«Манчестер Сити», «Ювентус» и еще четыре клуба для Алексиса Санчеса

Лидер «Арсенала» Алексис Санчес покинет «канониров» летом: чилийцу надоели постоянные провалы в АПЛ и Лиге Чемпионов. У Санчеса есть сразу несколько отличных вариантов для продолжения карьеры.

«Арсенал»

Вероятность, что Санчес останется: 15 %

Сейчас в то, что Санчес в следующем сезоне будет играть в «Арсенале», верится с трудом, ведь после позорного вылета из Лиги Чемпионов и потери шансов на победу в АПЛ, чилиец всем видом показывал свое недовольство результатами команды. Но если в стане «канониров» летом произойдет смена тренера, шансы на сохранения Санчеса могут повыситься в разы, тем более недавно сам чилиец говорил о том, что комфортно чувствует себя в Лондоне и хочет выиграть трофей с «канонирами».

«Я чувствую себя важным игроком для «Арсенала», мои товарищи по команде не устают мне об этом напоминать. Я пытаюсь доказать, что остаюсь таким – как на тренировках, так и в игре. Я считаю, что с нынешним подбором игроком мы можем многое выиграть. Ради наших болельщиков мы должны выиграть Премьер-Лигу или даже Лигу чемпионов», – говорил Санчес.

Конечно, заслуга Венгера в подписании Алексиса велика, именно в «Арсенале» под руководством Арсена чилиец добился огромного прогресса, но фатальной ошибкой француза, как по мне, стало заключение контракта на четыре года. Если бы Венгер подписал с Санчесом пятилетний контракт, «канониры» были бы в более сильной позиции, а вопрос об уходе чилийца мог бы подниматься через год, но из-за очередной своей ошибки Арсен, подставил «Арсенал», ведь теперь «канониры» в столь непростой период для клуба должны решить судьбу лидера команды.

«ПСЖ»

Вероятность перехода: 20 %

Так как Санчес подписал четырехлетний контракт с «Арсеналом», его действие истекает в 2018 году. Зная все эти тонкости, спортивный директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт пытается убедить Санчеса не продлевать контракт хотя бы до лета. А именно летом свою попытку подписать 28-летнего футболиста и предпримет «ПСЖ». План, в принципе, реалистичный и вполне осуществимый, терять свободным агентом Алексиса Санчеса руководство «Арсенала» и Арсен Венгер не захотят, а парижский клуб со своим «бездонным кошельком» сможет удовлетворить денежные запросы «канониров».

«ПСЖ» каждый год выигрывает трофеи во Франции, а владелец клуба мечтает о победе в Лиги Чемпионом, в принципе, столь амбициозный клуб, может прийтись по нраву чилийцу, да и зарплатой его не обидят. Очевидно, пробиться в стартовый состав «ПСЖ» и стать лидером команды Санчесу не составит труда, поэтому вариант с переездом во Франции выглядит достаточно интересным для Алексиса. Единственной проблемой для чилийца может стать главный тренер «ПСЖ», ведь после провала Эмери в ЛЧ и неудачного выступления в Лиги 1, испанец, скорее всего, будет отправлен в отставку, а вот на смену ему, с высокой долей вероятности, может прийти Арсен Венгер. Да, забавный будет поворот, если этим летом француз и чилиец переедут в Париж.

«Ювентус»

Вероятность перехода: 35 %

Санчес начал свою европейскую карьеру в Италии, переехав в «Удинезе» из чилийского «Кобрелоа». Проведя пять лет на Апеннинах, Алексис остался влюбленным в чемпионат Италии, в который с удовольствием готов вернуться.

«Мне нравилось играть в Италии в Серии А играют в более оборонительный футбол, и когда я получал снаряд, то сразу же оказывался в окружении нескольких противников», – Алексис Санчес.

Конечно, если «Арсеналу» придется расстаться с Санчесом, то «канониры» предпочтут продать его за рубеж, чтобы не усиливать конкурентов. По слухам «Ювентус» уже выдвинул первое предложение «канонирам» в размере 30 млн. евро, очевидно, такой суммы будет недостаточно для трансфера чилийца. Ведь по данным Transfermarkt.de Алексис Санчес оценивается в 65 млн. евро, поэтому финансовый компромисс «Арсеналу» и «Ювентусу» найти будет достаточно сложно. Для самого чилийца переход в «Ювентус» может стать «шагом вперед», ведь трио СИД (Санчес, Игуаин, Дибала) станет одним из сильнейших в футболе и будет конкурировать с трио «Барселоны» и «Реала». По последней информации, если летом «Арсенал» возглавит Аллегри, то экс-тренер «Ювентуса» захочет переманить в Лондон Дибалу, в таком случае обмен Санчеса на Дибалу с доплатой, выглядит вполне осуществимым трансфером. В принципе, вариант с переездом чилийца в Турин выглядит выгодным как для Санчеса, так и для «Арсенала».

«Манчестер Сити»

Вероятность перехода: 10 %

У «Сити» есть возможности и желание подписать Алексиса Санчеса, тем более «горожан» тренирует Пеп Гвардиола, который в свое время, купил чилийца в «Барселону». Сейчас испанец сожалеет, что не до конца раскрыл таланты Санчеса, который прекрасно освоился в чемпионате Англии.

