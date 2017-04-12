Бартра, сломавший руку после взрыва у автобуса «Боруссии»: «Мне гораздо лучше. Спасибо всем за поддержку»

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра, получивший перелом руки после взрыва около автобуса немецкого клуба перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако», рассказал о состоянии своего здоровья.

«Всем привет! Как видите, мне гораздо стало лучше. Спасибо всем за поддержку! Всеми силами за партнеров по команде, болельщиков и «Боруссию» в сегодняшнем матче против «Монако», – написал Бартра на своей странице в Instagram.

Напомним, матч пройдет сегодня в 19:45 по московскому времени. Ранее сообщалось, что немецкая полиция задержала подозреваемых в совершении взрывов.