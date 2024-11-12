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Хорхе Сампаоли
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Хорхе Сампаоли - новости
Аргентина
13 марта 1960 (66)
Тренер
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Тренер-победитель Кубка Америки Сампаоли вернулся в Европу
2024.11.12 18:48
Рейтинг лучших тренеров в истории футбола, не игравших на топ-уровне
2024.09.17 18:51
1
«Севилья» уволила главного тренера, несмотря на выход в 1/4 финала ЛЕ
2023.03.21 13:19
«Севилья» выбрала нового главного тренера
2023.03.20 21:07
Сампаоли сравнил игроков на трансферном рынке с помидорами
2023.02.05 10:48
Тренер «Севильи» Сампаоли объяснил расторжение контракта с Иско
2022.12.23 14:43
Примера. «Реал» минимально победил «Хетафе», «Севилья» в первом матче после возвращения Сампаоли сыграла вничью с «Атлетиком»
2022.10.09 00:01
Фото
«Севилья» объявила о возвращении Сампаоли
2022.10.06 16:59
«Севилья» определила двух тренеров на замену Лопетеги
2022.10.03 10:33
Сампаоли покинул «Марсель» из-за отказа клуба подписать Гризманна и Саншеша (GFFN)
2022.07.02 13:37
Сампаоли покинул «Марсель» из-за разногласий по трансферам
2022.07.01 16:24
Видео
Сампаоли: «На месте тренера «Карабаха» я бы не просил арбитра отменить гол рукой. Человечное решение»
2022.02.25 11:15
3
Сампаоли – о принадлежащем «Арсеналу» Салиба: «Он великое будущее французского футбола»
2021.09.22 10:15
2
Сампаоли – о ничьей с «Локомотивом»: «У «Марселя» было подавляющее преимущество. Обидно, что уезжаем без победы»
2021.09.16 22:42
6
Сампаоли повторил рекорд Бьелсы, набрав 16 очков с «Марселем» в семи первых матчах Лиги 1
2021.04.24 09:40
1
Лига 1. «Марсель» Сампаоли в гостях победил «Реймс» и поднялся в зону еврокубков
2021.04.24 00:06
Лига 1. «Марсель» Сампаоли вырвал победу над «Лорьяном»
2021.04.17 20:08
Лига 1. «Марсель» Сампаоли на 92-й минуте упустил победу над «Монпелье»
2021.04.11 00:13
Лига 1. Сампаоли потерпел первое поражение в «Марселе», крупно уступив «Ницце»
2021.03.20 20:56
1
Лига 1. «Марсель» и во втором матче Сампаоли вырвал победу в концовке
2021.03.13 21:11
Лига 1. «Марсель» в дебютном матче Сампаоли победил «Ренн»
2021.03.10 23:07
Сампаоли возглавил «Марсель»
2021.02.26 23:50
1
Сампаоли ушел из «Атлетико Минейро». Он близок к назначению в «Марсель»
2021.02.24 13:04
1
«Марсель» хочет пригласить экс-тренера сборной Аргентины Сампаоли
2021.02.04 08:55
Насри: «Сампаоли в «Севилье» был мне другом, а не тренером. Он говорил: «Можешь пить, ходить на дискотеки, я прикрою тебя»
2020.05.06 00:28
2
L'Equipe: тренер Сампаоли предложил свою кандидатуру «Лиону»
2019.10.09 08:25
1
Экс-тренер сборной Аргентины Сампаоли возглавит «Сантос»
2018.12.13 19:04
1
Сампаоли может возглавить лидера Восточной конференции МЛС
2018.09.28 09:56
Скалони и Аймар временно заменят Сампаоли в сборной Аргентины
2018.08.03 11:06
1
Месси – Сампаоли: «Ты 10 раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе»
2018.07.20 22:41
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