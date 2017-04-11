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    Мутко: «Хочу пожелать, чтобы матч «Боруссия» – «Монако» состоялся в благоприятных условиях»

    Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о взрыве, произошедшем вблизи автобуса дортмундской «Боруссии», в результате которого матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако» был перенесен на 12 апреля.

    «Хочется пожелать удачи командам, чтобы завтра игра состоялась в благоприятных условиях. Идут атаки на футбол, а ведь впереди финал Лиги чемпионов, Лиги Европы, у нас Кубок конфедераций. Это большой вызов не только для нашей страны, но и для всей мировой цивилизации, вот об этом нужно думать.

    Нашей концепцией безопасности Кубка конфедераций и чемпионата мира занимаются и спецслужбы, и штаб безопасности, и правоохранительные органы. Программа безопасности у нас достаточно амбициозная. Я хочу пожелать выздоровления футболисту Бартре, чтобы завтра матч состоялся», – сказал Мутко.

    Отметим, здоровью защитника Марка Бартры ничего не угрожает.

    Матч «Боруссии» и «Монако» перенесен из-за взрыва бомбы. Главное

    Источник: ТАСС

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    11.04.2017 22:39
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 12 апреля 2017, 00:00

      терористы заебали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 11 апреля 2017, 22:49

      Готовы принять на Открытие Арене!)

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