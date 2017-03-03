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  • «Ростов» забил шесть мячей в ворота «Томи». Финал Кубка России пройдет в Сочи. Дайджест событий дня

«Ростов» забил шесть мячей в ворота «Томи». Финал Кубка России пройдет в Сочи. Дайджест событий дня

«Ювентус» предлагает «Арсеналу» 30 миллионов за Санчеса

Руководство «Ювентуса» рассматривают вариант усиления нападения за счет покупки форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса, сообщает Corriere dello Sport. Итальянцы уже контактировали с коллегами из лондонского клуба. В качестве компенсации за переход игрока была предложена сумма в размере 30 миллионов евро.

Венгер назвал себя специалистом по мазохизму

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что считает тренерскую работу очень сложной профессией. Французский специалист также подчеркнул, что футбол отнимает у него практически все свободное время.

«Работа тренера очень требовательна и энергозатратна. Вам приходится жертвовать своей жизнью, поскольку времени ни на что другое у вас не остается. От работы ты получаешь 90% раздражения и 10% удовольствия. К этому любой должен быть готов. Всем молодым тренерам я говорю: «Вы готовы пожертвовать своей жизнью? Готовы стать футбольным жрецом?».

Почему я работаю в «Арсенале» уже 20 лет? Я специалист по мазохизму. Считаю, что это позволило мне добраться до следующего уровня личностного развития и развить свои сильные стороны», – сказал Венгер.

Должен ли «Арсенал» убрать Венгера. За и против

Торреса, получившего травму головы, выписали из больницы

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес, получивший травму головы в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Депортиво», уже выписан из больницы. Напомним, что 32-летний форвард потерял сознание после столкновения с соперником в концовке встречи, после чего был экстренно доставлен в больницу. Серьезных повреждений у игрока нет. В ближайшее время Торрес намерен вернуться на поле.

В следующем сезоне в Англии введут видеоповторы

Начиная со следующего сезона в Англии появятся видеоповторы. Сообщается, что Футбольная ассоциация Англии планирует ввести использование видеоповторов в качестве эксперимента. Первые официальные испытания техники хотят провести в матче за Суперкубок страны в 2017 году. Также видеоповторы будут использованы на играх Кубка Англии и Кубка лиги.

Лучше второй раз увидеть. Почему видеоповторы необходимы современному футболу

Финал Кубка России пройдет 2 мая в Сочи

Финал Кубка России сезона-2016/17 пройдет 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян. Напомним, что в полуфиналах турнира сыграют «Локомотив» – «Уфа» и «Урал» – «Рубин». Встречи пройдут 5 апреля.

Жулиано вызван в сборную Бразилии на игры с Уругваем и Парагваем

Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая и Парагвая.

Отметим, что в число вызванных игроков вошел полузащитник «Зенит» Жулиано.

вратари: Алисон, Вевертон, Эдерсон;

защитники: Жоао Миранда, Маркиньос, Тиаго Силва, Жил, Даниэль Алвес, Фагнер, Марсело, Филипе Луис;

полузащитники: Каземиро, Фернандиньо, Паулиньо, Жулиано, Ренато Аугусто, Диего, Филиппе Коутиньо, Виллиан;

нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Фирмино, Диего Соуза.

Месси хочет, чтобы «Барселону» возглавил Сампаоли, и уже позвонил тренеру

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы новым главным тренером каталонского клуба стал Хорхе Сампаоли, который на данный момент возглавляет «Севилью». По информации источника, форвард уже связался с аргентинским специалистом по телефону, где рассказал о своем желании.

Напомним, ранее действующий главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что по окончании нынешнего сезона покинет стан сине-гранатовых. Отметим, что сам Сампаоли, как отмечалось, не планирует возглавлять каталонский клуб.

«Ростов» шесть раз забил «Томи» в стартовом матче второй половины сезона

В первом матче 18-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле, имея при этом статус номинального гостя, разгромил «Томь» – 6:0. Дублями в составе победителей отметились Александр Бухаров и Сердар Азмун. Еще по одному голу забили Марко Девич и Александр Ерохин.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Томь (Томск) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Бухаров, 19; 0:2 – Бухаров, 45+1; 0:3 – Девич, 69; 0:4 – Ерохин, 78; 0:5 – Азмун, 80; 0:6 – Азмун, 90+1.

Томь: Мелихов, Голышев, Попов, Чуперка, Пугин, Осипов, Митерев (Карымов, 62), Сасин, Букачев, Соболев, Гвинейский (Большунов, 77).

Ростов: Медведев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачев, Гацкан (Препелицэ, 79), Нобоа (Могилевец, 60), Ерохин, Азмун, Бухаров (Девич, 61).

Предупреждения: Гвинейский, 39 – Кудряшов, 42.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Ростов Томь Барселона Арсенал Атлетико Ювентус Бразилия Бухаров Александр Месси Лионель Торрес Фернандо Санчес Алексис Жулиано Азмун Сердар Венгер Арсен Сампаоли Хорхе
Комментарии (15)
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kazak161
1488566896
Мужиков с победой!А будущим мужикам не унывать,сыграли не плохо!
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sega77+
1488577432
ростов с победой
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lihindic
1488578282
наколотили...
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kto eto
1488593996
Стоит ли играть дальше в чемпе?! Вот посудите, целей нет на будущее, команда уже сейчас известно что будет играть в фнл, уровень игроков не дотягивает и до фнл, все строения домашней арены распроданы за долги и стадион который год не достроеный, а ребятам привыкать проигрывать мне кажется незачем. Дарим 3 очка каждому... не ситуация а предсмертная огония какая то.
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Make25
1488601531
Ростов - звери.
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84aivengo
1488607080
жаль томь... меньше за техническое поражение пропустили бы...
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VeniaminS
1488607510
Разгром!!!
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giluxa1963
1488608917
ну эта супер девочка походу уже руководит барсой
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mihail1980
1488623640
бедная молодежь томи.еще один клуб развалился
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D'achkov
1488807881
Рад за Торреса
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