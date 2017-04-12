Туринский рекорд и соло Дибалы. Как унижали «Барселону»

Луис Энрике тактически проиграл Массимилиано Аллегри. Главный тренер «Барселоны» снова не смог ничего придумать, чтобы разбудить атаку своей команды. Беззубые 0:2 в матче с «Малагой» легко перенеслись и на Лигу чемпионов. «Ювентус» поразил резвым началом. Реактивный Дибала оформил дубль уже к 22-й минуте. Интересно, что первый пропущенный от Дибалы гол стал для «Барселоны» самым ранним в нынешнем сезоне. Мяч после удара форварда «Ювентуса» пересек линию ворот на отметке 6:34. Аргентинец при этом стал еще и первым игроком туринского клуба с 2015 года, сумевшим забить два мяча в одном матче Лиги чемпионов. До него последним это делал Карлос Тевес.

Гол Кьеллини добил зевавшую «Барселону». По всем правилам каталонцы должны были владеть инициативой и больше бить по воротам. Однако ударов набралось по 14, а в створ ворот Буффона «Барселона» попала всего три раза. Три гола «Ювентуса» же оказались рекордными. Впервые туринцы смогли трижды отличиться в матче с «Барселоной». Интересно, что ни разу до этого матча «Ювентус» не выигрывал у каталонцев с разницей более чем в один мяч.

«Барселона» впервые проиграла два выездных матча подряд в Лиге чемпионов под руководством Луиса Энрике. Команда снова надеется исправиться в домашней игре.

Матч «Боруссии» и «Монако» перенесен из-за взрыва бомбы. Главное