ФИФА запросила у российских телеканалов 120 миллионов за права на трансляцию ЧМ-2018

По информации Bloomberg, ФИФА затребовала 120 миллионов долларов у российских телеканалов за права на трансляцию матчей мирового первенства 2018 года. При этом сообщается, объединившись в единый пул, ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» отказались платить такую сумму.

Напомним, что стоимость телеправ на показ чемпионата мира-2014 составляла в три раза меньше запрашиваемой ныне суммы ФИФА.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что российские зрители обязательно увидят игры домашнего первенства планеты на отечественных каналах.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах.