Взрыв бомбы рядом с автобусом «Боруссии». Главное

В Дортмунде прогремели три взрыва. Один из них зацепил автобус «Боруссии», направлявшийся на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако». В результате происшествия пострадал защитник команды Марк Бартра. У футболиста сломана рука из-за попавшего в нее осколка стекла. Испанского защитника увезли в больницу, но его здоровью ничего не угрожает. Сам Бартра уже рассказал, что с ним все в порядке.

Матч «Боруссия» – «Монако» перенесен на среду. Игра начнется в 19:45 по московскому времени. Французский клуб просил сдвинуть игру на субботу, но игру все-таки решили провести в среду. При этом УЕФА усилит меры безопасности на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов. Полиция задержала подозреваемых во взрывах.

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Ситуацию прокомментировал защитник «Боруссии» Лукаш Пищек. «Мы шли к автобусу, проходили мимо припаркованных машин, как вдруг произошел взрыв. Но сейчас уже все порядке. Правда, осколком стекла Марк Бартра повредил руку. Его увезли в больницу», – рассказал игрок.

Полиция в Дортмунде призвала всех к спокойствию. Собравшиеся на стадионе фанаты «Монако» поддержали «Боруссию» аплодисментами, а дортмундский клуб поблагодарил всех болельщиков за поддержку. Клуб пожелал здоровья Марку Бартре. Генпрокуратура Германии взяла дело под контроль.

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От России со словами поддержки выступил Виталий Мутко. «Хочется пожелать удачи командам, чтобы игра состоялась в благоприятных условиях. Идут атаки на футбол, а ведь впереди финал Лиги чемпионов, Лиги Европы, у нас Кубок конфедераций. Это большой вызов не только для нашей страны, но и для всей мировой цивилизации, вот об этом нужно думать. Нашей концепцией безопасности Кубка конфедераций и чемпионата мира занимаются и спецслужбы, и штаб безопасности, и правоохранительные органы. Программа безопасности у нас достаточно амбициозная», – сказал Мутко.

Вот так выглядит автобус команды после случившегося.

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С Дортмундом объединяется весь футбольный мир. «Барселона» выразила поддержку Бартре и всей немецкой команде.

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Другие клубы тоже не остались в стороне от инцидента.

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Бенедикт Хеведес, представляющий принципиальных соперников дортмундцев из «Шальке», поддержал команду.