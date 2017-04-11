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    Вблизи автобуса дортмундской «Боруссии» произошел взрыв

    Возле автобуса дортмундской «Боруссии», направлявшемся на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако», произошел взрыв. В результате происшествия пострадал защитник команды Марк Бартра. Игрок получил повреждение руки из-за попавшего в нее осколка стекла. Здоровью футболиста ничего не угрожает.

    Сообщается, что матч «Боруссия» – «Монако» может быть отложен, либо перенесен. Изначально встреча должна была начаться в 21:45 по московскому времени.

    Матч «Боруссии» и «Монако» перенесен из-за взрыва бомбы. Главное

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    11.04.2017 21:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 апреля 2017, 23:51

      Здоровья Марку!

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 апреля 2017, 22:27

      Мужества игрокам Боруссии!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +265

      releboy 11 апреля 2017, 21:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Самсунг выпустил новый смартфон с малым радиусом поражения. Ну это фигня, говорят итальянцы совсем спились и воруют крымское вино...

      -5
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 11 апреля 2017, 21:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вблизи автобуса дортмундской «Боруссии» произошел взрыв. Вычислить количество электроэнергии, вырабатываемой вращающимся Гитлером в гробу. (шутка плохая, я не нацист, сразу говорю, не поддерживаю Гитлера и т.д., но, увы, она уместна).

      -4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Karpathian 11 апреля 2017, 23:51

      слишком цинично....

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > ЖОРРО 12 апреля 2017, 08:29

      Я, в целом, не против мигрантов, но в Германии они ВСЕ заполонили. Они ассимилируются, забивают на харам и халяль, в Мюнхене видел много беженцев, потягиваюющих пиво в условном Хофбройхаус.

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      Рейтинг: +124

      Elect 11 апреля 2017, 21:32

      Печально! Вот ваша толерантнось ест вас сама

      1
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 11 апреля 2017, 21:25

      И до немцев добрались..

      2
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      Рейтинг: +73

      Фесс > KB_Krasnogorsk 11 апреля 2017, 21:34

      До них давно добрались.

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