Матч «Боруссия» – «Монако» не будет вновь перенесен и пройдет сегодня

Четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» больше не будет перенесен и состоится сегодня в 19:45 по московскому времени. Напомним, монегаски просили перенести встречу на субботу, так как посчитали нецелесообразным проводить игру в данных условиях.

Ранее поединок был перенесен со вторника на среду из-за взрывов у клубного автобуса «Боруссии».

Также сообщается, что субботний матч 33-го тура чемпионата Франции «Монако» – «Дижон» начнется не в 18:00, а в 22:00 по московскому времени.