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    «Крестовский» получил разрешение на проведение матчей

    Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге получил разрешение на проведение матчей. Об этом заявил глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

    «Принято решение о выдаче новому стадиону в Санкт-Петербурге сертификата РФС на три года. Это сертификат высшей категории. Остался ряд замечаний, которые мы будем контролировать. Замечания касаются документации и инфраструктуры. Эти замечания сейчас активно устраняются», – сказал Летин.

    Отметим, что 22 апреля на стадионе пройдет матч 24-тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Кроме того, арена будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.04.2017 19:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 апреля 2017, 14:49

      Поздравляю весь Санкт-Петербург с очень приятной новостью.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 14 апреля 2017, 02:36

      Да уж доиграл Зенит бы этот сезон на Петровском, а потом бы переехали на Крестовский. Смысл за 8 туров до конца туда переезжать? К тому же там полно недоработок, поля так вообще нет. Лучше подготовьте стадион для Кубка Конфидераций! А то будет поле как в матче Россия-Хорватия 11 лет назад.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 13 апреля 2017, 22:58

      шо, поле всё-таки выкатили?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 апреля 2017, 21:41

      Уря-я-я!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      deni-54321 13 апреля 2017, 21:09

      про посаженных воров что-то затихло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 13 апреля 2017, 20:56

      Да не уж то открыли! Наверное все возможности по воровству денег из казны исчерпаны, больше нигде не навариваться и решили открыть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 апреля 2017, 20:10

      Да кто бы сомневался, они бы и котловану выдали бы, если бы его так же крышевали сверху )))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +528

      Burunduk 13 апреля 2017, 19:27

      Цирк. С утра выявлено ряд нарушений, а к вечеру все в норме. И так везде в России.

      4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Burunduk 13 апреля 2017, 21:15

      Видишь как профессионально люди работают - за день всё порешали))

      0
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