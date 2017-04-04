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    ФИФА запросила у российских телеканалов 120 миллионов за права на трансляцию ЧМ-2018

    По информации Bloomberg, ФИФА затребовала 120 миллионов долларов у российских телеканалов за права на трансляцию матчей мирового первенства 2018 года. При этом сообщается, объединившись в единый пул, ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» отказались платить такую сумму.

    Напомним, что стоимость телеправ на показ чемпионата мира-2014 составляла в три раза меньше запрашиваемой ныне суммы ФИФА.

    Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что российские зрители обязательно увидят игры домашнего первенства планеты на отечественных каналах.

    ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2017 17:56
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -186

      Protosser 5 апреля 2017, 09:33

      Ну Канделаки-то что.. Балабольнуть бы что-нибудь громкое, и ладно..

      -1
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      Рейтинг: +293

      гууд 4 апреля 2017, 19:40

      Будет прикольно если люди будут смотреть чм в своей стране через инет да еще трансляцию из другой страны ))) он конечно же нам не лимон)))

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > гууд 5 апреля 2017, 09:34

      Я уверен - многие (как и я) - в любом случае будут смотреть через инет)

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 апреля 2017, 18:53

      Молодцы ФИФА, так их всяких канделак на место ставить надо) Люди конкретно бунт поднимут, если не покажут ЧМ, поэтому ФИФА и шатнажирует их выложить бабки))) Это на чемпионате Испании она съехала, мол дорого, но мы показываем Англию, Италию и Германию, поэтому не беда, что Испании нет! А тут уже никуда не деться)

      -3
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      Рейтинг: +157

      Huberman 4 апреля 2017, 18:41

      Таки всё правильно. Закон контраста в продажах. Просить намного большую сумму, чтобы получить больше выгоды, разыграв уступку. В 14-м за 40 покупали, в 18-м за 60-80 возьмут. Наварив на контрасте восприятия 20-30 лямов. А деваться некуда, придется платить, иначе позор на всю страну и не только.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 апреля 2017, 18:35

      Это они посмотрели как деньги разбрасываются РФС на разрыв контракта с Капелло, то чтобы и не залупить такую цену.

      5
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 апреля 2017, 18:32

      Не волнуйтесь всё покажут... В записи на следующий день:))) Срач ТВ форева!

      2
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      Рейтинг: +581

      Чеба 4 апреля 2017, 18:16

      ФИФА, а х-й наны не видела у шпаны?)))

      2
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      Рейтинг: -15

      Benteke 4 апреля 2017, 18:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надеюсь ФИФА оштрафует Расию или вообще отменит этот ЧМ. Пусть сначала заплатят.

      -18
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > Benteke 4 апреля 2017, 18:20

      салом передознулся? мы не та страна к которой могут так относиться) ет ноунеймовскую продажную, кидают то в парашу, то в мочу)

      8
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      Рейтинг: +240

      gambler35 > Benteke 4 апреля 2017, 19:38

      дурак что ли?

      1
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      Рейтинг: +588

      Sergil 4 апреля 2017, 18:06

      Мы принимаем ЧМ, так еще и платить за телетрансляцию должны? В чем логика? %)

      5
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Sergil 4 апреля 2017, 18:31

      А в чем логика вливать в профессиональные клубы бюджетные (наши) деньги, а потом ПРОДАВАТЬ нам билеты на матчи?

      3
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > la verdad 4 апреля 2017, 19:02

      а потом эти профессионалы еще пиздят на нас - это не ваше дело

      1
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