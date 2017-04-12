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    Генпрокуратура Германии взяла взрыв в Дортмунде под свой контроль

    Расследованием взрыва перед матчем Лиги чемпионов в Дортмунде займется генеральная прокуратура Германии, сообщает Die Welt. Дело было передано ведомству в Карлсруэ. Стоит отметить, что обычно генеральная прокуратура в Германии занимается особо важными и громкими преступлениями. Именно к такой категории были отнесены и взрывы около автобуса с футболистами перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако».

    Ранее сообщалось, что полиция пока не готова отнести этот инцидент к теракту. По заявлениям местных стражей порядка, атака была направлена конкретно против «Боруссии».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2017 11:16
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