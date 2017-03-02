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Луис Энрике уйдет из «Барселоны» в конце сезона

2 марта 2017, 00:12
8

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике оставит свой пост по окончании нынешнего сезона. Об этом испанский специалист сообщил после матча 25-го тура Примеры со «Спортингом» (6:1).

«Я не буду тренировать «Барселону» в следующем сезоне. Не буду продлевать контракт. Хочу поблагодарить клуб за доверие, которое мне было оказано», – заявил Энрике.

Напомним, что Энрике возглавил «Барселону» в мае 2014 года, подписав с сине-гранатовыми контракт на три года. Под его руководством команда одержала победы в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Энрике Луис
Комментарии (8)
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ANDY38
1488402989
Вооот этот новость((((
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ivanthebest
1488404183
гном-таки зарешал...
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Nikita Suarez
1488404213
Слился( Удачи в другом клубе
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Пиво без газа
1488405182
Засиделся
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Mainstream One
1488405651
Если пройдут ПСЖ то обявит что ето была утка!
Ответить
EastJuice
1488406143
были слухи что гвардиола обратно вернётся интересно возьмёт он браво с собой XD!!!
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Ronaldinho R10
1488407975
Считаю полным свинством со стороны Месси оказывать то давление на руководство клуба ,начиная с требований по продаже игроков,заканчивая высказываниями в адрес Л.Энрике. На мой взгляд то, чего достиг Энрике с Барсой как тренер - полностью его заслуга,поскольку он полностью поменял игру команды,а спады бывают у любой команды.Л.Энрике нужно на руках носить за его терпение и ту работу,в том числе и с молодежью,которую он проводит.Прекрасный специалист.Очень жаль,что так все происходит в клубе.Никакое величие Месси не позволяет ему так себя ставить.Но это уже дела руководства клуба.ИМХО
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Bogdan1906
1488456298
бесит. как спад, так сразу тренер крайний
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