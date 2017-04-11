Вблизи автобуса дортмундской «Боруссии» произошел взрыв

Возле автобуса дортмундской «Боруссии», направлявшемся на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако», произошел взрыв. В результате происшествия пострадал защитник команды Марк Бартра. Игрок получил повреждение руки из-за попавшего в нее осколка стекла. Здоровью футболиста ничего не угрожает.

Сообщается, что матч «Боруссия» – «Монако» может быть отложен, либо перенесен. Изначально встреча должна была начаться в 21:45 по московскому времени.

Матч «Боруссии» и «Монако» перенесен из-за взрыва бомбы. Главное