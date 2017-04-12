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Взрыв бомбы рядом с автобусом «Боруссии». Главное

В Дортмунде прогремели три взрыва. Один из них зацепил автобус «Боруссии», направлявшийся на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако». В результате происшествия пострадал защитник команды Марк Бартра. У футболиста сломана рука из-за попавшего в нее осколка стекла. Испанского защитника увезли в больницу, но его здоровью ничего не угрожает. Сам Бартра уже рассказал, что с ним все в порядке.

Матч «Боруссия» – «Монако» перенесен на среду. Игра начнется в 19:45 по московскому времени. Французский клуб просил сдвинуть игру на субботу, но игру все-таки решили провести в среду. При этом УЕФА усилит меры безопасности на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов. Полиция задержала подозреваемых во взрывах.

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Ситуацию прокомментировал защитник «Боруссии» Лукаш Пищек. «Мы шли к автобусу, проходили мимо припаркованных машин, как вдруг произошел взрыв. Но сейчас уже все порядке. Правда, осколком стекла Марк Бартра повредил руку. Его увезли в больницу», – рассказал игрок.

Полиция в Дортмунде призвала всех к спокойствию. Собравшиеся на стадионе фанаты «Монако» поддержали «Боруссию» аплодисментами, а дортмундский клуб поблагодарил всех болельщиков за поддержку. Клуб пожелал здоровья Марку Бартре. Генпрокуратура Германии взяла дело под контроль.

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От России со словами поддержки выступил Виталий Мутко. «Хочется пожелать удачи командам, чтобы игра состоялась в благоприятных условиях. Идут атаки на футбол, а ведь впереди финал Лиги чемпионов, Лиги Европы, у нас Кубок конфедераций. Это большой вызов не только для нашей страны, но и для всей мировой цивилизации, вот об этом нужно думать. Нашей концепцией безопасности Кубка конфедераций и чемпионата мира занимаются и спецслужбы, и штаб безопасности, и правоохранительные органы. Программа безопасности у нас достаточно амбициозная», – сказал Мутко.

Вот так выглядит автобус команды после случившегося.

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С Дортмундом объединяется весь футбольный мир. «Барселона» выразила поддержку Бартре и всей немецкой команде.

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Другие клубы тоже не остались в стороне от инцидента.

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Бенедикт Хеведес, представляющий принципиальных соперников дортмундцев из «Шальке», поддержал команду.

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Лига чемпионов Лига чемпионов Боруссия Д Хеведес Бенедикт Пищек Лукаш Бартра Марк
Комментарии (13)
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marslond
1491939450
Здоровья Бартре и конечно поменьше таких происшествий...
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ufos73
1491943160
ВВС русские фанаты! В пендосии лично Путин со своими хакерами вылозку сделали! Короче надо отнять ЧМ у России! )) Всем здоровья там!
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Andrering87
1491949028
Здоровья и еще раз здоровья Бартре....и чтоб такого больше ни где в мире не повторялось....
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sega77+
1491966506
это просто ужасно
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levon_man
1491973768
Здоровья Бартре. Блин и здесь теракт. Поймать козла и поставить без стенки под штрафной Кумана. Я не садист, пусть бьет метров с 20. Надеюсь силу удара он не потерял
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vodomut
1491975121
Боруссии главное психологически собраться,всем здоровья и удачи!
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dolf666
1491979477
вот это хорошо, когда в беде простые люди помогают пострадавшим, как и в Питере, сразу же люди начали приходить на помощь. а значит план террористов по созданию паники и хаоса не срабатывает, жаль только что невиновные погибают
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maksspartak
1492012852
Борусия удачи ))) не дай бог что бы такое еще раз произошло
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compka
1492013459
снова глобалисты взрывают
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