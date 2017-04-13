Дибала продлил контракт с «Ювентусом». Берлускони официально продал «Милан». Дайджест событий дня

Сампаоли возглавит сборную Аргентины

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли дал положительный ответ на предложение возглавить сборную Аргентины. Руководство Ассоциации футбола Аргентины (AFA) провело переговоры со специалистом, получив его согласие. Напомним, что еще одним кандидатом на вакантную должность являлся главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

Погребняк отказался уходить из «Динамо»

Руководство «Динамо» планировало досрочно расторгнуть контракт со своим самым высокооплачиваемым игроком Павлом Погребняком. 33-летний нападающий отказался от такого варианта развития своей карьеры. Он планирует провести в команде и следующий сезон, который «Динамо» сыграет в Премьер-лиге.

В текущем сезоне Погребняк провел в составе «Динамо» в первенстве ФНЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями.

Рабочие стадиона в Ростове-на-Дону начали забастовку

В среду, 12 апреля, рабочие, которые занимаются строительством нового стадиона в Ростове, начали забастовку, сообщает городской информационный портал. Связано это с задолженностью по заработной плате. Строители не получают зарплату на протяжении пяти месяцев.

Рабочие «Ростов-Арены» устроили забастовку. Что случилось?

Канделаки: «Меня прокляли за Лигу чемпионов, потому что хотят смотреть спорт в прямом эфире»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, почему любителям футбола не понравился показ Лиги чемпионов. Напомним, матч «Баварии» и «Реала» телеканал показал с 78-й минуты. Это произошло из-за перешедшего в овертайм финального матча КХЛ.

«Меня вчера прокляли за Лигу чемпионов. Конечно, это был самый короткий матч Лиги чемпионов, 20 минут, который мы показали.

Все хотят смотреть спорт в прямом эфире. Любители хоккея – хоккей. Любители футбола – футбол. Сотый гол Криштиану Роналду никто не будет смотреть в отложенной записи», – сказала Канделаки на форуме 3D ЖУРНАЛИСТИКА.

«Цена неадекватная». В России не покажут чемпионат мира?

Азар, Канте, Ибрагимович и Санчес – претенденты на звание игрока года в АПЛ

Профессиональная футбольная ассоциация назвала список претендентов на звание игрока года в английской Премьер-лиге.

За звание лучшего футболиста нынешнего сезона поборются Эден Азар, Н'Голо Канте (оба – «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Динамо» отпраздновало выход в РФПЛ

Московское «Динамо» досрочно оформило выход в Премьер-лигу. Напомним, вчера команда Юрия Калитвинцева сыграла вничью с «Химками» (0:0) и гарантировала себе повышение в классе. Бело-голубые на своем официальном канале на Youtube опубликовали видео, в котором поделились моментами радости от возвращения в высший российский дивизион.

Дибала подписал новое соглашение с «Ювентусом»

«Ювентус» объявил о продлении контракта с нападающим Пауло Дибалой. Как сообщается на официальном сайте туринского клуба, 23-летний аргентинец подписал новое соглашение до лета 2022 года. Заработная плата форварда увеличится до 7,5 миллиона евро за сезон.

Туринский рекорд и соло Дибалы. Как унижали «Барселону»

Подозреваемый в атаке на автобус «Боруссии» причастен к ИГИЛ

В Германии задержан 26-летний гражданин Ирака, который подозревается в нападении на автобус дортмундской «Боруссии» перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». Напомним, что в результате взрыва пострадал защитник немецкой команды Марк Бартра.

Как сообщает AP, задержанный в 2014 году вступил в ИГИЛ (организация запрещена в России) и возглавлял группу из бойцов, занимающейся похищениями людей, вымогательствами и убийствами.

По информации источника, в Германии он находится с 2016 года, а до этого был в Турции. Сегодня суд примет решение по задержанному.

Взрыв бомбы рядом с автобусом «Боруссии». Главное

Комиссия РФС выявила серьезные недоработки на стадионе «Крестовский»

Комиссия по сертификации стадионов РФС удовлетворила заявку «Зенита» на выдачу сертификата для проведения футбольных матчей на арене «Санкт-Петербург». При этом Комиссия указала на ряд серьезных недоработок при подготовке стадиона к проведению игр.

По информации источника, Комиссия подчеркнула, что сертификат будет действителен только при условии устранения собственником объекта недочетов до даты проведения первого матча.

«Крестовский» получил разрешение на проведение матчей

Игрока УрФУ избили во время матча с командой из Грозного

Во время сегодняшнего матча Национальной студенческой футбольной лиги между УрФУ из Екатеринбурга и командой ЧГУ из Грозного произошел неприятный инцидент. Во втором тайме в одном из моментов между игроками произошел конфликт, который перерос в массовую драку. Один из футболистов екатеринбуржцев Александр Тарасов получил закрытую черепно-мозговая травма и перелом носа. Стоит отметить, что главный арбитр матча принял решение прекратить встречу после потасовки.

Видео драки можно посмотреть на 73-й минуте игры.

Компания Rossoneri Sport Investment Lux купила «Милан»

99,93% акций «Милана» проданы компании Rossoneri Sport Investment Lux. Сумма сделки оценивается в 740 миллионов евро. 14 апреля состоится собрание совета акционеров клуба. Там решится вопрос о назначении новых органов управления.

Новый президент «Милана» Йонхонг Ли уже выступил с первым заявлением. «Благодарю Берлускони и Fininvest за доверие, а болельщиков клуба – за проявленное терпение. Теперь мы вместе начнем строить будущее нового «Милана», – сказал Йонхонг Ли.

Бюджет «Милана» на летнее трансферное составит около 150 миллионов евро.

«Арсенал» намерен сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, чтобы сохранить его в команде

Руководство «Арсенала» намерено сделать нападающего Алексиса Санчеса самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, чтобы сохранить его в своем составе. Лондонский клуб хочет предложить 28-летнему чилийцу контракт с недельным окладом в 300 тысяч фунтов стерлингов.

«Манчестер Сити», «Ювентус» и еще четыре клуба для Алексиса Санчеса