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    Генеральный продюсер «Первого канала» заявил, что цена телеправ ЧМ-2018 неадекватная и должна быть снижена

    Генеральный продюсер «Первого канала» Александр Файфман рассказал о переговорах о приобретении телеправ на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. По словам Файфмана, цена на показ турнира неадекватная.

    «В условиях российских реалий цена абсолютно неадекватная, поэтому возможности ее заплатить у Российской Федерации нет, а удастся ли ее сбить или нет – сказать сейчас сложно. Ровно по этой причине контракт до сих пор не подписан. Кубок конфедераций и чемпионат мира – это единый «кейс». Разницы нет никакой, сколько каналов делят эту сумму – количество игр одинаковое. Мое мнение – цена должна быть снижена сильно, остальное является предметом переговоров в рамках коммерческой тайны», – сказал Файфман.

    Напомним, ранее сообщалось, что сумма покупки на показ ЧМ-2018, которую установила ФИФА – 120 миллионов долларов.

    Источник: Р-Спорт

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    04.04.2017 19:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 6 апреля 2017, 18:55

      за трансляции сборной телеканалу еще должны доплачивать, ровно как и болельщикам... ибо игра неадекватная...

      0
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      Рейтинг: +10

      andrey1994 6 апреля 2017, 12:55

      Здравствуйте. Все кто здесь есть, прошу у вас помощи. Брат занимался хоккеем и повредил позвоночник. Нужна дорогая операция. Стоимостью 748 тысяч рублей, собрали уже 493 т.р. Поэтому помогите кто чем может! Иначе мальчик больше не будет ходить, а ему 13 лет. Киви: +79235088572 карта сбербанк виза: 4817760013182492

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 5 апреля 2017, 11:32

      Да бог с ним, с телевизором. Нужно на стадион ходить, причем самим играть. А ЧМ нам главное провести достойно и заработать чуть-чуть. В смысле отбить потраченное.

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 4 апреля 2017, 21:20

      Договорятся никуда не денутся.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 апреля 2017, 19:43

      Не ссыте. Цены на газ. бензин, хлеб и тд поднимут. бюджетникам зарплату не проиндексируют, но без зрелища не оставят.

      3
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      Рейтинг: +11

      Argonaft 4 апреля 2017, 19:43

      куда денутся покажут просто каждый набивает себе цену и я не очень уверен что фифа виновата только мы много го не знаем ХОРОШИ ВСЕ

      0
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 4 апреля 2017, 19:37

      Фамилия говорящая
      А по существу
      Лучше б матчу отдали, там комментаторы поживее, каналов побольше
      Евро16 матч тв показал очень даже хорошо

      0
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 4 апреля 2017, 19:36

      Решили на нас бабла срубить, а если откажемся права покупать ,то тогда лишить просмотра население. Как только палки в колеса не вставляют.

      0
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      ...
      Рейтинг: +370

      splint1989 > Динияр Билялетдинов 4 апреля 2017, 19:56

      Цена врятли отличается от цен ЧМ-14 ЧЕ-16, просто скорее наши хотят по больше денег распилить...

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > splint1989 5 апреля 2017, 05:57

      Сообщали , что в несколько раз превышает сумму, которую затребовали на последнем чемпионате мира в Бразилии.

      -3
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 4 апреля 2017, 19:25

      если еще и не покажут домашний чемпионат мира то даже не знаю как это будет выглядеть

      1
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      Рейтинг: +192

      LINED 4 апреля 2017, 19:22

      Зато стадионы точно будут заполнены)

      0
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