Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рабочие «Ростов-Арены» устроили забастовку. Что случилось?


    0
    Голосов: 0
    13.04.2017 14:30
    5-месячные долги по зарплате вынудили рабочих в Ростове-на-Дону выйти на забастовку. Стройка «Ростов-Арены» встала. Рассказываем главное об этой истории.

    Что случилось?

    «Мы поняли, что нам никто не собирается платить. Мы не можем отправить ни копейки нашим семьям. Доходит до того, что нам не на что купить еду», – это слова монтажника, работающего на «Ростов-Арене».

    Утром 12 апреля рабочие «Ростов-Арены» устроили забастовку. Причина – они на протяжении 5 месяцев не получают зарплату. По информации ростовского информационного портала, специалисты разных сфер добиваются у руководства полного расчета по заработной плате. Они заявили, что не приступят к работе, пока не начнут получать деньги.

    Первый ли это случай?

    Нет. В 2016 году ростовские рабочие (многие из них приехали на стройку из Турции) уже выходили на массовую стачку. Что тогда, что сейчас повод к недовольству у строителей был одинаковый – невыплата денег. «Крокус, зарплата», – плакаты содержали лаконичные и понятные требования, обращенные к компании, что возводит стадион на левом берегу Дона («Крокус Групп»).

    Что это за компания – «Крокус Групп»?

    Строительством ростовской арены занимается фирма-подрядчик АО «Крокус Интернэшнл», входящая в состав «Крокус Групп». Ее владелец – 61-летний бизнесмен Арас Агаларов, в 2012 году занявший 61-е место в рейтинге Forbes «Богатейшие бизнесмены России». С 2008 года состояние Агаларова стабильно превышает $1 млрд. Однако, как видим, разногласия с рабочими у «Крокуса» возникают уже не в первый раз.

    На какой стадии находится строительство?

    Строительная готовность стадиона на данный момент – 76%. Сейчас на арене идет (точнее – должна идти) укладка щебеночного основания поля. Железобетонные работы и монтаж металлоконструкций кровли завершены. Смонтировано более 18 тысяч квадратных метров полимерного кровельного покрытия, осталось – около 50 тысяч квадратов. Окончание работ намечено на июнь.

    В чем будет ростовская фишка?

    В траве. Но не в той, о которой вы подумали, а в обычной – футбольной и абсолютно легальной. Вот что говорит Агаларов: «На чемпионатах в других странах стелют рулонную траву, и она вылетает у футболистов из-под ног. У нас же будет коренная трава, футбольное поле будет прошито. Для футболиста любого уровня из любой команды будет открытием тот факт, что в России могут делать такие поля».

    Есть видео?

    Конечно.

    Усиленная подготовка к матчам испортила газон на «Крестовском»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Cod61.ru, Facebook, Администрация города Ростова-на-Дону
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 14 апреля 2017, 11:56

      Аффтор торч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      proekt 13 апреля 2017, 22:08

      Куда катиться Матушка Россия - с такой бессовестной ВЛАСТЬЮ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      bakha23 13 апреля 2017, 18:47

      НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ ТАК ВЕСЬ СНГ ТАКОЙ

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +197

      proekt > bakha23 13 апреля 2017, 22:07

      успокоил... расходимся =(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 13 апреля 2017, 18:15

      Похоже этот стадион достраивать будут студенческие отряды за гораздо меньшую зарплату!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 13 апреля 2017, 17:04

      Также кидают на деньги и на Крестовском. По примеру Олимп-Строя, который полстраны кинул на строительстве объектов в Сочи. Так бывает, когда у власти бандюги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 13 апреля 2017, 16:59

      Хача-бунт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 13 апреля 2017, 16:58

      Все деньги уходят на содержание абсолютно бесполезной команды растов.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 апреля 2017, 16:53

      Вов, когда сажать начнем???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский 13 апреля 2017, 16:35

      Покажись, тот человек, который при слове "трава" подумал не о газоне. Перебарщивать-то не надо:)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > Денис Беневольский 14 апреля 2017, 09:42

      вот-вот, автор спалился :)
      ассоциации скорее пойдут от слова "травка"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2037

      Алексей61 13 апреля 2017, 15:20

      Позор на весь мир!!! Если об этом узнает европа, опять будут разговоры об отмене ЧМ-2018 в России, куда смотрит наши политики??? кто понесет за это ответственность??? для нас это останется загадкой!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11