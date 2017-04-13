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Рабочие «Ростов-Арены» устроили забастовку. Что случилось?

Что случилось?

«Мы поняли, что нам никто не собирается платить. Мы не можем отправить ни копейки нашим семьям. Доходит до того, что нам не на что купить еду», – это слова монтажника, работающего на «Ростов-Арене».

Утром 12 апреля рабочие «Ростов-Арены» устроили забастовку. Причина – они на протяжении 5 месяцев не получают зарплату. По информации ростовского информационного портала, специалисты разных сфер добиваются у руководства полного расчета по заработной плате. Они заявили, что не приступят к работе, пока не начнут получать деньги.

Первый ли это случай?

Нет. В 2016 году ростовские рабочие (многие из них приехали на стройку из Турции) уже выходили на массовую стачку. Что тогда, что сейчас повод к недовольству у строителей был одинаковый – невыплата денег. «Крокус, зарплата», – плакаты содержали лаконичные и понятные требования, обращенные к компании, что возводит стадион на левом берегу Дона («Крокус Групп»).

Что это за компания – «Крокус Групп»?

Строительством ростовской арены занимается фирма-подрядчик АО «Крокус Интернэшнл», входящая в состав «Крокус Групп». Ее владелец – 61-летний бизнесмен Арас Агаларов, в 2012 году занявший 61-е место в рейтинге Forbes «Богатейшие бизнесмены России». С 2008 года состояние Агаларова стабильно превышает $1 млрд. Однако, как видим, разногласия с рабочими у «Крокуса» возникают уже не в первый раз.

На какой стадии находится строительство?

Строительная готовность стадиона на данный момент – 76%. Сейчас на арене идет (точнее – должна идти) укладка щебеночного основания поля. Железобетонные работы и монтаж металлоконструкций кровли завершены. Смонтировано более 18 тысяч квадратных метров полимерного кровельного покрытия, осталось – около 50 тысяч квадратов. Окончание работ намечено на июнь.

В чем будет ростовская фишка?

В траве. Но не в той, о которой вы подумали, а в обычной – футбольной и абсолютно легальной. Вот что говорит Агаларов: «На чемпионатах в других странах стелют рулонную траву, и она вылетает у футболистов из-под ног. У нас же будет коренная трава, футбольное поле будет прошито. Для футболиста любого уровня из любой команды будет открытием тот факт, что в России могут делать такие поля».

Есть видео?

Конечно.

Усиленная подготовка к матчам испортила газон на «Крестовском»

Россия Ростов
Комментарии (17)
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mutabor0992
1492085047
Походу все деньги на крЫстовский ушли...Гы гы
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zico2205
1492085532
Охренеть...............Это какие ростовские рабочие?????????????? Турки и вся Средняя Азия...А в Ростовской области безработица....Толпы едут на вахту в Москву...А наши что ???? Строить не умеют???
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Алексей61
1492086044
Позор на весь мир!!! Если об этом узнает европа, опять будут разговоры об отмене ЧМ-2018 в России, куда смотрит наши политики??? кто понесет за это ответственность??? для нас это останется загадкой!!!
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Денис Беневольский
1492090505
Покажись, тот человек, который при слове "трава" подумал не о газоне. Перебарщивать-то не надо:)
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Павел Амурский
1492091920
Все деньги уходят на содержание абсолютно бесполезной команды растов.
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la verdad
1492092257
Также кидают на деньги и на Крестовском. По примеру Олимп-Строя, который полстраны кинул на строительстве объектов в Сочи. Так бывает, когда у власти бандюги.
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nemolod
1492096531
Похоже этот стадион достраивать будут студенческие отряды за гораздо меньшую зарплату!
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bakha23
1492098466
НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ ТАК ВЕСЬ СНГ ТАКОЙ
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proekt
1492110507
Куда катиться Матушка Россия - с такой бессовестной ВЛАСТЬЮ!
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макс438
1492160166
Аффтор торч
Ответить
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