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Хорхе Сампаоли
Статистика
Хорхе Сампаоли - статистика
Аргентина
13 марта 1960 (66)
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Команда
И
В
П
Н
Фламенго
2
2
0
0
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
2 : 1
18.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
14.04.2024
Фламенго
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