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    Полиция задержала подозреваемых во взрывах в Дортмунде

    Стало известно, что полиция задержала подозреваемых во взрывах в Дортмунде, которые произошли вчера возле автобуса дортмундской «Боруссии» в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако».

    По информации RMC, полиция задержала двоих подозреваемых, один из которых является исламистом.

    Напомним, что встреча между «Боруссией» и «Монако» перенесена со вторника на сегодняшний день и начнется в 19:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2017 16:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      evgen96best 12 апреля 2017, 20:14

      какие исламисты?! это все заговор против шмелей.. письмо доказательство.. и в германии ближайшие 2-3 сезона будет и не последний заговор

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