Пищек: «Мы шли к автобусу, как вдруг произошел взрыв. Сейчас все в порядке»

Защитник дортмундской «Боруссии» Лукаш Пищек прокомментировал взрыв, произошедший вблизи автобуса команды. По словам футболиста, сейчас с командой все в порядке.

«Мы шли к автобусу, проходили мимо припаркованных машин, как вдруг произошел взрыв. Но сейчас уже все порядке. Правда, осколком стекла Марк Бартра повредил руку. Его увезли в больницу», – заявил Пищек в интервью польской прессе.

Напомним, встреча «Боруссия» – «Монако» должна была состояться в 21:45 по московскому времени.

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