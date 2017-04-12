Взрыв бомбы рядом с автобусом «Боруссии». Главное

Перед матчем Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» прогремели три взрыва. Пострадал автобус дортмундской команды и один игрок. «Бомбардир» собирает все самое главное об этом инциденте, из-за которого игру пришлось сдвигать на среду.

В Дортмунде прогремели три взрыва. Один из них зацепил автобус «Боруссии», направлявшийся на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако». В результате происшествия пострадал защитник команды Марк Бартра. У футболиста сломана рука из-за попавшего в нее осколка стекла. Испанского защитника увезли в больницу, но его здоровью ничего не угрожает. Сам Бартра уже рассказал, что с ним все в порядке.

Матч «Боруссия» – «Монако» перенесен на среду. Игра начнется в 19:45 по московскому времени. Французский клуб просил сдвинуть игру на субботу, но игру все-таки решили провести в среду. При этом УЕФА усилит меры безопасности на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов. Полиция задержала подозреваемых во взрывах.

twit text — Borussia Dortmund (@BVB) 11 апреля 2017 г.

Ситуацию прокомментировал защитник «Боруссии» Лукаш Пищек. «Мы шли к автобусу, проходили мимо припаркованных машин, как вдруг произошел взрыв. Но сейчас уже все порядке. Правда, осколком стекла Марк Бартра повредил руку. Его увезли в больницу», – рассказал игрок.

Полиция в Дортмунде призвала всех к спокойствию. Собравшиеся на стадионе фанаты «Монако» поддержали «Боруссию» аплодисментами, а дортмундский клуб поблагодарил всех болельщиков за поддержку. Клуб пожелал здоровья Марку Бартре. Генпрокуратура Германии взяла дело под контроль.

twit text — Borussia Dortmund (@BVB) 11 апреля 2017 г.

От России со словами поддержки выступил Виталий Мутко. «Хочется пожелать удачи командам, чтобы игра состоялась в благоприятных условиях. Идут атаки на футбол, а ведь впереди финал Лиги чемпионов, Лиги Европы, у нас Кубок конфедераций. Это большой вызов не только для нашей страны, но и для всей мировой цивилизации, вот об этом нужно думать. Нашей концепцией безопасности Кубка конфедераций и чемпионата мира занимаются и спецслужбы, и штаб безопасности, и правоохранительные органы. Программа безопасности у нас достаточно амбициозная», – сказал Мутко.

Вот так выглядит автобус команды после случившегося.

twit text — FourFourTweet (@FourFourTweet) 11 апреля 2017 г.

С Дортмундом объединяется весь футбольный мир. «Барселона» выразила поддержку Бартре и всей немецкой команде.

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) 11 апреля 2017 г.

Другие клубы тоже не остались в стороне от инцидента.

twit text — Sporting CP (@Sporting_CP) 11 апреля 2017 г.

twit text — SL Benfica EN (@slbenfica_en) 11 апреля 2017 г.

Бенедикт Хеведес, представляющий принципиальных соперников дортмундцев из «Шальке», поддержал команду.