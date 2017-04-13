«Крестовский» получил разрешение на проведение матчей

Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге получил разрешение на проведение матчей. Об этом заявил глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

«Принято решение о выдаче новому стадиону в Санкт-Петербурге сертификата РФС на три года. Это сертификат высшей категории. Остался ряд замечаний, которые мы будем контролировать. Замечания касаются документации и инфраструктуры. Эти замечания сейчас активно устраняются», – сказал Летин.

Отметим, что 22 апреля на стадионе пройдет матч 24-тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Кроме того, арена будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.