиграли Кубок лиги и еще можем выиграть Лигу Европы», – и т. д. и т. д. Я не думаю, что работу Моуринью в первом сезоне назовут провалом, но мне симпатична система объективных ожиданий. Относительно объективных ожиданий в главном турнире (а это все-таки чемпионат Англии) Моуринью пока проваливается.

***

– Смотришь новое шоу Дудя на ютубе?

– Да.

– Тогда давай блиц. Роналду или Месси?

– Роналду.

– Стейк или руккола?

– Стейк.

– Иисус Христос или Никлас Бендтнер?

– Иисус Христос.

– Путин или Навальный?

– Путин.

– Оказавшись перед Венгером, что ты ему скажешь?

– Спасибо.

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