«Думаю, что его нынешняя позиция идеально ему подходит. В «Барселоне», возможно, я не слишком много ему помогал, потому что он играл только на фланге – мне нравятся игроки, играющие по всей ширине поля. Он игрок, который может играть на нескольких позициях. Он боец, сильная личность, победитель по духу и просто классный игрок. Я думаю, что сейчас он действительно хорошо играет, но со сборной Чили он выиграл два Кубка Америки, что показывает, насколько хорошим игроком он является», – Пеп Гвардиола.

Еще зимой Гвардиола предпринял первые попытки по осуществлению трансфера чилийца. В декабре испанец дважды связывался с Алексисом по телефону, последний раз – после матча с «Вест Хэмом», в котором Санчес отметился хет-триком. Также Пеп надеется подключить в разговор голкипера «горожан» Клаудио Браво, соотечественника и партнера Санчеса по сборной Чили. Совместными усилиями дуэт рассчитывает уговорить Алексиса не продлевать контракт с «Арсеналом» и перебраться в «Сити». В принципе, такое поведение Гвардиолы понятно, ведь будущее Агуэро, который не до конца вписался в «тактические эксперименты» тренера, туманно, а молодой и перспективный Жесус в АПЛ сыграл лишь пару матчей. Поэтому подписание топ-форварда летом станет для Пепа – целью номер один. Конечно, трансфер Санчес в «Сити» значительно увеличит шансы «горожан» на чемпионство, плюс ослабит конкурента. Очевидно, такой трансфер состоится, если «Сити» удовлетворит финансовые запросы «Арсенала», а сам Санчес – изъявит желание присоединится к конкурентам «канониров».

«Челси»

Вероятность перехода: 15 %

«Мне нравится Лондон, я быстро здесь адаптировался. Город прекрасен, и все это помогает мне становиться лучше как игроку. Я люблю английский футбол. Но я бы хотел играть в команде победителей и остаться в Лондоне. В команде которая обладает победной ментальностью», – Алексис Санчес.

Признание чилийца в любви Лондону и АПЛ оставляет для Санчеса один вариант продолжения карьеры – переход в стан будущего чемпиона Англии. Сейчас «Челси» уверенно мчится к титулу, поэтому в следующем сезоне Лига Чемпионов «синим» обеспечена, что очень важно для Алексиса. «Челси» сейчас выглядит монолитно и явно обладает победной ментальностью, очевидно, своим высказыванием чилиец намекает на готовность перехода в стан «синих» Для Конте и руководства «Челси» летом придется решать непростую дилемму, ведь будущее «бунтаря» Косты, который зимой порывался покинуть Лондон ради роскошного контракта от китайского клуба, до конца непонятно. Возможно, летом на горизонте появиться очередное фантастическое предложение из Китая, которое «Челси» будет вынужден принять. Плюс сменщик Косты бельгиец Батшуайи, который в этом сезоне ни одной игры в АПЛ не провел в стартовом составе, скорее всего, уйдет из «Челси». В общем, летом передней линии «синих» потребуется усиление, поэтому трансфер Санчеса, который прекрасно адаптировался в чемпионате Англии и обжился в Лондоне, может стать сверхудачной сделкой для «Челси».

«Синие» зимой уже прощупывали почву для возможного трансфера чилийца, по слухам, Санчес стал главной трансферной целью клуба, а для осуществления перехода «Челси» готов втрое повысить оклад Алексиса. Конечно, благодаря своей работоспособности чилиец успешно должен вписаться в «Челси», но здесь будет все зависеть от «Арсенала», который однозначно не захочет отпускать лидера команды в стан главного конкурента.

«Бавария»

Вероятность перехода: 5 %

«Арсенал» в последних четырех поединках против «Баварии», потерпел три разгромных поражения со счетом 5:1. Конечно, Санчес на себе ощутил «немецкую машину», которая катком прошлась по «канонирам» в плей-офф Лиги Чемпионов. Очевидно, фланговые игроки «Баварии» не молодеют, ведь Рибери и Роббену в этом году стукнет по 34 года, поэтому Анчелотти необходимо найти адекватную замену своим лидерам. Однозначно трансфер Алексиса решит проблему итальянца, плюс сам Санчес попадет в клуб, который соответствует его амбициям, ведь «Бавария» наравне с «Реалом» и «Барселоной» считается сильнейшим клубом современности. Чилийца в Мюнхен активно зазывает его соотечественник, а по совместительству лидер сборной Чили Артуро Видаль.

«Надеюсь, Санчес перейдет в «Баварию». Мы играли вместе еще в молодежной сборной Чили. Поэтому было бы отлично, если бы он перешел в «Баварию», — Артуро Видаль.

Конечно, желание Видаля не влияет на трансферы «Бавария», а вот то, что главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти очень высоко ценит игровые качества чилийского футболиста, может поспособствовать переезду Алексиса в Германию. Конечно, Санчес выиграет от данного перехода в плане трофеев и зарплаты, а «Арсенал» в свою очередь, сможет выручить хорошие деньги за своего лидера. Ну, а главным преимуществом возможного трансфера, станет переезд Санчеса зарубеж, что немаловажно для болельщиков клуба и руководства «канониров».

Где же продолжит карьеру Санчес в следующем сезоне?

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