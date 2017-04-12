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    Туринский рекорд и соло Дибалы. Как унижали «Барселону»


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    Голосов: 8
    12.04.2017 00:05
    «Барселона» будто снова пережила предыдущую стадию Лиги чемпионов. Тогда в гостевой встрече с «ПСЖ» команда Энрике потерпела разгромное поражение. «Бомбардир» рассказывает, как ситуация повторилась в противостоянии с «Ювентусом».

    Луис Энрике тактически проиграл Массимилиано Аллегри. Главный тренер «Барселоны» снова не смог ничего придумать, чтобы разбудить атаку своей команды. Беззубые 0:2 в матче с «Малагой» легко перенеслись и на Лигу чемпионов. «Ювентус» поразил резвым началом. Реактивный Дибала оформил дубль уже к 22-й минуте. Интересно, что первый пропущенный от Дибалы гол стал для «Барселоны» самым ранним в нынешнем сезоне. Мяч после удара форварда «Ювентуса» пересек линию ворот на отметке 6:34. Аргентинец при этом стал еще и первым игроком туринского клуба с 2015 года, сумевшим забить два мяча в одном матче Лиги чемпионов. До него последним это делал Карлос Тевес.

    Гол Кьеллини добил зевавшую «Барселону». По всем правилам каталонцы должны были владеть инициативой и больше бить по воротам. Однако ударов набралось по 14, а в створ ворот Буффона «Барселона» попала всего три раза. Три гола «Ювентуса» же оказались рекордными. Впервые туринцы смогли трижды отличиться в матче с «Барселоной». Интересно, что ни разу до этого матча «Ювентус» не выигрывал у каталонцев с разницей более чем в один мяч.

    «Барселона» впервые проиграла два выездных матча подряд в Лиге чемпионов под руководством Луиса Энрике. Команда снова надеется исправиться в домашней игре.

    Матч «Боруссии» и «Монако» перенесен из-за взрыва бомбы. Главное

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 12 апреля 2017, 19:23

      Поздравляю Ювентус, прекрасная победа! Думаю теперь это точно конец для Барсы в этой ЛЧ. Ну не играет она так хорошо, как в предыдущие годы! Не должна такая сильная команда пропускать 7 мячей во втором гостевом матче подряд! Не отказывался от своих слов до и не отказываюсь сейчас после этого матча - Барсе против ПСЖ откровенно повезло. Если бы не судья, все было бы по-другому, плюс подвела реализация на Камп Ноу со стороны французов. Даже не сомневался в победе Ювентуса, конечно ожидал обычную рабочую победу, а она оказалась вдобавок еще и разгромной. Что-то невероятное творится в обороне Барсы. И кстати почему все говорят, что Роналду сдал, а Месси разве не сдал?? Я его вчера на поле не видел, это был обычный посредственный футболист как и все игроки сине-гранатовых. Так что у всех бывают спады.

      1
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      Рейтинг: +71

      Партос 12 апреля 2017, 15:50

      Думаю, повторение сценария как с ПСЖ в полне реально. Тем более если судья будет за Барсу.

      -1
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 12 апреля 2017, 11:06

      Ювентус - это НЕ ПСЖ!!! Барса должна была вылетать уже от ПСЖ...Увы, унижение продлилась...

      2
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 12 апреля 2017, 10:52

      Энрике - не уровень топ-команд. Недоразумение у бровки.

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Tostao 12 апреля 2017, 12:29

      ну не скажи, в первый свой сезон он выиграл требл для Барселоны. проблема в чём-то другом, или в ком-то другом, кто возомнил себя королём в клубе (низенького роста такой парнишка)

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > dolf666 12 апреля 2017, 15:09

      В первый свой сезон он активно пользовался "багажом Аленичева". )) Команда играла по инерции, а вот когда прошло время - выяснилось, что что-то своё новый коуч не привнёс, а старое растерял.

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Tostao 14 апреля 2017, 15:42

      так после требла был дубль, в прошедшем сезоне 15/16) ну а в Барсу он пришёл, когда та была всего лишь действующим обладателем кубка Испании, какой у него "багаж" был?) а сейчас вон Месси и Неймар отказываются от тренировок, я считаю что идут разногласия внутри Барселоны в целом, а не конкретно "Энрике не могёт"

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 12 апреля 2017, 08:54

      Барса - До свидааааания, до свидаааааааааааания!

      3
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      Рейтинг: +677

      vodomut 12 апреля 2017, 08:27

      повторения камбека как с ПСЖ,не будет

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 12 апреля 2017, 08:13

      Второй раз денизы айтегины тащить никого не будут. Да и Юве не та команда, кто даст себе забить 4 мяча, даже с помощью айтегинов.
      Красавцы Юве!

      0
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 12 апреля 2017, 07:02

      Барселона ужасно играет в обороне в этом сезоне, проиграли по делу, но говорить что Ювентус прям уничтожил по игре врят ли стоит, Юве забил 2 отличных гола после великолепных действий и ударов Дибалы!! у Барселоны были хорошие моменты но игроки не исполнили! 3 гол со стандарта, где опять проявилась слабость игры Барсы при стандартах, ошибочный размен игроков Маскерано /Кьелини, удачное попадание в дальний угол!

      0
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 12 апреля 2017, 06:36

      Отличный матч выдал Юве. Дибала хорош, защита сработала, Игуаину бы чуть-чуть поменьше игрового эгоизма - понятно, что хочется, что забивать умеет, но иногда надо и пас для остроты отдать. Ну а Буффон... Мертвяк, взятый от Иньесты аккурат перед вторым голом Дибалы, это экстаз! Буффонищще, одно слово!

      4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 апреля 2017, 06:31

      думаю,0:3 от ювентуса серьезней,чем 0:4 от псж 3,14зда барсе

      4
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