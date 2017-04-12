Генпрокуратура Германии взяла взрыв в Дортмунде под свой контроль

Расследованием взрыва перед матчем Лиги чемпионов в Дортмунде займется генеральная прокуратура Германии, сообщает Die Welt. Дело было передано ведомству в Карлсруэ. Стоит отметить, что обычно генеральная прокуратура в Германии занимается особо важными и громкими преступлениями. Именно к такой категории были отнесены и взрывы около автобуса с футболистами перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако».

Ранее сообщалось, что полиция пока не готова отнести этот инцидент к теракту. По заявлениям местных стражей порядка, атака была направлена конкретно против «Боруссии».