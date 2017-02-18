Сампаоли не намерен уходить из «Севильи» в «Барселону»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли дал понять, что не намерен в ближайшее время возглавлять «Барселону». Ранее сообщалось, что 57-летний специалист является главным кандидатом на замену Луису Энрике.

«Этот тип спекуляций в СМИ мешают оценить работу Луиса Энрике. Тренерское кресло будет освобождено только тогда, когда он сам этого захочет.

Спокойно отношусь к этой информации. Я сосредоточен на работе в «Севилье», – сказал Сампаоли.