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    Луис Энрике уйдет из «Барселоны» в конце сезона

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике оставит свой пост по окончании нынешнего сезона. Об этом испанский специалист сообщил после матча 25-го тура Примеры со «Спортингом» (6:1).

    «Я не буду тренировать «Барселону» в следующем сезоне. Не буду продлевать контракт. Хочу поблагодарить клуб за доверие, которое мне было оказано», – заявил Энрике.

    Напомним, что Энрике возглавил «Барселону» в мае 2014 года, подписав с сине-гранатовыми контракт на три года. Под его руководством команда одержала победы в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов.

    Источник: Sport.es

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    02.03.2017 00:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 2 марта 2017, 15:04

      бесит. как спад, так сразу тренер крайний

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 2 марта 2017, 01:39

      Считаю полным свинством со стороны Месси оказывать то давление на руководство клуба ,начиная с требований по продаже игроков,заканчивая высказываниями в адрес Л.Энрике. На мой взгляд то, чего достиг Энрике с Барсой как тренер - полностью его заслуга,поскольку он полностью поменял игру команды,а спады бывают у любой команды.Л.Энрике нужно на руках носить за его терпение и ту работу,в том числе и с молодежью,которую он проводит.Прекрасный специалист.Очень жаль,что так все происходит в клубе.Никакое величие Месси не позволяет ему так себя ставить.Но это уже дела руководства клуба.ИМХО

      1
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      Рейтинг: +48

      EastJuice 2 марта 2017, 01:09

      были слухи что гвардиола обратно вернётся интересно возьмёт он браво с собой XD!!!

      0
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      Рейтинг: +17

      Mainstream One 2 марта 2017, 01:00

      Если пройдут ПСЖ то обявит что ето была утка!

      0
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 2 марта 2017, 00:53

      Засиделся

      0
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      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez 2 марта 2017, 00:36

      Слился(
      Удачи в другом клубе

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 марта 2017, 00:36

      гном-таки зарешал...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +17

      ANDY38 2 марта 2017, 00:16

      Вооот этот новость((((

      -1
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