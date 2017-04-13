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«Крестовский» получил разрешение на проведение матчей

13 апреля 2017, 19:11
9

Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге получил разрешение на проведение матчей. Об этом заявил глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

«Принято решение о выдаче новому стадиону в Санкт-Петербурге сертификата РФС на три года. Это сертификат высшей категории. Остался ряд замечаний, которые мы будем контролировать. Замечания касаются документации и инфраструктуры. Эти замечания сейчас активно устраняются», – сказал Летин.

Отметим, что 22 апреля на стадионе пройдет матч 24-тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Кроме того, арена будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (9)
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Burunduk
1492100842
Цирк. С утра выявлено ряд нарушений, а к вечеру все в норме. И так везде в России.
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ufos73
1492103424
Да кто бы сомневался, они бы и котловану выдали бы, если бы его так же крышевали сверху )))
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Болельщик Реал Мадрида
1492106210
Да не уж то открыли! Наверное все возможности по воровству денег из казны исчерпаны, больше нигде не навариваться и решили открыть!
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deni-54321
1492106973
про посаженных воров что-то затихло
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paracetamol
1492108870
Уря-я-я!
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kvm
1492113509
шо, поле всё-таки выкатили?
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Nesterenko
1492126615
Да уж доиграл Зенит бы этот сезон на Петровском, а потом бы переехали на Крестовский. Смысл за 8 туров до конца туда переезжать? К тому же там полно недоработок, поля так вообще нет. Лучше подготовьте стадион для Кубка Конфидераций! А то будет поле как в матче Россия-Хорватия 11 лет назад.
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vladimir-7
1492170545
Поздравляю весь Санкт-Петербург с очень приятной новостью.
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