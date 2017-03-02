Луис Энрике уйдет из «Барселоны» в конце сезона

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике оставит свой пост по окончании нынешнего сезона. Об этом испанский специалист сообщил после матча 25-го тура Примеры со «Спортингом» (6:1).

«Я не буду тренировать «Барселону» в следующем сезоне. Не буду продлевать контракт. Хочу поблагодарить клуб за доверие, которое мне было оказано», – заявил Энрике.

Напомним, что Энрике возглавил «Барселону» в мае 2014 года, подписав с сине-гранатовыми контракт на три года. Под его руководством команда одержала победы в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов.