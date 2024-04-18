Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Франция. Кубок 2024/2025 Франция. Лига 1 2024/2025 Бразилия. Серия А 2023 Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Товарищеские матчи 2022 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Бразилия. Серия А 2020 Франция. Кубок 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Чемпионат мира 2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Испания. Примера 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Суперкубок Испании 2016 Суперкубок УЕФА 2016 Кубок Америки 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Испания. Сегунда 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013