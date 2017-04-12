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    УЕФА усилит безопасность на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

    УЕФА усилит меры безопасности на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов из-за взрывов, которые вчера прогремели возле автобуса дортмундской «Боруссии».

    Напомним, помимо матча «Боруссия» – «Монако», который был перенесен со вторника на среду, сегодня также пройдут игры «Бавария» – «Реал» и «Атлетико» – «Лестер».

    «После вчерашнего инцидента в Дортмунде УЕФА в сотрудничестве с полицией, службами безопасности и руководством стадионов и клубов пересматривает меры безопасности на сегодняшних матчах. Процедуры безопасности будут увеличены там, где это необходимо.

    Мы просим всех участников футбольного матча с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности и к возможному увеличению времени проверок в связи с этим», – заявили в пресс-службе УЕФА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.04.2017 15:26
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