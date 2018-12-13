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    Экс-тренер сборной Аргентины Сампаоли возглавит «Сантос»

    Пресс-служба «Сантоса» объявила о скором назначении Хорхе Сампаоли новым главным тренером команды.

    Сообщается, что стороны договорились подписать контракт в 2019 году. В выходные аргентинский специалист встретится с представителями клуба для обсуждения условий соглашения.

    С июня 2017 года по июль 2018 Сампаоли тренировал сборную Аргентины. Под его руководством команда завершила выступление на ЧМ-2018 на стадии 1/16, уступив будущим чемпионам французам со счетом 2:4.

    Клуб из Сан-Паулу завершил выступления в чемпионате Бразилии-2017/18 на 10-м месте.

    Источник: Твиттер «Сантоса»

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    13.12.2018 19:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 13 декабря 2018, 20:35

      Сампаоли-слабейший тренер ! Впрочем на чемпионате мира были еще несколько... тренер Бельгии , Йерро и космос !

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