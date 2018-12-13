Экс-тренер сборной Аргентины Сампаоли возглавит «Сантос»

Пресс-служба «Сантоса» объявила о скором назначении Хорхе Сампаоли новым главным тренером команды.

Сообщается, что стороны договорились подписать контракт в 2019 году. В выходные аргентинский специалист встретится с представителями клуба для обсуждения условий соглашения.

С июня 2017 года по июль 2018 Сампаоли тренировал сборную Аргентины. Под его руководством команда завершила выступление на ЧМ-2018 на стадии 1/16, уступив будущим чемпионам французам со счетом 2:4.

Клуб из Сан-Паулу завершил выступления в чемпионате Бразилии-2017/18 на 10-м месте.