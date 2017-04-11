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    Пищек: «Мы шли к автобусу, как вдруг произошел взрыв. Сейчас все в порядке»

    Защитник дортмундской «Боруссии» Лукаш Пищек прокомментировал взрыв, произошедший вблизи автобуса команды. По словам футболиста, сейчас с командой все в порядке.

    «Мы шли к автобусу, проходили мимо припаркованных машин, как вдруг произошел взрыв. Но сейчас уже все порядке. Правда, осколком стекла Марк Бартра повредил руку. Его увезли в больницу», – заявил Пищек в интервью польской прессе.

    Напомним, встреча «Боруссия» – «Монако» должна была состояться в 21:45 по московскому времени.

    Матч «Боруссии» и «Монако» перенесен из-за взрыва бомбы. Главное

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2017 21:30
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