Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Туринский рекорд и соло Дибалы. Как унижали «Барселону»

Туринский рекорд и соло Дибалы. Как унижали «Барселону»

Луис Энрике тактически проиграл Массимилиано Аллегри. Главный тренер «Барселоны» снова не смог ничего придумать, чтобы разбудить атаку своей команды. Беззубые 0:2 в матче с «Малагой» легко перенеслись и на Лигу чемпионов. «Ювентус» поразил резвым началом. Реактивный Дибала оформил дубль уже к 22-й минуте. Интересно, что первый пропущенный от Дибалы гол стал для «Барселоны» самым ранним в нынешнем сезоне. Мяч после удара форварда «Ювентуса» пересек линию ворот на отметке 6:34. Аргентинец при этом стал еще и первым игроком туринского клуба с 2015 года, сумевшим забить два мяча в одном матче Лиги чемпионов. До него последним это делал Карлос Тевес.

Гол Кьеллини добил зевавшую «Барселону». По всем правилам каталонцы должны были владеть инициативой и больше бить по воротам. Однако ударов набралось по 14, а в створ ворот Буффона «Барселона» попала всего три раза. Три гола «Ювентуса» же оказались рекордными. Впервые туринцы смогли трижды отличиться в матче с «Барселоной». Интересно, что ни разу до этого матча «Ювентус» не выигрывал у каталонцев с разницей более чем в один мяч.

«Барселона» впервые проиграла два выездных матча подряд в Лиге чемпионов под руководством Луиса Энрике. Команда снова надеется исправиться в домашней игре.

Матч «Боруссии» и «Монако» перенесен из-за взрыва бомбы. Главное

Лига чемпионов Лига чемпионов Ювентус Барселона Кьеллини Джорджо Дибала Пауло Аллегри Массимилиано Энрике Луис
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Andrering87
1491945789
я угадал)) что ювентус сильней будет))) но есть еще ответная игра, но опять же Ювентус силен в защите, и я думаю старая синьора будет играть в финале))) , и нападение было сильней у юве)))
Ответить
karamaltyk
1491965348
Ох сколько пива вчера было выпито)) И да, ставка сыграла
Ответить
84aivengo
1491967881
думаю,0:3 от ювентуса серьезней,чем 0:4 от псж 3,14зда барсе
Ответить
Kondrat Jr
1491968204
Отличный матч выдал Юве. Дибала хорош, защита сработала, Игуаину бы чуть-чуть поменьше игрового эгоизма - понятно, что хочется, что забивать умеет, но иногда надо и пас для остроты отдать. Ну а Буффон... Мертвяк, взятый от Иньесты аккурат перед вторым голом Дибалы, это экстаз! Буффонищще, одно слово!
Ответить
vodomut
1491974836
повторения камбека как с ПСЖ,не будет
Ответить
Чеба
1491976443
Барса - До свидааааания, до свидаааааааааааания!
Ответить
Tostao
1491983534
Энрике - не уровень топ-команд. Недоразумение у бровки.
Ответить
GenghisKhan
1491984361
Ювентус - это НЕ ПСЖ!!! Барса должна была вылетать уже от ПСЖ...Увы, унижение продлилась...
Ответить
Партос
1492001447
Думаю, повторение сценария как с ПСЖ в полне реально. Тем более если судья будет за Барсу.
Ответить
Nesterenko
1492014189
Поздравляю Ювентус, прекрасная победа! Думаю теперь это точно конец для Барсы в этой ЛЧ. Ну не играет она так хорошо, как в предыдущие годы! Не должна такая сильная команда пропускать 7 мячей во втором гостевом матче подряд! Не отказывался от своих слов до и не отказываюсь сейчас после этого матча - Барсе против ПСЖ откровенно повезло. Если бы не судья, все было бы по-другому, плюс подвела реализация на Камп Ноу со стороны французов. Даже не сомневался в победе Ювентуса, конечно ожидал обычную рабочую победу, а она оказалась вдобавок еще и разгромной. Что-то невероятное творится в обороне Барсы. И кстати почему все говорят, что Роналду сдал, а Месси разве не сдал?? Я его вчера на поле не видел, это был обычный посредственный футболист как и все игроки сине-гранатовых. Так что у всех бывают спады.
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
1
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+