«Цена неадекватная». В России не покажут чемпионат мира?

Все началось еще с ноября. «Первый канал, ВГТРК И «Матч ТВ» хотят приобрести права на показ чемпионата мира. На наш взгляд, цены завышены. Раньше права стоили 32 миллиона долларов, а сейчас их продают уже за 100», – рассказывал Виталий Мутко. В ФИФА ответили в марте, когда оказалось, что дело так и не двинулось. «Мы по-прежнему в процессе переговоров. Миллионы болельщиков в России и по всему миру увидят матчи чемпионата мира. Решение должно быть найдено», – уверенно заявляла генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. Тогда все казалось маленьким недопониманием.

Цены на телеправа продолжают расти. Издание Bloomberg сообщило, что теперь запрашиваемая сумма выросла до 120 миллионов долларов. Делить ее предлагается между все теми же тремя желающими, однако телеканалы платить отказываются даже при таком варианте. «Мое мнение – цена должна быть сильно снижена, потому что в условиях российских реалий она неадекватная. Поэтому контракт до сих пор не подписан. Разницы нет никакой, сколько каналов делят эту сумму, ведь количество игр одинаковое», – рассказывает генеральный продюсер Первого канала Александр Файман.

При этом права на показ Кубка Конфедераций тоже пока не проданы. А по всему миру в это время голосуют за то, нужно ли чемпионат мира проводить в России. Организация Transparency International провела опрос, выяснив, что 43% футбольных болельщиков в мире вообще против турнира в нашей стране.

Еще месяц назад с речью выступал министр спорта Павел Колобков. «Это долгий процесс торговли с организацией, владеющей правами. Могу заверить, что центральные каналы покажут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира», — говорил Колобков. Сейчас проблема дошла и до Кремля. «Это точно не вопрос Кремля», – прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пока все выглядит очень сложно.

Пока реальное решение предложил лишь «Альфа-Банк». «Если в наш банк обратится телеканал, чтобы попросить кредит на покупку трансляций матчей чемпионата мира и Кубка конфедераций, то мы рассмотрим эту возможность», – рассказал председатель правления «Альфа-Банка» Андрей Соколов.

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