Генеральный продюсер «Первого канала» заявил, что цена телеправ ЧМ-2018 неадекватная и должна быть снижена

Генеральный продюсер «Первого канала» Александр Файфман рассказал о переговорах о приобретении телеправ на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. По словам Файфмана, цена на показ турнира неадекватная.

«В условиях российских реалий цена абсолютно неадекватная, поэтому возможности ее заплатить у Российской Федерации нет, а удастся ли ее сбить или нет – сказать сейчас сложно. Ровно по этой причине контракт до сих пор не подписан. Кубок конфедераций и чемпионат мира – это единый «кейс». Разницы нет никакой, сколько каналов делят эту сумму – количество игр одинаковое. Мое мнение – цена должна быть снижена сильно, остальное является предметом переговоров в рамках коммерческой тайны», – сказал Файфман.

Напомним, ранее сообщалось, что сумма покупки на показ ЧМ-2018, которую установила ФИФА – 120 миллионов долларов.