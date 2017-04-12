Стало известно, что полиция задержала подозреваемых во взрывах в Дортмунде, которые произошли вчера возле автобуса дортмундской «Боруссии» в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако».

По информации RMC, полиция задержала двоих подозреваемых, один из которых является исламистом.

Напомним, что встреча между «Боруссией» и «Монако» перенесена со вторника на сегодняшний день и начнется в 19:45 по московскому времени.