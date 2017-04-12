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    Матч «Боруссия» – «Монако» не будет вновь перенесен и пройдет сегодня

    Четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» больше не будет перенесен и состоится сегодня в 19:45 по московскому времени. Напомним, монегаски просили перенести встречу на субботу, так как посчитали нецелесообразным проводить игру в данных условиях.

    Ранее поединок был перенесен со вторника на среду из-за взрывов у клубного автобуса «Боруссии».

    Также сообщается, что субботний матч 33-го тура чемпионата Франции «Монако» – «Дижон» начнется не в 18:00, а в 22:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Монако»

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    12.04.2017 12:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 12 апреля 2017, 14:59

      Монако пройдет немцев.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 апреля 2017, 13:47

      Немчиков жалко... Запугали их бедных. А кто виноват? Меркель звала всех в гости без разбору.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 12 апреля 2017, 13:39

      грязное белье

      0
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    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 12 апреля 2017, 13:14

      ДА СОГЛАСЕН НА 100%

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 12 апреля 2017, 13:07

      Психологическое преимущество будет на стороне Монако, я думаю шансы их на проход дальше повышаются в разы...

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