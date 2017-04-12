«Монако» хочет перенести матч с «Боруссией» на субботу

Перенесенный на среду матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако» может быть отложен на более длительный срок. Руководство французского клуба может выступить в ближайшие часы с такой инициативой. Монегаски считают нецелесообразным проведение игры в данных условиях. Директор клуба по коммуникациям Бруно Скропета подал в УЕФА прошение о переносе матча на субботу.

«Возможно, не лучшее решение играть на следующий день после инцидента такого масштаба. Проще отложить матч чемпионата», – приводит слова принца Монако Альбера II французское издание L’Equipe.

Напомним, что во вторник из-за взрывов у клубного автобуса «Боруссии» матч был перенесен на среду, 12 апреля, и должен начаться в 19:45 по московскому времени.