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  • «Цена неадекватная». В России не покажут чемпионат мира?

«Цена неадекватная». В России не покажут чемпионат мира?

Все началось еще с ноября. «Первый канал, ВГТРК И «Матч ТВ» хотят приобрести права на показ чемпионата мира. На наш взгляд, цены завышены. Раньше права стоили 32 миллиона долларов, а сейчас их продают уже за 100», – рассказывал Виталий Мутко. В ФИФА ответили в марте, когда оказалось, что дело так и не двинулось. «Мы по-прежнему в процессе переговоров. Миллионы болельщиков в России и по всему миру увидят матчи чемпионата мира. Решение должно быть найдено», – уверенно заявляла генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. Тогда все казалось маленьким недопониманием.

Цены на телеправа продолжают расти. Издание Bloomberg сообщило, что теперь запрашиваемая сумма выросла до 120 миллионов долларов. Делить ее предлагается между все теми же тремя желающими, однако телеканалы платить отказываются даже при таком варианте. «Мое мнение – цена должна быть сильно снижена, потому что в условиях российских реалий она неадекватная. Поэтому контракт до сих пор не подписан. Разницы нет никакой, сколько каналов делят эту сумму, ведь количество игр одинаковое», – рассказывает генеральный продюсер Первого канала Александр Файман.

При этом права на показ Кубка Конфедераций тоже пока не проданы. А по всему миру в это время голосуют за то, нужно ли чемпионат мира проводить в России. Организация Transparency International провела опрос, выяснив, что 43% футбольных болельщиков в мире вообще против турнира в нашей стране.

Еще месяц назад с речью выступал министр спорта Павел Колобков. «Это долгий процесс торговли с организацией, владеющей правами. Могу заверить, что центральные каналы покажут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира», — говорил Колобков. Сейчас проблема дошла и до Кремля. «Это точно не вопрос Кремля», – прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пока все выглядит очень сложно.

Пока реальное решение предложил лишь «Альфа-Банк». «Если в наш банк обратится телеканал, чтобы попросить кредит на покупку трансляций матчей чемпионата мира и Кубка конфедераций, то мы рассмотрим эту возможность», – рассказал председатель правления «Альфа-Банка» Андрей Соколов.

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Отборочные матчи к ЧМ. Европа Весь мир Россия
Комментарии (34)
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Atom2020
1491330242
Да пусть тогда где-нибудь в Зимбабве этот чемпионат проводят ... Страна-хозяйка вообще должна бесплатно права на показ получать.
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LIWER RW
1491331994
Ноу криминалити, просто бабки очень нужны
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giluxa1963
1491332963
трансляцию будет вести Россия а права на трансляцию принадлежат дяде с какого перепуга разве это не статья дохода страны организатора или мы продали права на трансляцию и теперь выкупаем для себя если так то какие притензии сами лохи
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river31
1491333076
Запретить доступ иностранным каналам на стадионы.
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aam
1491394560
Футбол в России он уже давно не для болельщиков.
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fediy2009
1491411306
В стадион бомжей, влупить больше миллиарда, это нормально, это в порядке вещей и ни кто не плачет. А 120 лямов это катастрофа!!!!! Уссаться.
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ewgen1986
1492066729
Наверное такая сумма только для нашей страны, как задолбали эти политические игры.
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vodomut
1492083043
может лудше и не показывать это позорище,для России имеется в виду.
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Ragnarr
1492090434
Можно 20лямов скинуть за сб. России
что бы не показывали матчи рашки)
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Инженер Карасик
1500319948
Когда у меня не было телевизора я смотрел вентилятор. Кто захочет посмотрит по интернету.
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