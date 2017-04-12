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    «Монако» хочет перенести матч с «Боруссией» на субботу

    Перенесенный на среду матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако» может быть отложен на более длительный срок. Руководство французского клуба может выступить в ближайшие часы с такой инициативой. Монегаски считают нецелесообразным проведение игры в данных условиях. Директор клуба по коммуникациям Бруно Скропета подал в УЕФА прошение о переносе матча на субботу.

    «Возможно, не лучшее решение играть на следующий день после инцидента такого масштаба. Проще отложить матч чемпионата», – приводит слова принца Монако Альбера II французское издание L’Equipe.

    Напомним, что во вторник из-за взрывов у клубного автобуса «Боруссии» матч был перенесен на среду, 12 апреля, и должен начаться в 19:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2017 08:29
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 12 апреля 2017, 13:34

      о болельщиках прилетевших в Германию они совсем не думают? Эгоисты

      0
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      Рейтинг: +816

      diktatop 12 апреля 2017, 12:22

      двоякое решение...

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 12 апреля 2017, 12:19

      У Монако в субботу матч с Дижоном! А болельщики приехавшие в Дортмунд подождут три дня? Хотя возможно у Монако особенные болельщики - сплошь принцы и миллионеры

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 12 апреля 2017, 11:49

      надо играть сегодня

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 апреля 2017, 11:22

      Может хотя бы на четверг перенесут?А то в субботу-воскресенье игры бундеслиги и Лиги 1...

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      Рейтинг: +206

      allkeeper 12 апреля 2017, 11:20

      Конечно, пусть перенесут

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      Рейтинг: +722

      Urry 12 апреля 2017, 11:02

      пусть переносят

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 12 апреля 2017, 10:52

      Качественной игры после происшедшего обе команды не покажут, так как психологически на сегодня они вряд ли настроятся. Перенести матч на субботу - разумное решение, даже с учетом того, что болельщики Монако понесут материальные и моральные затраты. Ведь они прибыли не только поддержать свою команду, но и увидеть красивое зрелище в ее исполнении.

      1
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      Рейтинг: +2564

      атеист 12 апреля 2017, 10:25

      Резонное предложение, с любой точки зрения.

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      Рейтинг: +496

      firs04 12 апреля 2017, 10:20

      За сутки футболисты не отойдут от этого инцидента. А вот как болельщикам Монегасков быть, почти неделю ждать матча? Расходы кто оплатит?

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