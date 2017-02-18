Сампаоли не намерен уходить из «Севильи» в «Барселону»

мое мнение- оставаться в севилье,где все получается.. в барсе не факт,что пойдет. тогда можно остаться без первого и второго...
Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли дал понять, что не намерен в ближайшее время возглавлять «Барселону». Ранее сообщалось, что 57-летний специалист является главным кандидатом на замену Луису Энрике.
«Этот тип спекуляций в СМИ мешают оценить работу Луиса Энрике. Тренерское кресло будет освобождено только тогда, когда он сам этого захочет.
Спокойно отношусь к этой информации. Я сосредоточен на работе в «Севилье», – сказал Сампаоли.