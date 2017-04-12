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    Взрыв бомбы рядом с автобусом «Боруссии». Главное


    3.4
    Голосов: 12
    12.04.2017 18:50
    Перед матчем Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» прогремели три взрыва. Пострадал автобус дортмундской команды и один игрок. «Бомбардир» собирает все самое главное об этом инциденте, из-за которого игру пришлось сдвигать на среду.

    В Дортмунде прогремели три взрыва. Один из них зацепил автобус «Боруссии», направлявшийся на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако». В результате происшествия пострадал защитник команды Марк Бартра. У футболиста сломана рука из-за попавшего в нее осколка стекла. Испанского защитника увезли в больницу, но его здоровью ничего не угрожает. Сам Бартра уже рассказал, что с ним все в порядке.

    Матч «Боруссия» – «Монако» перенесен на среду. Игра начнется в 19:45 по московскому времени. Французский клуб просил сдвинуть игру на субботу, но игру все-таки решили провести в среду. При этом УЕФА усилит меры безопасности на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов. Полиция задержала подозреваемых во взрывах.

    Ситуацию прокомментировал защитник «Боруссии» Лукаш Пищек. «Мы шли к автобусу, проходили мимо припаркованных машин, как вдруг произошел взрыв. Но сейчас уже все порядке. Правда, осколком стекла Марк Бартра повредил руку. Его увезли в больницу», – рассказал игрок.

    Полиция в Дортмунде призвала всех к спокойствию. Собравшиеся на стадионе фанаты «Монако» поддержали «Боруссию» аплодисментами, а дортмундский клуб поблагодарил всех болельщиков за поддержку. Клуб пожелал здоровья Марку Бартре. Генпрокуратура Германии взяла дело под контроль.

    От России со словами поддержки выступил Виталий Мутко. «Хочется пожелать удачи командам, чтобы игра состоялась в благоприятных условиях. Идут атаки на футбол, а ведь впереди финал Лиги чемпионов, Лиги Европы, у нас Кубок конфедераций. Это большой вызов не только для нашей страны, но и для всей мировой цивилизации, вот об этом нужно думать. Нашей концепцией безопасности Кубка конфедераций и чемпионата мира занимаются и спецслужбы, и штаб безопасности, и правоохранительные органы. Программа безопасности у нас достаточно амбициозная», – сказал Мутко.

    Вот так выглядит автобус команды после случившегося.

    С Дортмундом объединяется весь футбольный мир. «Барселона» выразила поддержку Бартре и всей немецкой команде.

    Другие клубы тоже не остались в стороне от инцидента.

    Бенедикт Хеведес, представляющий принципиальных соперников дортмундцев из «Шальке», поддержал команду.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Bleacherreport
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 12
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 12 апреля 2017, 19:10

      снова глобалисты взрывают

      1
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    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 12 апреля 2017, 19:00

      Борусия удачи ))) не дай бог что бы такое еще раз произошло

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Неймар19 > maksspartak 13 апреля 2017, 13:26

      Хорошие слова

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 12 апреля 2017, 09:44

      вот это хорошо, когда в беде простые люди помогают пострадавшим, как и в Питере, сразу же люди начали приходить на помощь. а значит план террористов по созданию паники и хаоса не срабатывает, жаль только что невиновные погибают

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 12 апреля 2017, 08:32

      Боруссии главное психологически собраться,всем здоровья и удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 12 апреля 2017, 08:09

      Здоровья Бартре. Блин и здесь теракт. Поймать козла и поставить без стенки под штрафной Кумана. Я не садист, пусть бьет метров с 20. Надеюсь силу удара он не потерял

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 12 апреля 2017, 06:08

      это просто ужасно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 12 апреля 2017, 01:17

      Здоровья и еще раз здоровья Бартре....и чтоб такого больше ни где в мире не повторялось....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 апреля 2017, 23:39

      ВВС русские фанаты! В пендосии лично Путин со своими хакерами вылозку сделали! Короче надо отнять ЧМ у России! ))
      Всем здоровья там!

      2
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      Рейтинг: +1381

      marslond 11 апреля 2017, 22:37

      Здоровья Бартре и конечно поменьше таких происшествий...

      2
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