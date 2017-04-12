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    Бартра, сломавший руку после взрыва у автобуса «Боруссии»: «Мне гораздо лучше. Спасибо всем за поддержку»

    Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра, получивший перелом руки после взрыва около автобуса немецкого клуба перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако», рассказал о состоянии своего здоровья.

    «Всем привет! Как видите, мне гораздо стало лучше. Спасибо всем за поддержку! Всеми силами за партнеров по команде, болельщиков и «Боруссию» в сегодняшнем матче против «Монако», – написал Бартра на своей странице в Instagram.

    Напомним, матч пройдет сегодня в 19:45 по московскому времени. Ранее сообщалось, что немецкая полиция задержала подозреваемых в совершении взрывов.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    12.04.2017 18:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +222

      Зэб 12 апреля 2017, 20:02

      Здоровья тебе.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 апреля 2017, 19:41

      Избежали ужасной трагедии.

      0
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      Рейтинг: +10

      Ntyyi 12 апреля 2017, 19:29

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      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 12 апреля 2017, 18:31

      Здоровья ему и побыстрее востановиться

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