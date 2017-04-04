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  • Генеральный продюсер «Первого канала» заявил, что цена телеправ ЧМ-2018 неадекватная и должна быть снижена

Генеральный продюсер «Первого канала» заявил, что цена телеправ ЧМ-2018 неадекватная и должна быть снижена

4 апреля 2017, 19:14
14

Генеральный продюсер «Первого канала» Александр Файфман рассказал о переговорах о приобретении телеправ на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. По словам Файфмана, цена на показ турнира неадекватная.

«В условиях российских реалий цена абсолютно неадекватная, поэтому возможности ее заплатить у Российской Федерации нет, а удастся ли ее сбить или нет – сказать сейчас сложно. Ровно по этой причине контракт до сих пор не подписан. Кубок конфедераций и чемпионат мира – это единый «кейс». Разницы нет никакой, сколько каналов делят эту сумму – количество игр одинаковое. Мое мнение – цена должна быть снижена сильно, остальное является предметом переговоров в рамках коммерческой тайны», – сказал Файфман.

Напомним, ранее сообщалось, что сумма покупки на показ ЧМ-2018, которую установила ФИФА – 120 миллионов долларов.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (14)
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Чеба
1491322837
Вилка цен в пересданном виде!
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Sergej-74
1491323120
если еще и не покажут домашний чемпионат мира то даже не знаю как это будет выглядеть
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Динияр Билялетдинов
1491323767
Решили на нас бабла срубить, а если откажемся права покупать ,то тогда лишить просмотра население. Как только палки в колеса не вставляют.
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PFC CSKA MOSCOW
1491323846
Фамилия говорящая А по существу Лучше б матчу отдали, там комментаторы поживее, каналов побольше Евро16 матч тв показал очень даже хорошо
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Argonaft
1491324190
куда денутся покажут просто каждый набивает себе цену и я не очень уверен что фифа виновата только мы много го не знаем ХОРОШИ ВСЕ
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kykyi
1491324217
Не ссыте. Цены на газ. бензин, хлеб и тд поднимут. бюджетникам зарплату не проиндексируют, но без зрелища не оставят.
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forward33
1491330044
Договорятся никуда не денутся.
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Бриг
1491381177
Да бог с ним, с телевизором. Нужно на стадион ходить, причем самим играть. А ЧМ нам главное провести достойно и заработать чуть-чуть. В смысле отбить потраченное.
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andrey1994
1491472508
Здравствуйте. Все кто здесь есть, прошу у вас помощи. Брат занимался хоккеем и повредил позвоночник. Нужна дорогая операция. Стоимостью 748 тысяч рублей, собрали уже 493 т.р. Поэтому помогите кто чем может! Иначе мальчик больше не будет ходить, а ему 13 лет. Киви: +79235088572 карта сбербанк виза: 4817760013182492
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Аид666
1491494113
за трансляции сборной телеканалу еще должны доплачивать, ровно как и болельщикам... ибо игра неадекватная...
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