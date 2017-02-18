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    Сампаоли не намерен уходить из «Севильи» в «Барселону»

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли дал понять, что не намерен в ближайшее время возглавлять «Барселону». Ранее сообщалось, что 57-летний специалист является главным кандидатом на замену Луису Энрике.

    «Этот тип спекуляций в СМИ мешают оценить работу Луиса Энрике. Тренерское кресло будет освобождено только тогда, когда он сам этого захочет.

    Спокойно отношусь к этой информации. Я сосредоточен на работе в «Севилье», – сказал Сампаоли.

    Источник: Marca

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    18.02.2017 10:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 февраля 2017, 11:27

      мое мнение- оставаться в севилье,где все получается.. в барсе не факт,что пойдет. тогда можно остаться без первого и второго...

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 февраля 2017, 11:25

      Очередной кошмар для реала... лысые тренера барсы их только так громилли

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