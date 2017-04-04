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  • ФИФА запросила у российских телеканалов 120 миллионов за права на трансляцию ЧМ-2018

ФИФА запросила у российских телеканалов 120 миллионов за права на трансляцию ЧМ-2018

4 апреля 2017, 17:56
14

По информации Bloomberg, ФИФА затребовала 120 миллионов долларов у российских телеканалов за права на трансляцию матчей мирового первенства 2018 года. При этом сообщается, объединившись в единый пул, ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» отказались платить такую сумму.

Напомним, что стоимость телеправ на показ чемпионата мира-2014 составляла в три раза меньше запрашиваемой ныне суммы ФИФА.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что российские зрители обязательно увидят игры домашнего первенства планеты на отечественных каналах.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (14)
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Sergil
1491318406
Мы принимаем ЧМ, так еще и платить за телетрансляцию должны? В чем логика? %)
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Benteke
1491318455
Надеюсь ФИФА оштрафует Расию или вообще отменит этот ЧМ. Пусть сначала заплатят.
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Чеба
1491319004
ФИФА, а х-й наны не видела у шпаны?)))
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la verdad
1491319964
Не волнуйтесь всё покажут... В записи на следующий день:))) Срач ТВ форева!
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FanatSerj
1491320135
Это они посмотрели как деньги разбрасываются РФС на разрыв контракта с Капелло, то чтобы и не залупить такую цену.
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Huberman
1491320511
Таки всё правильно. Закон контраста в продажах. Просить намного большую сумму, чтобы получить больше выгоды, разыграв уступку. В 14-м за 40 покупали, в 18-м за 60-80 возьмут. Наварив на контрасте восприятия 20-30 лямов. А деваться некуда, придется платить, иначе позор на всю страну и не только.
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diadushka
1491321194
Молодцы ФИФА, так их всяких канделак на место ставить надо) Люди конкретно бунт поднимут, если не покажут ЧМ, поэтому ФИФА и шатнажирует их выложить бабки))) Это на чемпионате Испании она съехала, мол дорого, но мы показываем Англию, Италию и Германию, поэтому не беда, что Испании нет! А тут уже никуда не деться)
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гууд
1491324021
Будет прикольно если люди будут смотреть чм в своей стране через инет да еще трансляцию из другой страны ))) он конечно же нам не лимон)))
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Protosser
1491374022
Ну Канделаки-то что.. Балабольнуть бы что-нибудь громкое, и ладно..
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