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    «Цена неадекватная». В России не покажут чемпионат мира?


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    Голосов: 6
    13.04.2017 12:45
    От российских телеканалов требуют 120 миллионов за показ домашнего чемпионата мира. Покупатели платить отказываются, а переговоры не продвигаются уже несколько месяцев. «Бомбардир» рассказывает, почему российские болельщики могут остаться без футбола.

    Все началось еще с ноября. «Первый канал, ВГТРК И «Матч ТВ» хотят приобрести права на показ чемпионата мира. На наш взгляд, цены завышены. Раньше права стоили 32 миллиона долларов, а сейчас их продают уже за 100», – рассказывал Виталий Мутко. В ФИФА ответили в марте, когда оказалось, что дело так и не двинулось. «Мы по-прежнему в процессе переговоров. Миллионы болельщиков в России и по всему миру увидят матчи чемпионата мира. Решение должно быть найдено», – уверенно заявляла генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. Тогда все казалось маленьким недопониманием.

    Цены на телеправа продолжают расти. Издание Bloomberg сообщило, что теперь запрашиваемая сумма выросла до 120 миллионов долларов. Делить ее предлагается между все теми же тремя желающими, однако телеканалы платить отказываются даже при таком варианте. «Мое мнение – цена должна быть сильно снижена, потому что в условиях российских реалий она неадекватная. Поэтому контракт до сих пор не подписан. Разницы нет никакой, сколько каналов делят эту сумму, ведь количество игр одинаковое», – рассказывает генеральный продюсер Первого канала Александр Файман.

    При этом права на показ Кубка Конфедераций тоже пока не проданы. А по всему миру в это время голосуют за то, нужно ли чемпионат мира проводить в России. Организация Transparency International провела опрос, выяснив, что 43% футбольных болельщиков в мире вообще против турнира в нашей стране.

    Еще месяц назад с речью выступал министр спорта Павел Колобков. «Это долгий процесс торговли с организацией, владеющей правами. Могу заверить, что центральные каналы покажут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира», — говорил Колобков. Сейчас проблема дошла и до Кремля. «Это точно не вопрос Кремля», – прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пока все выглядит очень сложно.

    Пока реальное решение предложил лишь «Альфа-Банк». «Если в наш банк обратится телеканал, чтобы попросить кредит на покупку трансляций матчей чемпионата мира и Кубка конфедераций, то мы рассмотрим эту возможность», – рассказал председатель правления «Альфа-Банка» Андрей Соколов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +677

      vodomut 5 сентября 2017, 06:47

      может лучше и не видеть этот позор!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -6

      Инженер Карасик 17 июля 2017, 22:32

      Когда у меня не было телевизора я смотрел вентилятор. Кто захочет посмотрит по интернету.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      bambanera95 10 июня 2017, 19:57

      бомбардир , а куда сиськи то делись , чем в перерыве развлечся теперь ,
      задумка то неплохая была немного подкорректировать только и всего делов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 15 мая 2017, 16:35

      Вполне приемлемая цена, на рекламе больше заработают. А что вы хотели ожидать от Файфмана? За грошик удавится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      pazak 14 апреля 2017, 12:43

      просто взять у членов сборной россии по 1-2 ляма (все равно до хера получают(и заплатить!1

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 апреля 2017, 08:53

      Лично меня это не напрягает.
      ЧМ в России был задуман для показухи и забавы чиновников.Простые люди , как и после Олимпиады ощутят повышение цен на всё.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +817

      Пельш 1 13 апреля 2017, 21:53

      надо недели за две отказаться от проведения и нормуль будет!!!! Пусть эта дырявая Европа у самой себя сосёт!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 13 апреля 2017, 18:54

      Для тех, кто переживает по этому поводу, думаю, что всё решится на уровне доброго Путина с помощью Керимова и Ко.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Ragnarr 13 апреля 2017, 16:33

      Можно 20лямов скинуть за сб. России

      что бы не показывали матчи рашки)

      3
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      Рейтинг: +677

      vodomut 13 апреля 2017, 14:30

      может лудше и не показывать это позорище,для России имеется в виду.

      0
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